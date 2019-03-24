Берлин категорически осудил теракт в Мали

После кровавого теракта, совершенного группой боевиков в Мали в субботу, 23 марта, МИД Германии заявил, что очередной акт насилия в регионе не должен остаться без ответа.

"Спираль насилия в центральном регионе Мали должна быть разрушена. Преступники должны понести ответственность", - говорится в сообщении для прессы, распространенном МИД ФРГ в воскресенье, 24 марта. - "Для этого важно, чтобы государство в Мали взяло на себя ответственность за безопасность в регионе. Германия готова оказать ему в этом поддержку".

Нападение боевиков на деревню в Мали

Вечером в субботу, 23 марта, несколько вооруженных мужчин совершили нападение на деревню Огоссагу в центральном регионе Мали. В результате этой атаки погибли как минимум 134 человека, в том числе множество женщин и детей. Еще 55 человек получили ранения. Практически все дома в деревне были сожжены.

После теракта представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша потребовал от правительства Мали удвоить усилия по стабилизации ситуации в регионе и восстановлению мира.

В настоящий момент в Мали находится делегация Совета безопасности ООН, которая прибыла в страну с целью оценить степень угрозы, исходящей в регионе от джихадистов.

Причиной нападения мог стать этнический конфликт

По информации официального представителя вооруженных сил Мали, боевики убивали без разбору мирное население и поджигали дома. Для восстановления порядка правительство Мали отправило в деревню группу солдат.

Стоит ли за атакой боевиков некая террористическая организация, пока не ясно. Некоторые эксперты полагают, что причиной нападения мог стать этнический конфликт между проживающими в Мали народностями фульбе и догон.

По словам губернатора района Банкасс, к которому относится деревня Огоссагу, Бубакара Кане, нападение совершили стрелки, одетые в костюмы охотников народности догон.

Исламистские группировки в Мали

В северной части Мали действуют многочисленные группировки исламистских экстремистов. Они периодически совершают нападения на правительственные вооруженные силы и миссию миротворцев ООН, в которую входят, кроме прочего, около 1000 солдат бундесвера.

В настоящий момент миссия ООН в Мали помогает совершать эвакуацию раненых из деревни и обеспечивает наблюдение за районом с воздуха с целью предотвращения новых атак.

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