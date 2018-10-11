 Берлин значительно снизил прогноз экономического роста ФРГ | Экономические новости из Германии | DW | 11.10.2018

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Экономика

Берлин значительно снизил прогноз экономического роста ФРГ

Рост ВВП Германии в 2018 и 2019 годах будет не таким большим, как ожидалось ранее. Одной из причин того, что правительство ФРГ скорректировало прогноз, стали неблагоприятные внешнеэкономические условия.

Контейнерный терминал в Гамбурге

Правительство Германии существенно понизило свой прогноз экономического роста страны на текущий год. Ожидается, что в 2018 и 2019 годах ВВП будет увеличиваться на 1,8 процента, сообщило в четверг, 11 октября, министерство экономики в Берлине. Полгода назад, в своем весеннем прогнозе ведомство предсказывало рост в 2,3 процента в нынешнем и в 2,1 процента - в будущем году.

Контекст

Партии правящей в Германии коалиции согласовали основные положения будущего иммиграционного закона. Детали еще предстоит уточнить, но главное уже ясно: ФРГ превращается в классическую иммиграционную страну. (02.10.2018)

Объем производства в РФ вырастет в 2019 году на 1,8 процента, считают эксперты МВФ. Положительная тенденция ожидается из-за увеличения цен на нефть. Вместе с тем в глобальных масштабах "рост достиг потолка". (09.10.2018)

Важной причиной для корректировки прогноза стали неблагоприятные внешнеэкономические условия: предполагается, что в рассматриваемый период несколько снизятся темпы роста мировой экономики. Поэтому, по мнению экспертов Минэкономики ФРГ, экспорт немецких товаров ожидает лишь умеренный рост.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) пояснил, что к нестабильности дальнейшего экономического развития привели растущие протекционистские тенденции и международные торговые конфликты. "Они вредят всем сторонам", - подчеркнул германский министр.

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    Автор: Ирина Филатова


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