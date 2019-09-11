Берлин в ожидании Серебренникова

Подписка о невыезде больше не действует, поэтому Кирилл Серебренников может теперь лично заняться ранее запланированными зарубежными проектами.
Кирилл Серебренников теперь может работать и в России, и за ее пределами. Мера пресечения - подписка о невыезде - была отменена решением судьи Мещанского суда Москвы Ирины Аккуратовой 11 сентября. Российского режиссера уже давно и с нетерпением ждут в Берлине как минимум в двух театрах.
Deutsches Theater
На сцене берлинского "Немецкого театра" (Deutsches Theater Berlin) на 8 марта 2020 года запланирована премьера спектакля "Декамерон" по собранию новелл Джованни Боккаччо. Несомненно, "Декамерон" - один из величайших литературных шедевров всех времен. Большинство новелл посвящено теме любви. В книге много эротики, что, видимо, и делает ее привлекательной для широкого круга читателей. "Декамерон" Боккаччо часто называют "Человеческой комедией" - по аналогии с "Божественной комедией" Данте.
До сих пор Кирилл Серебренников ставил в Германии только оперные спектакли. "Декамерон" станет первой работой российского режиссера в немецком драматическом театре.
Komische Oper
В берлинской "Комической опере" (Komische Oper) на 14 июня 2020 года запланирована постановка оперы Игоря Стравинского "Похождения повесы". Сюжет прост, но глубок: Том Рейкуэлл бросает любимую ради наслаждений Лондона в компании дьявола и в итоге оказывается в психиатрической лечебнице. Это редчайший случай, когда источником сюжета для оперного композитора послужил цикл гравюр: в восьми офортах английского художника 18-го века Уильяма Хогарта, которые так и назывались "Похождения повесы", Стравинский фактически увидел готовую пьесу.
Сцена берлинского оперного театра Komische Oper Кириллу Серебренникову хорошо знакома: в 2012 году музыкально-театральный эксперимент "American Lulu" привел в восторг столичную публику. А в 2016 году в Берлине состоялась премьера "Севильского цирюльника" Россини в постановке Кирилла Серебренникова.
Без подписки о невыезде
Напомним, судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова в среду, 11 сентября, вернула в прокуратуру уголовное дело "Седьмой студии", по которому обвиняемым проходит режиссер Кирилл Серебренников. Это произошло, по словам судьи, из-за ошибок в обвинительном заключении. В частности, проведенной экспертизой было установлено, что на реализованные проекты "Седьмой студии" было потрачено больше денег, чем на них выделило государство, тогда как Серебренникова и его сотрудников обвиняют как раз в хищении государственных средств. Аккуратова постановила отменить меры пресечения, назначенные обвиняемым. Все они находились до сих пор под подпиской о невыезде.
Дело "Седьмой студии" связано с якобы хищением бюджетных средств, выделенных министерством культуры России на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Следствие утверждает, что ущерб по делу составляет 133 млн рублей. Фигурантами дела являются режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-Центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Кроме того, заочное обвинение предъявлено Екатерине Вороновой, являвшейся в разное время продюсером и генпродюсером "Седьмой студии".
Все обвиняемые, кроме Масляевой, не признают вину и утверждают, что выделенные из бюджета деньги расходовали исключительно на постановку спектаклей.
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