 Берлин выделил свыше триллиона евро на борьбу с коронавирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 06.04.2020

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Германия

Берлин выделил свыше триллиона евро на борьбу с коронавирусом

В условиях пандемии коронавируса власти Германии уже предоставили 1,137 триллиона евро на мероприятия по поддержке экономики и дополнительные вложения в сферу здравоохранения.

Купюры и монеты евро

На мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Германии уже выделено свыше триллиона евро. Общая сумма средств, выделенных на всех уровнях государственной власти и управления, составила 1,137 триллиона евро. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ в понедельник, 6 апреля в ответ на запрос главы фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch).

Основная сумма поступит в распоряжение Фонда стабилизации экономики, который должен обеспечить финансирование предпринимателей, пострадавших от антиэпидемиологических ограничений, и предоставить банкам гарантии под кредиты, взятые владельцами предприятий.

Другими областями антикризисного финансирования является пособия по неполной занятости работникам предприятий, вынужденных сократить производство, поддержка мелких предпринимателей и дополнительные вложения в сферу здравоохранения.

Кризис, вызванный коронавирусом, обойдется очень дорого, указал Барч в интервью агентству AFP. Затраты на его преодоление намного превысят потери, понесенные в период финансового кризиса 2007-2008 годов. Однако мероприятия, на которые пойдут выделенные деньги, парламентарий назвал "разумными".

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    Автор: Марина Барановская


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