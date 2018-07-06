 Берлин встревожен сообщениями о проблемах фермеров из-за жары | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2018

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Германия

Берлин встревожен сообщениями о проблемах фермеров из-за жары

Вопрос о предоставлении помощи сельскому хозяйству власти ФРГ будут рассматривать в августе, после получения сведений об урожае. В Германию и другие страны пришла аномальная жара.

Комбайн собирает зерно в Бранденбурге

Комбайн собирает зерно в Бранденбурге

Правительство Германии обеспокоено проблемами с урожаем немецких фермеров, вызванных погодными условиями. Однако вопрос о помощи Берлин будет рассматривать только в августе, когда поступят сведения об урожае, сообщила представительница министерства сельского хозяйства Германии в пятницу, 6 июля.

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По ее словам, данные проблемы находятся в компетенции прежде всего федеральных земель.

Немецкий союз крестьян (DBV) ожидает, что из-за длительной засухи урожай погибнет во многих частях страны и добивается финансовой помощи для сельского хозяйства. По данным объединения, влажный зимний период ранней весной сменился холодом, а апрель оказался очень теплым и очень сухим. Эта смена погодных условий очень плохо воздействовала на многие сельскохозяйственные культуры.

Температура воздуха в некоторых регионах Европы - выше 40 градусов

Более того, практически на всей территории ФРГ сохраняется опасность пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Рекордно высокие температуры наблюдаются и в других странах Европы и мира. Так, власти Кипра обратились 4 июля к жителям по радио и телевидению с призывом не находиться подолгу под солнцем на улице, где царит 40-градусная жара.

В ряде городов Великобритании зафиксирована рекордная для этих мест температура, из некоторых районов поступали сообщения о деформированных от жары рельсах и плавящихся крышах домов, передает BBC.

В Канаде в результате аномальной жары умерли уже более 30 человек.

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