Берлин встревожен сообщениями о проблемах фермеров из-за жары

Правительство Германии обеспокоено проблемами с урожаем немецких фермеров, вызванных погодными условиями. Однако вопрос о помощи Берлин будет рассматривать только в августе, когда поступят сведения об урожае, сообщила представительница министерства сельского хозяйства Германии в пятницу, 6 июля.

По ее словам, данные проблемы находятся в компетенции прежде всего федеральных земель.

Немецкий союз крестьян (DBV) ожидает, что из-за длительной засухи урожай погибнет во многих частях страны и добивается финансовой помощи для сельского хозяйства. По данным объединения, влажный зимний период ранней весной сменился холодом, а апрель оказался очень теплым и очень сухим. Эта смена погодных условий очень плохо воздействовала на многие сельскохозяйственные культуры.

Температура воздуха в некоторых регионах Европы - выше 40 градусов

Более того, практически на всей территории ФРГ сохраняется опасность пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Рекордно высокие температуры наблюдаются и в других странах Европы и мира. Так, власти Кипра обратились 4 июля к жителям по радио и телевидению с призывом не находиться подолгу под солнцем на улице, где царит 40-градусная жара.

В ряде городов Великобритании зафиксирована рекордная для этих мест температура, из некоторых районов поступали сообщения о деформированных от жары рельсах и плавящихся крышах домов, передает BBC.

В Канаде в результате аномальной жары умерли уже более 30 человек.

Смотрите также:

Последствия урагана "Фредерике" в Германии и Нидерландах Транспортный коллапс Зимний ураган "Фредерике" стал причиной транспортного хаоса в Германии и Нидерландах. Стихия прервала железнодорожное и воздушное сообщение, сильнейшие порывы ветра валят деревья, срывают с домов крыши. На автотрассах ураган опрокинул несколько десятков автомобилей.

Последствия урагана "Фредерике" в Германии и Нидерландах Жертва урагана - 59-летний житель ФРГ На северо-западе Германии по меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы, попав под поваленные штормом деревья. Один человек стал жертвой урагана. На 59-летнего мужчину упало дерево, от полученных травм он скончался на месте.

Последствия урагана "Фредерике" в Германии и Нидерландах Отмена поездов В федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония полностью приостановлено движение поездов: как пригородных, так и дальнего следования. Позднее компания Deutsche Bahn объявила о прекращении железнодорожного сообщения по всей стране. В аэропорту Кёльн-Бонн были временно отменены все рейсы.

Последствия урагана "Фредерике" в Германии и Нидерландах Скорость ветра - 140 км/ч В Нидерландах объявили максимальный уровень тревоги. Порывы шквалистого ветра в эпицентре "Фредерике" достигали скорости 140 км/ч. Многие улицы закрыты для движения из-за поваленных деревьев и сломанных сучьев.

Последствия урагана "Фредерике" в Германии и Нидерландах Переполненные залы ожидания Железнодорожное движение в Нидерландах также было практически полностью приостановлено. Линии железных дорог столь серьезно пострадали из-за стихии, что даже после урагана движение поездов восстановят не сразу, и пассажирам придется мириться с задержками.

Последствия урагана "Фредерике" в Германии и Нидерландах Следующая станция - Польша "Фредерике" движется на восток Европы и в ночь на пятницу достигнет территории Польши. Это уже второй шторм, обрушившийся на Германию в 2018 году. 3 января в стране бушевал ураган "Бурглинд". Автор: Александра Елкина

