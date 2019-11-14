 Берлин вновь призвал Москву сотрудничать со следствием по делу MH17 | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2019

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Германия

Берлин вновь призвал Москву сотрудничать со следствием по делу MH17

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар назвала "весьма тяжкими" обвинения в адрес Москвы, выдвинутые накануне Объединенной следственной группой.

МИД ФРГ

МИД ФРГ

Правительство ФРГ вновь призвало Россию активно содействовать расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года. Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар (Maria Adebahr) сообщила DW в пятницу, 15 ноября, что Берлин считает "весьма тяжкими" новые обвинения в адрес Москвы, выдвинутые накануне Объединенной следственной группой (JIT).

Контекст

Международная следственная группа, расследующая дело о крушении "Боинга" MH17, обнародовала записи телефонных разговоров сепаратистов с востока Украины с военными РФ и чиновниками Кремля. (14.11.2019)

Пока все улики говорят о том, что самолет MH17 был сбит на востоке Украины сепаратистами. Если это подтвердится, политические последствия случившегося будут огромными, считает Инго Маннтойфель. (18.07.2014)

Адебар напомнила, что Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу JIT. "Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила Адебар.

Москва контролировала процесс  захвата Донбасса

14 ноября JIT выложила в открытый доступ записи перехваченных разговоров лидеров сепаратистов как между собой, так и с высокопоставленными российскими чиновниками. Влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), в июле 2014 года руководство "ДНР" практически ежедневно созванивалось с представителями России, отмечается в сообщении JIT.

Объединенная следственная группа обратилась к возможным свидетелям, способным дать информацию о роли России в контроле над руководством "ДНР". JIT не исключает, что именно высокопоставленные российские чиновники, отвечавшие за помощь сепаратистам, и отдали приказ о развертывании в регионе зенитно-ракетного комплекса "Бук",  из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер, выполнявший рейс MH17. В результате этого преступления погибли 298 человек.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 07:13

Депутат Европарламента Кати Пири: Владимир Цемах теперь подозреваемый по делу MH17, а не свидетель

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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