Берлинский художник "взломал" Google Maps и взорвал YouTube (фото)
Клин клином вышибают? Для создания виртуальной пробки немецкому художнику потребовалось всего-навсего 99 мобильных телефонов.
Берлин • Столица Германиилидирует среди крупных немецких городов по времени, которое водители проводят в пробках. Согласно исследованию компании INRIX, предоставляющей информацию о загруженности дорог для навигационных систем, в среднем каждый водитель теряет в берлинских пробках по 154 часа в год.
Свой оригинальный способ борьбы с данной проблемой - по принципу "клин клином вышибают" - предложил немецкий художник Симон Веккерт (Simon Weckert). Видео, документирующее этот технический арт-перформанс, было опубликовано на YouTube в начале февраля и за несколько дней набрало уже более 1,8 миллиона просмотров.
Автор решил "взломать", вернее - обмануть алгоритм карт Google. Для этого потребовалось 99 мобильных телефонов, подключенных к сервисам этой компании, а также обычная детская тележка. Подготовившись должным образом, художник-хакер отправился водить слона, то есть возить тележку по улицам в берлинских районах Фридрихсхайн и Кройцберг - в том числе, прямо перед берлинским офисом этого концерна. В результате популярное мобильное приложение, анализирующее данные о нахождении пользователей и скорости передвижения, показывало на этих улицах пробки, на самом деле - "виртуальные", но их объезжали вполне реальные водители, так что улицы среди бела дня были в диковинку пустыми.
Целью акции было продемонстрировать растущее влияние, которое Google и разные мобильные приложения оказывают на нашу повседневную жизнь, а также возможности для манипулирования компьютерными и прочими электронными системами.
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