Берлинские панды учатся ходить (фото)

Панды родились в Берлинском зоопарке в конце августа и уже делают первые шаги.
Берлин • Очередные новости из Берлинского зоопарка: панды-малыши заметно подросли и учатся ходить. Сейчас близнецы весят по пять килограммов.
Детеныши, как и их родители, принадлежат Китаю. В 2017 году их дали напрокат Берлинскому зоопарку за ежегодный взнос размером почти в один миллион долларов США. Малыши появились на свет еще три месяца назад, но им до сих пор не придумали имена. Они так старательно ползают, что потом страдают от икоты (смотрите видео).
У берлинского панды-папы одна почка меньше другой. Это обсудят на Пандовой конференции.
Из столичного зоопарка поступили свежие фотографии, на которых позирует одна из маленьких... больших панд, родившихся в Берлине в конце августа.
Большая панда Цзяо Цин уже два года живет в Берлинском зоопарке. Сейчас он прошел обследование в компьютерном томографе.
Ровно год назад из Китая в Берлин прилетели две большие панды. По этому случаю мы публикуем эту фотографию из столичного зоопарка. Нас приветствует панда Менг Менг.