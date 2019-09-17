Берлинские панды учатся ходить (фото)

Берлин • Очередные новости из Берлинского зоопарка: панды-малыши заметно подросли и учатся ходить. Сейчас близнецы весят по пять килограммов.

Детеныши, как и их родители, принадлежат Китаю. В 2017 году их дали напрокат Берлинскому зоопарку за ежегодный взнос размером почти в один миллион долларов США. Малыши появились на свет еще три месяца назад, но им до сих пор не придумали имена. Они так старательно ползают, что потом страдают от икоты (смотрите видео).