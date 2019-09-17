Берлинские панды-близнецы прилежно набирают вес (фото)

Берлин • На этих фотографиях одна из двух панд, появившихся на свет в Берлинском зоопарке в последний день августа. Они весили меньше двухсот граммов (186 и 136). В немецких зоопарках до этого большие панды еще никогда не рождались, а тут - сразу двойня! Под пристальным присмотром мамы-панды Мэн Мэн, сотрудников зоопарка и специально приехавших в немецкую столицу специалистов из Китая они прекрасно развиваются и набрали уже почти по полтора килограмма каждая.

Эти фотографии сделаны во время очередной процедуры взвешивания, которая, судя по довольной мордочке, для них стала уже делом привычным. Пока для этого достаточно обычных кухонных весов. Панды уже приобрели характерный черно-белый окрас и могут самостоятельно поддерживать температуру тела.

Маленькие… большие панды, как и их родители, принадлежат Китаю, властям которого зоопарк перечисляет взнос за право содержать этих редких животных в Берлине, ежегодно - в целом около одного миллиона долларов США.

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Самый старый зоопарк Германии

Берлинский зоопарк 1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

Берлинский зоопарк Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

Берлинский зоопарк Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

Берлинский зоопарк Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

Берлинский зоопарк Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

Берлинский зоопарк Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

Берлинский зоопарк В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

Берлинский зоопарк На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

Берлинский зоопарк Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

Берлинский зоопарк Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

Берлинский зоопарк Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

Берлинский зоопарк На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

Берлинский зоопарк Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

Берлинский зоопарк На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

Берлинский зоопарк Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

Берлинский зоопарк Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

Берлинский зоопарк Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

Берлинский зоопарк Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

Берлинский зоопарк В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

Берлинский зоопарк Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения. Автор: Максим Нелюбин



Самые посещаемые немецкие зоопарки

Самые посещаемые зоопарки Германии Берлин Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. Число посетителей - около трех миллионов ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Штутгарт Зоологическо-ботанический сад "Вильгельма" (Wilhelma Zoologisch-Botanischer Garten) находится в штутгартском районе Бад-Канштатт. 2,4 миллиона посетителей в год. Расположен на территории бывшего дворцово-паркового комплекса, главное здание которого было завершено в 1846 году к свадьбе кронпринца Вюртембергского Карла и дочери российского царя Ольги Николаевны.

Самые посещаемые зоопарки Германии Лейпциг Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. Этот тропический павильон "Гондвана" (Gondwanaland) открыли в 2011 году.

Самые посещаемые зоопарки Германии Кельн Кельнский зоопарк (Kölner Zoo) работает не только днем, но иногда открывает свои двери ночью, предоставляя гостям уникальную возможность увидеть зверей в темное время суток. В 2010 году этот зоопарк отметил свой 150-летний юбилей. Предмет особой гордости - просторный "Парк для слонов" (Elefantenpark) площадью в два гектара. Около 1,7 миллиона посетителей ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Гамбург Гамбургский зоопарк (Tierpark Hagenbeck) носит имя его основателя - ученого, владельца цирка и дрессировщика Карла Хагенбека. Был открыт в 1907 году и стал первым в мире зоопарком, в котором предприняли попытку содержать животных не в клетках, а максимально воссоздать для них природные условия обитания. Около 1,65 миллиона посетителей ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Ганновер Такую фотосессию устроили летом 2014 года в Ганноверском зоопарке (Erlebnis-Zoo Hannover). Основанный в 1865 году, он входит в число старейших в Германии. После реализации новой концепции ZOO 2000 стоимостью почти в 55 миллионов евро число его посетителей утроилось до 1,6 миллиона в год, хотя билет для взрослых здесь - самый дорогой в Германии (25 евро).

Самые посещаемые зоопарки Германии Мюнхен "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади зоопарк Европы. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно.

Самые посещаемые зоопарки Германии Нюрнберг Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg) - большой ландшафтный зоопарк, расположенный на окраине города в бывшем имперском лесу Святого Лаврентия (Lorenzer Reichswald). В этом месте зоопарк находится с 1939 года. Его перевели сюда с территории, которая потребовалась НСДАП для проведения в Нюрнберге своих партийных съездов. Ежегодное число посетителей - немногим более миллиона человек.

Самые посещаемые зоопарки Германии Берлин В первую десятку по количеству посетителей попал еще один зоопарк немецкой столицы - в районе Фридрихсфельд (Tierpark Berlin). В нем ежегодно бывает около миллиона человек. Был основан по решению властей ГДР в 1955 году в Восточном Берлине, так как старый зоопарк оказался в западной части города. Известен своей программой по разведению африканских слонов. Был награжден орденом Карла Маркса.

Самые посещаемые зоопарки Германии Дуйсбург Ежегодное число посетителей этого и следующих четырех зоопарков также составляет около миллиона человек. Зоопарк Дуйсбурга (Zoo Duisburg) является самым популярным в одном из самых густонаселенных регионов Германии - Рурской области. Был создан в 1934 году. Особо известен его дельфинарий, однако дельфинов мы сегодня уже видели, поэтому Дуйсбург в нашей подборке будут представлять полярные волки.

Самые посещаемые зоопарки Германии Франкфурт-на-Майне Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt) был создан в середине позапрошлого века на пожертвования горожан. После берлинского Зоологического сада - старейший в Германии. Традиционно играет важную роль в международных проектах по сохранению исчезающих видов животных. Особых успехов здесь добились в рамках программы размножения в неволе человекообразных обезьян - горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

Самые посещаемые зоопарки Германии Гельзенкирхен Еще один популярный зоопарк Рурской области находится в Гельзенкирхене - ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen. В прошлом десятилетии он был подвергнут поэтапной реконструкции, после чего получил это новое название. Концепция зоопарка дает возможность увидеть зверей как можно ближе и получить максимум впечатлений. Инвестиции себя оправдывают. Количество посетителей выросло более чем в три раза.

Самые посещаемые зоопарки Германии Карлсруэ Зоологический городской парк в Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe), созданный в 1865 году, принадлежит к числу старейших и самых крупных в Германии. В 2015 году он отмечает свое 150-летие. Зоопарк является частью находящегося под охраной государства городского парка, в котором также можно посетить большой розарий и японский сад, заложенный в 1918 году.

Самые посещаемые зоопарки Германии Мюнстер Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster) был открыт в 1974 году. Он продолжает традиции зоопарка, основанного в городе во второй половине XIX века, территория которого была отдана под застройку. Взамен новый зоопарк получил более обширный участок. Архитекторы разработали концепцию, позволяющую посетителям передвигаться между вольерами и павильонами по крытым переходам и дорожкам.

Самые посещаемые зоопарки Германии Оснабрюк Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.

Самые посещаемые зоопарки Германии Дрезден Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden) - входит в пятерку самых старых в Германии. Расположен на территории парка, заложенного еще в барочную эпоху. Почти все звери погибли во время бомбардировок 1945 года, однако в уже мае следующего года зоопарк вновь принял первых посетителей. Сейчас в нем ежегодно бывает около 740 тысяч человек.

Самые посещаемые зоопарки Германии Кронберг Этот зоопарк находится в предгорьях Таунуса в небольшом городе Кронберг - примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Он был основан в 1956 году по инициативе представителя известной немецкой предпринимательской династии Георга фон Опеля и носит его имя - Opel-Zoo. Финансируется исключительно на средства от продажи билетов и пожертвования. Ежегодно его посещает около 650 тысяч человек.

Самые посещаемые зоопарки Германии Вупперталь Зоопарк в Вуппертале (Zoo Wuppertal) - третий после Дуйсбурга и Гельзенкирхена зоопарк Рурской области из двадцатки самых посещаемых в Германии. Около 630 тысяч детей и взрослых ежегодно. Был открыт в 1881 году на средства специально созданного акционерного общества. В 2008 году вошел в число лучших больших зоопарков страны по рейтингу журнала Stern, заняв третье место после зоопарков Берлина.

Самые посещаемые зоопарки Германии Аугсбург Замыкают двадцатку два зоопарка, ежегодное число посетителей которых составляет около 600 тысяч человек. Зоопарк Аугсбурга (Zoo Augsburg) принял первых посетителей в 1937 году. Сначала здесь планировали содержать только животных, типичных для природы Германии. Экзотические виды появились после войны. Участвует почти в двадцати европейских программах по сохранению редких животных.

Самые посещаемые зоопарки Германии Гейдельберг Зоопарк Гейдельберга (Zoo Heidelberg) входит в число зоопарков, созданных в тридцатых годах прошлого века на общественных началах и за счет пожертвований. Был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны. Обновление зоопарка началось в 1970-х годах. В Гейдельберге сейчас содержится много редких животных, например, фоссы - самые крупные хищные млекопитающие острова Мадагаскар. Автор: Максим Нелюбин



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