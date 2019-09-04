Берлинской телебашне - 50 лет. История популярной достопримечательности

Берлинская телебашня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 3 октября здесь будут отмечать 50-летие со дня ввода вышки в эксплуатацию в 1969 году.
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