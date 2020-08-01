Берлинская полиция остановила несогласованную акцию COVID-диссидентов

В центре Берлина возле Колонны Победы на площади Большой Звезды в воскресенье, 30 августа, вновь стали собираться противники ограничительных мер немецких властей по предотвращению распространения коронавируса. Были задействованы силы берлинской полиции.

Собралось, по данным правоохранителей, около 2000 человек. В твиттер-аккаунте полиции указано, что присутствующие на площади нарушали дистанционные ограничения и были без защитных масок. Кроме того, акция не была согласована с берлинскими властями. Полиция указывает, что присутствующих неоднократно просили покинуть территорию, несколько человек были задержаны для установления личности.



К собравшимся в воскресенье возле Колонны Победы снова пришел и Роберт Френсис Кеннеди младший, который выступал в субботу со сцены массовой акции против COVID-ограничений. Эта демонстрация собрала около 40 тысяч участников.

Городские власти запретили эту акцию, однако суд буквально накануне отменил запрет. В ходе акции произошли стычки с полицией. Отдельные участники акции вечером в субботу попытались штурмовать Рейхстаг. В течение дня были задержаны около 300 человек после того, как со стороны демонстрантов в полицейских начали бросать камни и бутылки.

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