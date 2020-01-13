Берлинская конференция по Ливии запланирована на 19 января

Правительство Германии планирует провести международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН 19 января в Берлине, сообщило агентство Reuters в понедельник, 13 января, со ссылкой на неназванные источники из числа участников предстоящей встречи. Чуть ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил, что подготовка конференции по Ливии в Берлине идет, но не назвал ее дату. По словам Зайберта, эта конференция может стать началом длительного процесса.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по данным его администрации, 19 января на один день прибудет в Берлин. Ожидается, что в конференции будут также участвовать президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который на прошлой неделе безуспешно пытался посредничать в ливийском конфликте, утверждает Reuters. На встрече в Москве в минувшие выходные дни канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и Путин обсуждали подготовку конференции по Ливии.



Переговоры в Москве не принесли успеха

В то же время попытка России и Турции добиться прекращения огня в Ливии пока не увенчалась успехом. На межливийских переговорах в Москве 13 января соглашение, конкретизирующее прекращение огня, подписала лишь одна из двух участвовавших во встрече сторон, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, подпись под документом поставили председатель Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед аль-Мишри. В то же время их противники - глава заседающего в Тобруке парламента Акила Салех и маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, - попросили времени до утра 14 января, чтобы определиться с подписанием соглашения, сказал Лавров.

Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу с полуночи 12 января. Однако армия под командованием Хафтара и силы правительства, признанного международным сообществом, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Прекращение огня стало возможно лишь после настоятельных призывов Турции, России и ряда стран Европейского Союза, в том числе Германии.

Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

