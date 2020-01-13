Берлинская конференция по Ливии запланирована на 19 января

Конференция в Берлине может стать началом длительного процесса, заявил представитель правительства ФРГ. На межливийских переговорах в Москве соглашение о прекращении огня подписала лишь одна из двух сторон конфликта.
Правительство Германии планирует провести международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН 19 января в Берлине, сообщило агентство Reuters в понедельник, 13 января, со ссылкой на неназванные источники из числа участников предстоящей встречи. Чуть ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил, что подготовка конференции по Ливии в Берлине идет, но не назвал ее дату. По словам Зайберта, эта конференция может стать началом длительного процесса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по данным его администрации, 19 января на один день прибудет в Берлин. Ожидается, что в конференции будут также участвовать президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который на прошлой неделе безуспешно пытался посредничать в ливийском конфликте, утверждает Reuters. На встрече в Москве в минувшие выходные дни канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и Путин обсуждали подготовку конференции по Ливии.
Переговоры в Москве не принесли успеха
В то же время попытка России и Турции добиться прекращения огня в Ливии пока не увенчалась успехом. На межливийских переговорах в Москве 13 января соглашение, конкретизирующее прекращение огня, подписала лишь одна из двух участвовавших во встрече сторон, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, подпись под документом поставили председатель Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж и глава Высшего госсовета ПНС Халед аль-Мишри. В то же время их противники - глава заседающего в Тобруке парламента Акила Салех и маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, - попросили времени до утра 14 января, чтобы определиться с подписанием соглашения, сказал Лавров.
Режим прекращения огня в Ливии вступил в силу с полуночи 12 января. Однако армия под командованием Хафтара и силы правительства, признанного международным сообществом, обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Прекращение огня стало возможно лишь после настоятельных призывов Турции, России и ряда стран Европейского Союза, в том числе Германии.
Наступление Ливийской национальной армии на Триполи
После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в североафриканской стране.
Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.
Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.
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