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Берлинская блокада

Блокада Западного Берлина продолжалась с июня 1948 до мая 1949 года. За это время транспортные самолеты западных союзников совершили почти 280 тысяч рейсов, доставив в город свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза.

В конце июня 1948 года Западный Берлин оказался в блокаде, после того как советская военная комендатура запретила автомобильное, водное и железнодорожное сообщение между восточной и западной частями Берлина. Почти год обеспечивали снабжение города с помощью транспортных самолетов. За это время они совершили почти 280 тысяч рейсов в аэропорт Темпельхоф и доставили свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза. На подлете к аэропорту с воздуха сбрасывали самодельные парашютики со сладостями для детей, из-за этого транспортные самолеты союзников стали называть в народе "изюмными бомбардировщиками" (Rosinenbomber). Советский Союз снял блокаду Западного Берлина 12 мая 1949 года.

12.05.2019, Berlin: Luftbrücken-Veteran Gail Halvorsen nimmt an einem Festakt zur Erinnerung an das Ende der Berliner Luftbrücke vor 70 Jahren teil. Während der sowjetischen Blockade versorgten die West-Alliierten den West-Teil Berlins vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 aus der Luft. Im Hintergrund rechts seine Töchter Denise Halvorsen-Williams und Marilyn Sorensen-Halvorsen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

В Берлине отпраздновали 70-летие снятия советской блокады 12.05.2019

В праздновании снятия блокады Западного Берлина на территории бывшего аэропорта Темпельхоф приняли участие мэр города, министр юстиции ФРГ, а также самый знаменитый летчик воздушного моста.
West-Berliner Jungen, die auf einem Trümmerberg stehen, begrüßen winkend ein US-amerikanisches Transportflugzeug, das Versorgungsgüter nach West-Berlin bringt (Aufnahme von 1948). Die UdSSR verhängte am 24.6.1948 als Reaktion auf die Währungsreform in den Westsektoren eine Blockade. Alle Land- und Wasserwege wurden für den Personen- und Güterverkehr zwischen Westberlin und Westdeutschland gesperrt. Die Versorgung der Westberliner Bevölkerung und der westalliierten Besatzung erfolgte daraufhin durch eine von den USA und Großbritannien errichtete Luftbrücke. Von Juni 1948 bis September 1949 brachten die Maschinen rund 2,3 Millionen Tonnen Hilfsgüter in die Stadt. 76 Menschen kamen dabei ums Leben. Mit Feierlichkeiten in Berlin wird in diesen Tagen des 50. Jahrestages der Luftbrücke gedacht.

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70 лет назад, 12 мая 1949 года, закончилась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Заглянем в дневник осажденного города.
12.04.2016 *** REFILE - ADDING DATEAn U.S. Navy picture shows what appears to be a Russian Sukhoi SU-24 attack aircraft making a very low pass close to the U.S. guided missile destroyer USS Donald Cook in the Baltic Sea in this picture taken April 12, 2016 and released April 13, 2016. Two Russian warplanes with no visible weaponry flew near the destroyer in what one U.S. official described as one of the most aggressive interactions in recent memory. REUTERS/US Navy/Handout via Reuters THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS © Reuters/US Navy

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Berlin, Blockade 1948/49 / Foto Berliner Blockade, 24. Juni 1948 - 12. Mai 1949. - Westberlin wird von den Westmaechten ueber die Luftbruecke versorgt: Berliner verfolgen die Landung einer US-Militaer- maschine auf dem Flughafen Tempelhof. - Foto, undat., digital koloriert. |

Блокада Берлина: 60 лет спустя 24.06.2008

24 июня 1948 года началась блокада Берлина, ставшая первым открытым противостоянием США и СССР и повлиявшая на ход послевоенной европейской и мировой истории.