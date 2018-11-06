 Беременные задают вопросы в интернете (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.11.2018

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Культура и стиль жизни

Беременные задают вопросы в интернете (видео)

Попасть на консультацию к акушерке в Германии можно в режиме онлайн. Современные технологии помогают будущим мамам быстро получить качественную информацию.

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Консультации для беременных

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  • Детская площадка в Амстердаме, 1956 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Амстердаме, 1956 год

    До войны в Амстердаме были только "сады для игр", которыми управляли политические объединения. Кризис 1930 года и война побудили снизить затраты. В 1947 году Альдо ван Эйк получил заказ спроектировать первую детскую площадку. Архитектор убежден, что дети должны стать частью жизни города. Он создает свыше 700 площадок, используя пространства между зданиями. Детская площадка перестает быть гетто.

  • Детская площадка в Вене, 1958 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Вене, 1958 год

    "Каждый ребенок должен жить в пяти минутах ходьбы от детской площадки", - требует мэр Вены Теодор Кернер в 1949 году. Сразу несколько архитекторов начинают разрабатывать проекты. Йозеф Шагерль делает ставку на абстракционизм. Правда, его модель двойной горки город не принимает. Архитектор создает новую конструкцию - горку-слона (на фотографии).

  • Детская площадка в Париже, 1970 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Париже, 1970 год

    Это выставка в Париже, которую в качестве эксперимента в 1970 году организовывает архитектурное бюро Group Ludic в Париже. На ней представлены детские площадки с необычными элементами в форме сферы, которые стали символом этой компании. До своего дебюта в Париже они уже появились на детских площадках в Англете, Биарицце.

  • Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы

    История детских площадок

    Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы

    В 1971 году архитектор Риккардо Далиси пришел со своими студентами в один из самых неблагополучных кварталов Неаполя - Траяно. Там, где дети не ходят в школу, он провел эксперимент. Бечевка и дерево - подручный материал. Дети приняли участие и вскоре удивили самого мастера.

  • Стройплощадка вместо детской площадки в Неаполе, 1972 год

    История детских площадок

    Стройплощадка вместо детской в Неаполе, 1972 год

    Все тот же район Траяно. Риккардо Далиси продолжает социальный эксперимент. Белую полосу сменяет черная: дети сами разрушают только что созданные объекты, некоторые студенты не выдерживают и уходят из проекта. Но архитектор не сдается и продолжает творить. Дети вдохновляют его на создание новых объектов. На фотографии ребята играют на стройплощадке. Арматура недостроенной церкви вместо лазалки.

  • Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год

    Работая над своим проектом, Ричард Даттнер наблюдает за детьми, играющими на улицах Нью-Йорка. Свои эскизы архитектор обсуждает с обществом матерей. Его идеи убеждают функциональностью. Даттнер создает лабиринты, туннели, лазалки, применяя дерево, сталь и бетон. В Центральном парке Нью-Йорка сохранились пять детских площадок, но они были сильно изменены из-за новых требований безопасности.

  • Детская площадка в Мюнхене, 1972 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Мюнхене, 1972 год

    На детской площадке в Мюнхене представители гражданской инициативы KEKS (расшифровывается как "Искусство, воспитание, кибернетика, социология") вместе с детьми создают новое пространство. Они предлагают использовать доступные материалы - целлофан, дерево, клеенку, чтобы создать площадку для игр. Креативный хаос позволяет раскрыться детям и проявить инициативу.

    Автор: Марина Борисова


 

Контекст

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