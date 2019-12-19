 Беременная корова Лотта остановила движение поездов (фото) | Кадр дня | DW | 20.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Беременная корова Лотта остановила движение поездов (фото)

Случилось это происшествие в немецкой земле Гессен и закончилось без каких-либо печальных последствий.

Из-за коровы по кличке Лотта в немецком Гисене остановили движение поездов

Гисен • Эту фотографию сделали сотрудники пожарно-спасательной службы в четверг, 19 декабря, около гессенского города Гисена. Здесь на несколько часов пришлось полностью перекрыть движение поездов из-за беременной коровы по кличке Лотта, которую на специальном автомобильном прицепе привезли в здешнюю ветеринарную клинику.

Когда Лотту выводили из фургона, она смогла вырваться на свободу и через некоторое время оказалась между железнодорожными путями. Прибывший на место ветеринарный врач сделал беглянке укол с успокоительным средством, но оно подействовало не сразу. Как говорится в сообщении полиции, корову затем удалось увести с путей без каких-либо дальнейших последствий.

Смотрите также: 

  • Бранденбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Январь - Januar

    Чем январь холодней, тем весь год добрей.

    Je frostiger der Januar, desto freundlicher das Jahr.

  • Кельн

    Двенадцать немецких месяцев

    Февраль - Februar

    Богат февраль туманами - жди весь год дождей.

    Viel Nebel im Februar, viel Regen das ganze Jahr.

  • Баден-Вюртемберг

    Двенадцать немецких месяцев

    Март - März

    Должен волком март прийти, а ягненочком уйти.

    Der März soll wie ein Wolf kommen und wie ein Lamm gehen.

  • Меркиш-Одерланд

    Двенадцать немецких месяцев

    Апрель - April

    Сумасбродный апрель: что хочет, то воротит.

    April, April, der macht, was er will.

  • Баден-Вюртемберг

    Двенадцать немецких месяцев

    Май - Mai

    Первая любовь и месяц май редко проходят без заморозков.

    Die erste Liebe und der Mai, gehen selten ohne Frost vorbei.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Двенадцать немецких месяцев

    Июнь - Juni

    Чтобы колос налился и вином - виноград, крестьянин в июне дождю всегда рад.

    Soll gedeihen Korn und Wein, muss im Juni Regen sein.

  • Мюнхен

    Двенадцать немецких месяцев

    Июль - Juli

    Что июль сотворил, сентябрю не спасти.

    Was der Juli verbricht, rettet der September nicht.

  • Вюрцбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Август - August

    Августу - роса, что человеку - хлеб насущный.

    Der Tau tut dem August so not, wie jedermann das täglich Brot.

  • Гессен

    Двенадцать немецких месяцев

    Сентябрь - September

    Ласточки задержались, не страшись в тот год зимы.

    Bleiben die Schwalben lange, so sei vor dem Winter nicht bange.

  • Бранденбург

    Двенадцать немецких месяцев

    Октябрь - Oktober

    Через голые ветки в октябре зиму-зимушку видать.

    Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell'.

  • Бавария

    Двенадцать немецких месяцев

    Ноябрь - November

    Святой Мартин с седой бородой - холодной быть зиме и затяжной.

    Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und Hart.

  • Бавария

    Двенадцать немецких месяцев

    Декабрь - Dezember

    Чем холодней декабрь, тем жарче июль.

    So kalt wie Dezember, so heiß wird's im Juli.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Полиция обезвредила "высокоагрессивную корову" с помощью вертолета

Полиция немецкого городка провела спецоперацию по обезвреживанию коровы - та сломала парник, заметала следы и повредила полицейский автомобиль. Поймать ее удалось только после использования вертолета. (20.10.2019)  

Дигитализация в коровнике: цифровые гаджеты для современных буренок

Немецкий фермер успешно осваивает разные датчики и мобильные приложения, которые позволяют лучше заботиться о животных. (08.10.2019)  

Баварская корова встречает рассвет

Эта фотография агентства dpa была сделана ранним утром в один из первых дней сентября. (06.09.2016)  

Ханни, Ханна и Ханнес! В Германии родились телята-тройняшки

Такой тройной сюрприз преподнесла своим владельцам корова по кличке Хайдрун в немецкой земле Баден-Вюртемберг. (12.09.2019)  

Защита климата: как заставить коров производить меньше метана

Много ль корова дает молока? Сейчас этот вопрос отошел на второй план, уступив место вопросу, сколько корова производит метана. (23.08.2019)  

По Германии - на верховых буренках

В Германии сейчас можно увидеть, как купают верховых буренок! (12.06.2019)  

Зачем немецкому лесу шотландский хайленд

В Германии этих коров хотят использовать для помощи в естественном поддержании экологической системы лесов. (04.09.2016)  

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города. (25.10.2017)  

Двенадцать немецких месяцев  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба за рога в Швейцарии  

Сначала массаж - потом молоко: как роботы доят коров в Германии  

Коровы с колокольным звоном: за и против  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера