Беременная корова Лотта остановила движение поездов (фото)

Случилось это происшествие в немецкой земле Гессен и закончилось без каких-либо печальных последствий.
Гисен • Эту фотографию сделали сотрудники пожарно-спасательной службы в четверг, 19 декабря, около гессенского города Гисена. Здесь на несколько часов пришлось полностью перекрыть движение поездов из-за беременной коровы по кличке Лотта, которую на специальном автомобильном прицепе привезли в здешнюю ветеринарную клинику.
Когда Лотту выводили из фургона, она смогла вырваться на свободу и через некоторое время оказалась между железнодорожными путями. Прибывший на место ветеринарный врач сделал беглянке укол с успокоительным средством, но оно подействовало не сразу. Как говорится в сообщении полиции, корову затем удалось увести с путей без каких-либо дальнейших последствий.
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