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Бен Рестле

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Бен Рестле: избранные публикации

Пожилая женщина со свечой в Бородянке, октябрь 2022 года

Удары по гражданским объектам в Украине. Чего добивается РФ?

Россия хочет деморализовать украинцев в преддверии долгой зимы. Такая тактика известна со времен Второй мировой войны.
Конфликты9 ч. назад
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