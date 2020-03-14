 Белый дом сообщил об отрицательном результате теста Трампа на коронавирус | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.03.2020

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Мир

Белый дом сообщил об отрицательном результате теста Трампа на коронавирус

Результаты тестирования американского президента показали, что он не заражен вирусом SARS-CoV-2. США вводят новые ограничения - запреты коснутся полетов в Великобританию и Ирландию, круизов и передвижения внутри страны.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, 14 марта, что прошел тест на коронавирус. Несколько часов спустя президентская администрация объявила, что результат теста главы государства оказался отрицательным. По словам вице-президента США Майка Пенса, в Белом Доме регулярно проверяют температуру всех, кто контактирует с Трампом.

Запреты ширятся

Президент США объявил о новых ограничениях на передвижение американцев. Месячный запрет на путешествия в Европу с понедельника распространяется также на Великобританию и Ирландию. Американские граждане, которые сейчас находятся в этих странах, могут вернутся домой, по прилету они должны будут пройти особую процедуру. По словам Пенса, это решение вызвано резким увеличением числа заболевших в Великобритании.

В субботу было объявлено о 10 смертях от коронавируса в Великобритании, таким образом общее число жертв достигло 21. Число инфицированных за сутки выросло на 342 и достигло 1140. В США общее число заразившихся составило 2499, из них 252 случая были диагностированы в последние сутки. 51 человек скончался. Накануне в США был введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. 

Коронавирус остановил круизы

Дональд Трамп также сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в США приостанавливают работу мировые круизные компании. 

Компания Royal Caribbean Cruises объявила в субботу, 14 марта, о приостановке всех своих путешествий по всему миру на месяц. Ранее такое же решение приняли Norwegian Cruise Line и Carnival. Они планируют возобновить круизы с 9-12 апреля. Корпорации Carnival принадлежит лайнер Grand Princess, на котором было выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. MSC Cruises опубликовала на своем сайте корректировку маршрутов, отмене двух путешествий по Средиземному мору, и круизов, стартующих в Майами.

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    Автор: Марина Барановская


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