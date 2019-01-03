 Белый дом оценил влияние бюджетного кризиса на экономику США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2019

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Мир

Белый дом оценил влияние бюджетного кризиса на экономику США

Объем производства в США каждые 2 недели будет снижаться на 0,1 процента, считает Совет экономических консультантов Белого дома. Из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете ряд учреждений приостановили работу.

Знак у Белого дома, требующий остановки

В результате частичной приостановки работы федеральных учреждений ("шатдаун") объем производства в США каждые две недели будет сокращаться на 0,1 процента. Об этом председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет заявил в четверг, 3 января. Такое снижение возможно, если бюджетный кризис "удастся разрешить в ближайшие несколько недель", - приводит его слова агентство Bloomberg.

При этом последствия "шатдауна" будут смягчены, поскольку задолженность перед служащими, которые должны продолжать работу без оплаты, в подобных случаях погашают после разрешения ситуации с бюджетом, подчеркнул Хассет. Он добавил, что "не ожидает крупных экономических последствий", если ситуацию урегулируют "достаточно быстро".

"Шатдаун" из-за отсутствия денег

21 декабря Конгресс США не утвердил проект бюджета на 2019 финансовый год из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. На следующий день ряд федеральных учреждений в Соединенных Штатах временно прекратили работу из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату.

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Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты. Речь идет, в частности, о персонале правоохранительных органов и органов исполнения наказаний.

Белый дом продолжит переговоры с демократами и республиканцами

Накануне глава государства встретился с лидерами Демократической партии, однако им не удалось прийти к компромиссу в решении бюджетного кризиса. Трамп настаивает на своем требовании к американскому Конгрессу выделить более 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд. Новый раунд переговоров в Белом доме с демократами и республиканцами запланирован на 4 января.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

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Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона. (25.04.2017)  

Ссылки в интернете

Материал Bloomberg

Аудио- и видеофайлы по теме

Миграционная политика Трампа и ее последствия  

Итоги выборов в США: чего бояться Кремлю?  

Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой  

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