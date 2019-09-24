 Белый дом обвинили в стремлении замять скандал со звонком Трампа Зеленскому | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2019

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Мир

Белый дом обвинили в стремлении замять скандал со звонком Трампа Зеленскому

Поведение президента США не оставило демократам иного выбора, кроме подготовки процедуры импичмента, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Трамп вновь отверг обвинения в давлении на Киев.

Нэнси Пелоси перед микрофонами на фоне флагов США

Нэнси Пелоси

Белый дом стремится замять политический скандал, вызванный телефонным разговором президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в четверг, 26 сентября. Действия президента-республиканца Трампа не оставили демократам иного выбора, кроме подготовки процедуры его импичмента, подчеркнула Пелоси.

Она особо раскритиковала "неуважение к конституции", демонстрируемое Трампом. Президент своим поведением нарушил присягу, считает представительница Демократической партии.

Контекст

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Комитет по делам разведки Палаты представителей Конгресса несколькими часами ранее обнародовал рапорт неназванного сотрудника одной из спецслужб США. В ходе телефонного разговора с Зеленским 25 июля Дональд Трамп использовал "служебное положение, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы в США 2020 года", говорится в документе. В частности, Трамп оказывал давление на другое государство, пытаясь вынудить его начать расследование "в отношении одного из главных соперников президента на внутриполитической арене", утверждает информатор.

Речь идет о бывшем вице-президенте Джозефе Байдене, который решил баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2020 года. Дональд Трамп тоже намерен участвовать в них.

Трамп вновь заявил об "охоте на ведьм"

В свою очередь Трамп попытался умалить значимость недавних обвинений в его адрес. Он назвал обнародованный рапорт "информацией из вторых рук", "очередной фейковой новостью" и "охотой на ведьм".

Кроме того, Трамп призвал посмотреть стенограмму "доброжелательного звонка". По его словам, в разговоре не было "никакого давления". Украинский президент в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН также заявлял, что никто не пытался давить на него.

Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента президента. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением.

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    Автор: Илья Коваль


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