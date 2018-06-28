 Белый дом и Кремль определили место и время проведения саммита | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2018

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Мир

Белый дом и Кремль определили место и время проведения саммита

Президенты США и России встретятся в Хельсинки 16 июля. Проведение саммита в третьей стране удобно как для РФ, так и для США.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС (фото из архива)

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите АТЭС (фото из архива)

Белый дом и Кремль договорились о месте проведения саммита России и США. Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки, сообщили в четверг, 28 июня, одновременно администрации президентов США и России.

Контекст

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По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, проведение встречи на высшем уровне в третьей стране удобно как для России, так и для США. Перед встречей с российским президентом Трамп намерен принять участие в саммите НАТО в Брюсселе, который пройдет 11-12 июля. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение лидеров двух стран провести встречу.

Стороны намерены обсудить широкий спектр тем, среди которых - ситуация в Сирии и Украине, отметил накануне президент США. При этом санкции в отношении России и признание аннексированного полуострова Крым обсуждаться не будут, подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Накануне, 27 июня, Болтон посетил Москву для подготовки встречи Трампа и Путина. Президенты договорились встретиться друг с другом в ходе телефонного разговора в марте. В июне Кремль подтвердил готовность к встрече и в качестве места проведения саммита предложил столицу Австрии.

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    Автор: Илья Коваль


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