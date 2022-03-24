Белорусы не видят себя частью войны в Украине

Меньше половины городских жителей Беларуси считают, что страна принимает участие в военном конфликте в Украине, и только каждый пятый опрошенный согласен с тем, что в данном случае Беларусь - государство-агрессор. Таковы результаты социисследования британского центра Chatham House, которые в четверг, 24 марта, представил Григорий Астапеня, директор "Белорусской инициативы" Chatham House.

Из опроса также следует вывод, что в зависимости от того, откуда белорусы получают информацию о войне в Украине, их восприятие этого конфликта заметно отличается.

Белорусы не считают, что их страна участвует в войне и является агрессором

Исследование, посвященное оценкам белорусами вторжения России в Украину и войне в этой стране, Chatham House проводил в начале марта 2022 года. Посредством интернет-интервью (выборка ограничена пользователями Сети) были опрошены 896 респондентов из числа жителей городов Беларуси, которые репрезентативно представляют городское население по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования.

Перед началом презентации Григорий Астапеня отметил, что в ходе опроса было заметно, как часто его участники выбирали вариант ответа "затрудняюсь ответить". Астапеня объясняет это атмосферой страха и сложившейся в Беларуси ситуацией, а также тем, что многие респонденты действительно фрустрированы и слабо понимают, что происходит. Как показал опрос, меньше половины (42%) респондентов считают, что Беларусь участвует в конфликте в Украине на стороне России (на стороне Украины - меньше 1%). Вариант ответа "Беларусь не участвует в этом конфликте" выбрали 39% опрошенных - в основном сторонники действующей власти.

"Несмотря на летящие с белорусской стороны (в сторону Украины. - Ред.) ракеты, предоставление территории для российской армии, они не считают, что это участие в войне", - констатировал Астапеня. В свою очередь, с утверждением, что Беларусь является страной-агрессором в войне с Украиной, согласился лишь каждый пятый (22%), а не согласились больше половины (54%).

Анализируя ответы на вопрос о том, что следовало бы сделать Беларуси после начала войны России и Украины, Астапеня делает вывод, что белорусы разделены в своих симпатиях в отношении сторон конфликта, а объединены в том, что Беларусь не должна принимать участие в военных действиях. Так, 28% опрошенных считают, что нужно поддержать действия России, не вступая в конфликт; четверть выбрала вариант полного нейтралитета, 15% сочли, что нужно осудить действия России и не вступать в войну, а каждый пятый затруднился с ответом.

"Только 4% опрошенных поддерживают военное участие Беларуси - 3% на стороне России и 1% - на стороне Украины. В целом белорусы не видят себя частью этого конфликта", - подчеркнул Астапеня.

Белорусов не устраивает то, как РФ использует территорию Беларуси в войне

Также во время исследования задавался вопрос об отношении к российским войскам, которые после учений остались на территории Беларуси и часть из них задействована в войне в Украине. "Присутствие российских войск не воспринимается однозначно, но большинство скорее не поддерживает их концентрацию в Беларуси", - поясняет Астапеня. По его словам, только 9% респондентов считают, что количество постоянно находящихся в Беларуси российских войск следует увеличить. При этом сторонники действующей власти поддерживают нахождение армии России на территории Беларуси, но даже они не согласны с тем, что стоит увеличивать численность российских войск.

Григорий Астапеня

То, как Россия сейчас использует территорию Беларуси в войне с Украиной, не устраивает большинство опрошенных. "67% заявили, что против того, чтобы войска РФ обстреливали Украину с территории Беларуси - конечно, это очень эмоциональное высказывание (формулировка вопроса. - Ред.). Утверждение о том, что Беларусь не должна давать России пользоваться своей территорией как плацдармом поддерживает 52% белорусов", - добавил Григорий Астапеня.

По поводу размещения на территории Беларуси российской военной базы мнение белорусов, указал аналитик, не меняется: 44% респондентов высказались на сей счет отрицательно, 24% - положительно. "Еще мы задали вопрос о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. И тут увидели, что только сторонники действующей власти относятся к этому в целом положительно, хотя даже не все из них это поддерживают - варианты ответа "отрицательно" и "скорее отрицательно" выбрали 80% участников исследования", - уточнил Астапеня.

Сложившаяся ситуация отражается на ожиданиях белорусов - подавляющее большинство респондентов говорят, что качество жизни в ближайшие три месяца ухудшится. Они полагают, что в стране резко вырастут цены, невозможно будет купить валюту, случится девальвация рубля, Западом будут введены жесткие санкции. При этом белорусы не думают, что война может перекинуться на Беларусь.

Риторика разных СМИ влияет на мнения о войне в Украине

Важная и интересная часть нового исследования Chatham House касалась анализа источников информации, которыми белорусы пользуются для того, чтобы следить за событиями в Украине. Согласно результатам, 22% опрошенных в первую очередь обращаются к белорусским негосударственным СМИ, 20% и 18% - соответственно к белорусским и российским государственным СМИ, 12% - российским негосударственным СМИ, 11% - к украинским, а еще 18% вовсе не следят за событиями в Украине.

"Белорусское общество не имеет общего источника информации, лояльность разделена довольно равномерно. Важно понимать, что белорусы живут в разных информационных пространствах в зависимости от отношения к властями страны. Сторонники режима черпают информацию о событиях в Украине в основном из белорусских и российских госСМИ. В то время как сторонники демократического движения читают негосударственные белорусские и российские СМИ, чуть в меньшей степени - украинские", - сказал Астапеня.

В итоге исследователи заметили, что в зависимости от того, какими СМИ пользуются белорусы, их восприятие войны в Украине сильно отличается. Риторика источника информации может влиять и на формирование мнения о том, кто победит в военном конфликте: "Из тех, кто смотрит российские и белорусские госСМИ, победу России прогнозирует 60-80% опрошенных. А вот 50-60% белорусов, которые смотрят украинские и белорусские негосударственные медиа, считают, что победит Украина".

Впрочем, резюмировал Григорий Астапеня, относительно взгляда на будущее даже аудиторию российских и белорусских госСМИ трудно назвать оптимистично настроенной, в то время как ожидания аудитории белорусских негосударственных и украинских СМИ крайне негативные.

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