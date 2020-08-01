Белорусы на выборах в Берлине: страх за друзей и надежда на перемены

Воскресная погода устроила гражданам Беларуси, живущим в Германии, настоящую проверку на прочность. Свыше часа в очереди на 34-градусной жаре - столько надо было прождать на солнцепеке, чтобы попасть на избирательный участок на выборах президента Беларуси. Он был открыт в здании посольства этой страны в Германии, расположенном в Берлине через дорогу от знаменитого Трептов-парка.

Среди избирателей преобладали люди моложе 40 лет. У выхода, меняясь каждые четыре часа, дежурили волонтеры, проводившие опрос избирателей после голосования (экзитполы). Волонтеры отказывались говорить на любые темы, хоть как-то касающиеся политики.

Белые ленточки на руках у избирателей в очереди у посольства в Берлине

“Мы обязаны соблюдать нейтралитет, - пояснила 43-летняя Лидия, переехавшая в Германию из Могилева 20 лет назад. Себя она называет “типичным представителем новой волны” активистов. В работе на выборах она участвует впервые в жизни. Это голосование мобилизовало новый слой избирателей, считает она. За кого пришли отдать свой голос белорусы в Берлине, можно было понять и без данных опросов избирателей. У многих на запястьях были белые ленточки как символ солидарности с белорусской оппозицией.

Эмигрант из Минска: “Мы вернемся, когда сменится власть”

“На этих выборах победит народ”, - считает Светлана . Она живет в Германии четыре года. “То есть народ уже победил. Если бы в стране была хорошая жизнь, люди бы не встали с дивана и не пошли бы на улицу выступать против власти”, - полагает она.

“Отличие нынешних выборов в том, что поднялось даже старшее поколение. Если раньше старики и родители смотрели только государственные телеканалы и верили всему, что там говорят, то теперь они умеют пользоваться интернетом и видят, что происходит в стране на самом деле”, - продолжает Светлана. Она опасается за своих друзей в Беларуси. “Я думаю, что на улицы Минска и других городов выйдет очень много людей”, - говорит Светлана.

Эмигрант из Минска Сергей

28-летний Сергей перебрался в Германию из белорусской столицы пять лет назад. “Чтобы мы вернулись, в стране должна смениться власть и происходящее сейчас свинство должно закончиться”, - объясняет он.

Сергей настроен пессимистично и не исключает даже того, что против демонстрантов в Минске может быть применено оружие: “Но тем самым власть настраивает людей против себя, причем весьма эффективно. И поэтому противников режима сейчас больше, чем когда бы то ни было”.

Акция белорусской оппозиции в Берлине

9 августа в Берлине было официально объявлено самым жарким днем 2020 года. Несмотря на пекло, две сотни активистов с бело-красно-белыми флагами собрались на Александрплатц, чтобы во второй половине дня пройти по центру города маршем протеста против президента Лукашенко и в знак солидарности с его оппонентами. Один из организаторов акции - активист Дмитрий Чертков, покинувший Беларусь после уголовного преследования десять лет назад.

Активист Дмитрий Чертков

“Люди очень устали”, - так описывает он главное отличие выборов-2020 от предыдущих переизбраний Александра Лукашенко. А еще - оппозиция придерживается стратегии мирных акций гражданского неповиновения в ответ на заявления о фальсификации выборов, которые ожидаются после закрытия участков. “Саботаж, забастовки, больничные - и так до полной остановки страны, ухода Лукашенко и честных выборов, - прогнозирует Дмитрий. - Хочу подчеркнуть, что наша цель - не уличные акции протеста сами по себе, а отстранение Лукашенко от власти мирным путем”. “Сегодня в Минске будет что-то грандиозное, - считает певица Вероника Круглова, живущая в Германии 15 лет. - Мне страшно, я очень боюсь крови, но надеюсь на чудо".

Участники акции солидарности с белорусской оппозицией в Берлине

В воскресной демонстрации в Берлине приняли участие не только граждане Беларуси, но и Молдавии, Украины и России. 32-летний IT-специалист Юрий, перебравшийся в Германию из Петербурга, говорит, что пришел на акцию в знак солидарности с белорусским народом: "Хочу, чтобы в Беларуси наконец-то наступила демократия”. Он тоже считает, что “Лукашенко не уйдет просто так, но он находится в ситуации цугцванга. А события последних недель показали, что народ устал и хочет перемен”.

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