Белорусскому правозащитнику Беляцкому вручили французско-германскую премию

Известному белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому вручена французско-германская премия "За права человека и верховенство закона". Церемония награждения прошла в торжественной обстановке вечером в среду, 11 декабря, в резиденции посла Франции в Минске.

"За приверженность делу защиты прав человека Алесь Беляцкий заплатил тюремным заключением в тяжелых условиях в результате суда, носящего в глазах мирового сообщества политический характер. Франция не забывает об этой несправедливости", - заявил на приеме французский посол в Беларуси Дидье Канесс.

Премиязавыдающийсявкладвутверждениеправчеловека

Дипломат напомнил, что в 1996 году после 10 лет политической деятельности, начавшейся еще в эпоху перестройки, Алесь Беляцкий стал инициатором создания правозащитного центра "Весна" - организации, которая уже более 20 лет помогает белорусам отстаивать свои права.

Алесь Беляцкий выступает с ответным словом

Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер(Manfred Huterer) в свою очередь подчеркнул, что Беляцкий вместе с соратниками боролся за гражданские и политические права, в том числе за право на свободное выражение мнения, за свободу мирных собраний, свободу объединяться в партии, союзы и организации, за право на жизнь, личную неприкосновенность, на беспристрастную судебную защиту и против смертной казни.

Хутерер также указал, что Алесь Беляцкий в качестве вице-президента Международной федерациизаправа человека(FIDH) способствовал освобождению всех политических заключенных в Беларуси в августе 2015 года.

Премия – благодарностьправозащитниками "чернаяметка" длявластей

Алесь Беляцкий в ответной речи отметил, что рассматривает премию как признание заслуг всего белорусского правозащитного сообщества, и как "черную метку" белорусским властям. По его словам, сегодня в Беларуси "идет колоссальное нарушение фундаментальных прав человека по всем направлениям".

Правозащитник напомнил, что в Беларуси есть политзаключенный, который сидит сейчас в тюрьме в тяжелых условиях, - Михаил Жемчужный: "Мы не можем спать спокойно, пока он в заключении".

Алесь Беляцкий был арестован 4 августа 2011 года и приговорен за сокрытие доходов в особо крупном размере к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Основанием для ареста стали зарубежные банковские счета Беляцкого, средства с которых использовались для правозащитной деятельности правозащитного центра "Весна", лишенного регистрации в Беларуси и поэтому не имевшего возможности открыть банковский счет в своей стране. Страны Евросоюза, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Он вышел из заключения по амнистии 21 июня 2014 года.

Премия "За права человека и верховенство закона" учреждена в2016 году, ее лауреатами по совместному решению Франции и Германии становятся представители разных государств. По словам посла ФРГ Хутерера, эта награда - знак особого признания выдающихся заслуг лауреата и в то же время символ германо-французского сотрудничества.

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