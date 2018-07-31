Белорусского оппозиционера осудили за Куропаты

В суде Центрального района Минска 2 августа состоялось рассмотрение административного дела в отношении одного из лидеров белорусской оппозиции Анатолия Лебедько. Его обвинили в повторном нарушении статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (участие в несанкционированном уличном мероприятии, пикетировании, демонстрации и т.д.)

Суд постановил штрафовать Лебедько на 50 базовых величин (1225 рублей или 533 евро).

Повод - интервью журналистам

21 июня защитники Куропат – места, где в 1937-1941 годах проходили массовые расстрелы мирных граждан сотрудниками НКВД, провели встречу с журналистами, где рассказали о мероприятиях против открытия в непосредственной близости от народного мемориала ресторана "Поедем - поедим". В пресс-конференции, которая прошла в Куропатах, участвовал и Анатолий Лебедько. Политик получил повестку в суд больше чем через месяц после той пресс-конференции.

В интервью DW перед началом процесса фигурант административного дела заявил, что ничего противозаконного он не совершал, поскольку законодательство не определяет, где можно проводить пресс-конференции. "Я рассматриваю это как чисто политический процесс и проявление политической шизофрении властей. Никаких правовых моментов здесь нет", - считает политик.

Против защитников Куропат

Протесты против открытия ресторана рядом с мемориалом длятся в Беларуси уже около двух месяцев, в них участвуют представители демократических политических партий, общественных организаций и просто граждане, которые осуждают "танцы на костях",требуя закрытия увеселительного заведения возле национального некрополя.

Лебедько полагает, что судебный процесс направлен не столько персонально против него, сколько против людей, которые отстаивают мемориал в Куропатах. "Таким образом власти пытаются добиться того, чтобы люди или не приходили туда вообще, или хотя бы, чтобы их количество не увеличивалось. Те, кто принимает подобные решения, понимают, что запугать меня таким образом невозможно, поэтому такие действия направлены на то, чтобы не расширялся круг защитников Куропат", - подчеркнул оппозиционер.

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