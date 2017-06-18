Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу

Бывшего лидера оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, задержанного в Минске во время мероприятий, посвященных 101-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР), приговорили к штрафу в размере около 1,147 белорусских рубля (порядка 480 евро). Об этом во вторник, 26 марта, сообщила в Facebook его супруга Анастасия Дашкевич.

Вердикт вынес суд Центрального района Минска. По версии следствия, оппозиционер нарушил статью о порядке организации или проведения массовых мероприятий. Как утверждал судья, Дашкевич "публично призывал к несанкционированной акции", предлагая собраться в лесном урочище Куропаты - возле места массовых захоронений репрессированных органами НКВД.

Критически высказывался в отношении властей

Вместе с тем, как передает корреспондент DW, со ссылкой на видеозаписи с митинга, оппозиционер не призывал идти на акцию, а предлагал лишь участвовать в дежурствах волонтеров, поскольку в последнее время в Куропатах участились акты вандализма.

Концерт и митинг, в ходе которых был задержан Дашкевич, были разрешены властями. Перед взятием под стражу экс-политзаключенный выступил со сцены с обращением к участникам акции. Бывший лидер "Молодого фронта" критически высказался в отношении правоохранительных органов и представителей власти, что, по мнению наблюдателей, могло вызвать недовольство со стороны милицейского руководства.

После задержания 24 марта Дашкевича доставили в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Взгляд на Беларусь со стороны Академик Анатолий Михайлов (Литва) Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

Взгляд на Беларусь со стороны Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша) Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

Взгляд на Беларусь со стороны Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша) Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

Взгляд на Беларусь со стороны Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия) То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

Взгляд на Беларусь со стороны Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша) Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

Взгляд на Беларусь со стороны Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва) Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

Взгляд на Беларусь со стороны Бизнесмен Павел Маринич (Литва) Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить. Автор: Галина Петровская

