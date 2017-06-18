Белорусского оппозиционера Дашкевича приговорили к штрафу

Бывшего лидера оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, задержанного в Минске во время мероприятий, посвященных 101-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР), приговорили к штрафу в размере около 1,147 белорусских рубля (порядка 480 евро). Об этом во вторник, 26 марта, сообщила в Facebook его супруга Анастасия Дашкевич.
Вердикт вынес суд Центрального района Минска. По версии следствия, оппозиционер нарушил статью о порядке организации или проведения массовых мероприятий. Как утверждал судья, Дашкевич "публично призывал к несанкционированной акции", предлагая собраться в лесном урочище Куропаты - возле места массовых захоронений репрессированных органами НКВД.
Критически высказывался в отношении властей
Вместе с тем, как передает корреспондент DW, со ссылкой на видеозаписи с митинга, оппозиционер не призывал идти на акцию, а предлагал лишь участвовать в дежурствах волонтеров, поскольку в последнее время в Куропатах участились акты вандализма.
Концерт и митинг, в ходе которых был задержан Дашкевич, были разрешены властями. Перед взятием под стражу экс-политзаключенный выступил со сцены с обращением к участникам акции. Бывший лидер "Молодого фронта" критически высказался в отношении правоохранительных органов и представителей власти, что, по мнению наблюдателей, могло вызвать недовольство со стороны милицейского руководства.
После задержания 24 марта Дашкевича доставили в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.
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Автор: Галина Петровская