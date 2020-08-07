БелАЭС готова к запуску: главное об атомной электростанции под Островцом

После семи лет строительства первый энергоблок первой белорусской атомной электростанции был подключен к энергосистеме страны. DW - с основными фактами об АЭС под Островцом.
Первый энергоблок первой атомной электростанции в Беларуси (БелАЭС) 3 ноября был подключен к объединенной энергосистеме страны. Ожидается, что в феврале 2021 года его введут в промышленную эксплуатацию. Между тем дискуссии вокруг АЭС под Островцом не утихают.
С самого начала ее строительство сопровождалось громкими протестами со стороны соседней Литвы. БелАЭС, расположенную всего в 50 км Вильнюса, литовцы даже законодательно признали угрозой для национальной безопасности страны. В ответ белорусские власти ссылались на мнение МАГАТЭ, эксперты которой по их приглашению изучали ядерную энергетическую инфраструктуру Беларуси и не нашли технических претензий к БелАЭС.
Зачем Беларуси своя АЭС, вопрос со сбытом электроэнергии с которой до сих пор не решен, и чем вызвано беспокойство Литвы - у DW.
О строительстве первой атомной электростанции в Беларуси задумались в 2011 году, непосредственное возведение начали в 2013-м. Необходимость ее появления белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.
"Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%", - отмечал в январе 2019 года глава Минэнергетики Виктор Каранкевич. Кроме того, по словам замминистра энергетики Михаила Михадюка, с помощью БелАЭС страна сократит выбросы парниковых газов в атмосферу на 7-10 млн тонн ежегодно.
БелАЭС стала крупнейшим экономическим проектом России и Беларуси - она возводится за счет российского госкредита, а основным партнером в проекте по строительству АЭС выступает российская компания "Атомстройэкспорт". Выбор места строительства, вблизи города Островец в Гродненской области на границе с Литвой, по оценкам многих аналитиков, также обусловлен российскими интересами: для России БелАЭС якобы должна заменить два замороженных проекта - Балтийской АЭС в Калининградской области и Игналинской АЭС в Литве (остановлена в 2009 году), в перезапуске которой Россия планировала принять участие.
Точная стоимость строительства БелАЭС неизвестна и является коммерческой тайной. В апреле 2019 года Александр Лукашенко говорил, что проект потребует не менее 7 млрд долларов. Правда, кроме возведения самой станции нужно также учитывать затраты на инфраструктуру, которые в 2011 году Лукашенко оценивал в 3 млрд долларов. Еще около 700 млн долларов, по данным Минэнерго, необходимы для интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Кроме того, экологи обращают внимание на огромные затраты по демонтажу и утилизации атомной станции, чем рано или поздно придется заниматься.
Согласно соглашению о сотрудничестве в строительстве АЭС, заключенному в 2011 году Минском и Москвой, Россия выделила Беларуси 10 млрд долларов кредита под проект. Еще 10% от стоимости строительства Беларусь должна изыскать из собственных средств. Первоначально выплачивать кредит Минск должен был начать через 6 месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию (но не позднее 1 апреля 2021 года) и производить выплаты равными долями каждые полгода до 2035 года. Однако недавно стороны договорились перенести начало выплат на 1 апреля 2023 года.
Так как БелАЭС находится в 50 километрах от Вильнюса, ее строительство с самого начала вызвало острую критику со стороны властей Литвы. В Вильнюсе считают, что при возведении станции были допущены нарушения международных стандартов в сфере ядерной энергетики, а процедура выбора площадки для проекта была непрозрачной.
В июне 2017 года литовский Сейм принят закон, согласно которому АЭС под Островцом признана угрозой для нацбезопасности, окружающей среды и здоровья населения страны. Вильнюс добивается от Евросоюза введения санкций против Минска и Москвы, в Литве неоднократно проходили акции протеста против БелАЭС.
Беспокойства по поводу безопасности БелАЭС добавляют и разного рода происшествия, имевшие место в ходе ее возведения. Как сообщали строители станции, в апреле 2016 года на стройплощадке обрушилась бетонная конструкция, а в июле 2016 года корпус реактора во время его перемещения проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. В обоих случаях белорусские власти не сразу признали факт инцидентов - о происшествии с корпусом реактора Миниэнергетики дало пояснения лишь через две недели, но реактор в итоге все же был заменен.
Впрочем, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые по приглашению Минска занимались комплексной оценкой национальной ядерной энергетической инфраструктуры Беларуси, по ее окончании заверили, что у них нет технических претензий к БелАЭС в Островце
Как сообщается, суммарная мощность двух реакторов БелАЭС составит 2400 МВт, которые ежегодно будут вырабатывать от 18 млрд киловатт-часов электроэнергии. На данный момент Беларусь, по данным "Белэнерго", ежегодно производит около 36-37 млрд киловатт-часов, чем практически полностью обеспечивает внутренний спрос. Увеличение этого показателя на 50% поднимает вопрос о поиске рынка сбыта для электроэнергии с БелАЭС.
Считается, что с каждым годом внутреннее энергопотребление в Беларуси будет расти - согласно Концепции энергетической безопасности, к 2035 году оно может увеличиться до 43,8 млрд киловатт-часов. Правда, перед физическим запуском первого энергоблока БелАЭС правительство Беларуси, корректируя комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года, прогнозировало рост внутреннего энергопотребления только на 2,8 млрд киловатт-часов.
Безусловно, белорусские власти рассчитывали и продолжают рассчитывать экспортировать электроэнергию со своей первой атомной станции соседям - Польше и странам Балтии. Еще в июне 2020 года Александр Лукашенко говорил, что белорусскую электроэнергию будут покупать "как минимум в Литве, Латвии и Эстонии". Сначала единства в рядах четверки соседей не наблюдалось - Польша и Литва заявили, что отказываются от покупки электроэнергии с БелАЭС, позиция Латвии и Эстонии не была столь однозначной.
Однако президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа, и продолжающиеся с тех пор в стране протесты против переизбрания Лукашенко на шестой срок, привели к согласованию единого подхода стран Балтии по этому поводу. 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 высокопоставленных белорусских чиновников, в том числе против Александра Лукашенко, а уже 1 сентября договорились, что после запуска АЭС в Островце перестанут покупать электроэнергию у Беларуси.
Первоначально планировалась, что первый ее энергоблок введут в эксплуатацию в 2018 году, а второй - в 2020-м, однако сроки запуска не раз откладывались, в том числе из-за происшествий на АЭС. В августе нынешнего года состоялся физический запуск первого энергоблока АЭС, а 3 ноября он был подключен к объединенной энергосистеме страны. Сдача в промышленную эксплуатацию БелАЭС запланирована на конец февраля 2021 года, а полностью завершить ее строительство и запустить второй энергоблок власти надеются в мае 2022 года.
Тем временем Литва не прекращает протестовать против БелАЭС и апеллировать по этому поводу к ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал сделать все возможное, чтобы проект Белорусской АЭС был экономически нежизнеспособным. Как только 3 ноября ее подключили к белорусской объединенной энергосистеме, Вильнюс объявил, что прекращает закупку электроэнергии у Минска.
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