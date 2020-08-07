БелАЭС готова к запуску: главное об атомной электростанции под Островцом

Первый энергоблок первой атомной электростанции в Беларуси (БелАЭС) 3 ноября был подключен к объединенной энергосистеме страны. Ожидается, что в феврале 2021 года его введут в промышленную эксплуатацию. Между тем дискуссии вокруг АЭС под Островцом не утихают.

С самого начала ее строительство сопровождалось громкими протестами со стороны соседней Литвы. БелАЭС, расположенную всего в 50 км Вильнюса, литовцы даже законодательно признали угрозой для национальной безопасности страны. В ответ белорусские власти ссылались на мнение МАГАТЭ, эксперты которой по их приглашению изучали ядерную энергетическую инфраструктуру Беларуси и не нашли технических претензий к БелАЭС.

Зачем Беларуси своя АЭС, вопрос со сбытом электроэнергии с которой до сих пор не решен, и чем вызвано беспокойство Литвы - у DW.

БелАЭС должна снизить углеводородную зависимость

О строительстве первой атомной электростанции в Беларуси задумались в 2011 году, непосредственное возведение начали в 2013-м. Необходимость ее появления белорусские власти обосновывали снижением зависимости страны от углеводородов, большая часть которых импортируется из России.

Сотрудники Белорусской АЭС проходят тренинг по безопасности работ, октябрь 2019 года

"Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд кубометров природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%", - отмечал в январе 2019 года глава Минэнергетики Виктор Каранкевич. Кроме того, по словам замминистра энергетики Михаила Михадюка, с помощью БелАЭС страна сократит выбросы парниковых газов в атмосферу на 7-10 млн тонн ежегодно.

БелАЭС строится за российский кредит

БелАЭС стала крупнейшим экономическим проектом России и Беларуси - она возводится за счет российского госкредита, а основным партнером в проекте по строительству АЭС выступает российская компания "Атомстройэкспорт". Выбор места строительства, вблизи города Островец в Гродненской области на границе с Литвой, по оценкам многих аналитиков, также обусловлен российскими интересами: для России БелАЭС якобы должна заменить два замороженных проекта - Балтийской АЭС в Калининградской области и Игналинской АЭС в Литве (остановлена в 2009 году), в перезапуске которой Россия планировала принять участие.

БелАЭС возводилась семь лет, на фото - строительство станции в октябре 2017 года

Точная стоимость строительства БелАЭС неизвестна и является коммерческой тайной. В апреле 2019 года Александр Лукашенко говорил, что проект потребует не менее 7 млрд долларов. Правда, кроме возведения самой станции нужно также учитывать затраты на инфраструктуру, которые в 2011 году Лукашенко оценивал в 3 млрд долларов. Еще около 700 млн долларов, по данным Минэнерго, необходимы для интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Кроме того, экологи обращают внимание на огромные затраты по демонтажу и утилизации атомной станции, чем рано или поздно придется заниматься.

Согласно соглашению о сотрудничестве в строительстве АЭС, заключенному в 2011 году Минском и Москвой, Россия выделила Беларуси 10 млрд долларов кредита под проект. Еще 10% от стоимости строительства Беларусь должна изыскать из собственных средств. Первоначально выплачивать кредит Минск должен был начать через 6 месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию (но не позднее 1 апреля 2021 года) и производить выплаты равными долями каждые полгода до 2035 года. Однако недавно стороны договорились перенести начало выплат на 1 апреля 2023 года.

Литва сильно беспокоится из-за соседства с БелАЭС

Так как БелАЭС находится в 50 километрах от Вильнюса, ее строительство с самого начала вызвало острую критику со стороны властей Литвы. В Вильнюсе считают, что при возведении станции были допущены нарушения международных стандартов в сфере ядерной энергетики, а процедура выбора площадки для проекта была непрозрачной.

В июне 2017 года литовский Сейм принят закон, согласно которому АЭС под Островцом признана угрозой для нацбезопасности, окружающей среды и здоровья населения страны. Вильнюс добивается от Евросоюза введения санкций против Минска и Москвы, в Литве неоднократно проходили акции протеста против БелАЭС.

В Литве, опасаясь возможной аварии на БелАЭС, провели учения вблизи белорусской границы

Беспокойства по поводу безопасности БелАЭС добавляют и разного рода происшествия, имевшие место в ходе ее возведения. Как сообщали строители станции, в апреле 2016 года на стройплощадке обрушилась бетонная конструкция, а в июле 2016 года корпус реактора во время его перемещения проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. В обоих случаях белорусские власти не сразу признали факт инцидентов - о происшествии с корпусом реактора Миниэнергетики дало пояснения лишь через две недели, но реактор в итоге все же был заменен.

Впрочем, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые по приглашению Минска занимались комплексной оценкой национальной ядерной энергетической инфраструктуры Беларуси, по ее окончании заверили, что у них нет технических претензий к БелАЭС в Островце

Главный вопрос - рынок сбыта энергии, вырабатываемой БелАЭС

Как сообщается, суммарная мощность двух реакторов БелАЭС составит 2400 МВт, которые ежегодно будут вырабатывать от 18 млрд киловатт-часов электроэнергии. На данный момент Беларусь, по данным "Белэнерго", ежегодно производит около 36-37 млрд киловатт-часов, чем практически полностью обеспечивает внутренний спрос. Увеличение этого показателя на 50% поднимает вопрос о поиске рынка сбыта для электроэнергии с БелАЭС.

Считается, что с каждым годом внутреннее энергопотребление в Беларуси будет расти - согласно Концепции энергетической безопасности, к 2035 году оно может увеличиться до 43,8 млрд киловатт-часов. Правда, перед физическим запуском первого энергоблока БелАЭС правительство Беларуси, корректируя комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года, прогнозировало рост внутреннего энергопотребления только на 2,8 млрд киловатт-часов.

Александр Лукашенко

Безусловно, белорусские власти рассчитывали и продолжают рассчитывать экспортировать электроэнергию со своей первой атомной станции соседям - Польше и странам Балтии. Еще в июне 2020 года Александр Лукашенко говорил, что белорусскую электроэнергию будут покупать "как минимум в Литве, Латвии и Эстонии". Сначала единства в рядах четверки соседей не наблюдалось - Польша и Литва заявили, что отказываются от покупки электроэнергии с БелАЭС, позиция Латвии и Эстонии не была столь однозначной.

Однако президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа, и продолжающиеся с тех пор в стране протесты против переизбрания Лукашенко на шестой срок, привели к согласованию единого подхода стран Балтии по этому поводу. 31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 высокопоставленных белорусских чиновников, в том числе против Александра Лукашенко, а уже 1 сентября договорились, что после запуска АЭС в Островце перестанут покупать электроэнергию у Беларуси.

Что будет дальше с БелАЭС

Первоначально планировалась, что первый ее энергоблок введут в эксплуатацию в 2018 году, а второй - в 2020-м, однако сроки запуска не раз откладывались, в том числе из-за происшествий на АЭС. В августе нынешнего года состоялся физический запуск первого энергоблока АЭС, а 3 ноября он был подключен к объединенной энергосистеме страны. Сдача в промышленную эксплуатацию БелАЭС запланирована на конец февраля 2021 года, а полностью завершить ее строительство и запустить второй энергоблок власти надеются в мае 2022 года.

Тем временем Литва не прекращает протестовать против БелАЭС и апеллировать по этому поводу к ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал сделать все возможное, чтобы проект Белорусской АЭС был экономически нежизнеспособным. Как только 3 ноября ее подключили к белорусской объединенной энергосистеме, Вильнюс объявил, что прекращает закупку электроэнергии у Минска.

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