Беларусь представила план отказа от пластиковой посуды

Поэтапный план отказа от пластика в кафе и столовых Беларуси утвержден постановлением Совета министров страны. С 1 января 2021 года начинается первый этап, сообщил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут в понедельник, 17 февраля. По его словам, на предприятиях общественного питания запретят пластиковые стаканчики, тарелки, палочки для размешивания напитков и ряд контейнеров для хранения еды - всего десять позиций, которые могут быть откорректированы в течение текущего года.

Полный отказ от пластика в общепите запланирован на 2023 год

Затем постепенно введут запрет и на другой неперерабатываемый пластик. "Уже есть чем его заменить", - заключил Корбут. По его словам, предприятия концерна "Беллесбумпром" будут выпускать бумажные пакеты и мешки для сыпучих продуктов, картонные лотки для яиц. "Но в магазинах в бумажной таре пока что продаются в основном мука и сахар, а те же рис и макароны - все еще в полиэтиленовых пакетах", - цитирует замминистра издание "Минск-Новости".

Окончательный отказ от пластиковой посуды планируется на 2023 год. Ранее власти посчитали, что половина предприятий общественного питания Беларуси вообще не используют пластиковую посуду и только около 20 процентов используют только одноразовый пластик. Речь идет о 200 миллионах единиц в год, в основном это одноразовые стаканчики. Ежегодно в стране образуется 280 тысяч тонн полимерных отходов, из которых 140 тысяч тонн составляет пластик.

Постепенный запрет на пластиковую посуду вводят многие страны

В январе Китай объявил о полном запрете неразлагаемых пластиковых пакетов до конца 2020 года, Пластиковые приборы полностью исчезнут из индустрии общественного питания до 2022 года. С 2021 года пластиковая посуда, соломинки для напитков, ватные косметические палочки запрещены на территории ЕС.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или упаковку от бургера, взимается штраф от 10 до 25 евро. Но отдельные города предпринимают более строгие меры. В Мёнхенгладбахе и Вуппертале с конца октября штраф повышается до 100 евро. В Кельне окурок, выброшенный в неположенном месте, может обойтись в 50 евро, если речь идет о детской площадке или парке - в 150 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро. В некоторых городах его взимут сразу же на месте - наличными и по карте. В других, например, в Падерборне, если нарушитель пойман впервые, сначала сделают предупреждение в виде "желтой карточки".

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро. Автор: Инга Ваннер

