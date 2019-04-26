Беларусь полностью остановила прием нефти из России

Прием нефти из России на территорию Беларуси по трубопроводу "Дружба" по состоянию на утро вторника, 30 апреля, полностью остановлен, сообщил во вторник главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Возобновление приема ожидается 2 мая, но даже тогда "система будет работать в функционально ограниченном режиме", а на полное восстановление уйдет "не менее полугода напряженной работы". К 10-11 мая трубопровод "Дружба", по оценке белорусских нефтяников, должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки.

Пауза в приеме нефти необходима для вытеснения некачественной нефти с российского участка трубопровода - ее переведут во вторую нитку трубопровода, которая станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти, в то время как по первой нитке возобновятся поставки качественной нефти. Общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет примерно 5 миллионов тонн.

Информация о загрязнении поступающей в Беларусь российской нефти появилась 19 апреля. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. Ухудшение качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", зафиксировали и в Польше.

Российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что загрязнение нефти произошло на перевалочном узле компании "Самаратранснефть-терминал", причем сделано это было умышленно. "По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием", - заявил представитель "Транснефти" Александр Демин.

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