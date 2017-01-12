 Беларусь под санкциями: что будет с ценами, доходами и уровнем жизни | ″В самую точку″ - ток-шоу для Беларуси и о Беларуси | DW | 10.06.2022

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Ток-шоу "В самую точку"

Беларусь под санкциями: что будет с ценами, доходами и уровнем жизни

Уход западных компаний и фактическая экономическая изоляция Беларуси со стороны ЕС и США обернулись для белорусов ростом цен и падением доходов. Лукашенко предложил Западу транзит зерна из Украины через Беларусь в обмен на снятие части санкций. Пойдет ли ЕС и Украина на сделку с Лукашенко? Сможет ли Россия заменить рынок ЕС? И что будет с экономикой и уровнем жизни белорусов в будущем?

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