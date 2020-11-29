Беларусь: Оппозиция призвала белорусов выйти 6 декабря на "Марш воли"

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 5 декабря (время московское).

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Белорусская оппозиция призвала жителей страны в воскресенье, 6 декабря, принять участие в протестной акции под названием "Марш воли". Как сообщают популярные в Беларуси Telegram-каналы, в том числе "Страна для жизни", местом проведения мероприятия должны стать дворы Минска и областных центров. Начало акции намечено на полдень.

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Один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании (БКК) и "Беларуськалия", норвежская компания Yara, назвала неприемлемым продолжающееся подавление прав человека и трудящихся в Беларуси. "Несмотря на наши постоянные усилия по достижению изменений через диалог, мы не наблюдаем значительного улучшения ситуации для работников "Беларуськалия". Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, мирно выразивших свои демократические права", - говорится в заявлении гендиректора Yara Свейна Торе Холсетера. "Сложившаяся ситуация не устраивает Yara. Я очень четко изложил позицию компании в беседах с рядом заинтересованных сторон, включая посла Беларуси в Скандинавии Дмитрия Мирончика. Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом "Беларуськалия", а также прекращение репрессий и улучшение условий безопасности труда", - подчеркнул глава норвежской компании.

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Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уверена, что Беларусь пойдет по европейскому пути развития. На вопрос, возможно ли объединение России и Беларуси при условии ухода Александра Лукашенко с его поста, она ответила: "За эти месяцы народ, который выходил на улицы, показал, что это невозможно. Речь может идти только о собственном государстве". "А как там будут складываться экономические и политические взаимоотношения с Россией, это будет дело новых политиков", - подчеркнула находящаяся в Германии писательница в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Спецпредставитель ЕС: Беларусью может заняться международный трибунал

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Имон Гилмор

Власти Беларуси решили приостановить с ЕС диалог по правам человека. Он будет заморожен до тех пор, пока европейские финансовые организации не возобновят программы для Беларуси, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. О том, какой будет дальнейшая политика Брюсселя в отношении Минска в интервью DW рассказал специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор.

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Народное антикризисное управление (НАУ) - негосударственный представительный орган белорусской оппозиции - призывает усилить внешнее давление на минский режим, в том числе за счет расширения персональных санкционных списков Запада и наращивания мер экономического воздействия. Об этом заявил руководитель НАУ, бывший дипломат Павел Латушко. Подробнее о планах НАУ - в материале DW.

Тихановская вошла в перечень "людей года" - по версии Bloomberg

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Американское агентство Bloomberg представило рейтинг из 50 человек, которые, по его оценкам, сыграли ключевую роль в 2020 году. В перечень, в частности, вошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, она заняла шестнадцатую строчку. Новый список разделен на пять категорий: бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии, а также политика.

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала к "инклюзивному национальному диалогу" в Беларуси. Совместное заявление от имени 37 государств - членов ОБСЕ зачитала на заседании Совета министров иностранных дел постоянный представитель Финляндии при этой международной организации Пяйви Лайвола де Розьера. По мнению подписавших обращение, данный шаг станет залогом "безопасного, демократического и процветающего будущего" страны. Россия не вошла в число подписантов. Ранее генсеком ОБСЕ стала гражданка Германии Хельга Шмид (Helga Schmid).

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила письмо папе римскому Франциску.

Светлана Тихановская

Об этом сообщили ее представители в Telegram. В послании Тихановская назвала главу Римско-Католической церкви Беларуси, митрополита Тадеуша Кондрусевича подлинным посредником в урегулировании политического кризиса в стране. "Главным же генератором диалога, который самыми разными способами пытался нащупать ту "архитектуру мира", которая могла бы сработать, выступил митрополит Тадеуш Кондрусевич", - уверена Тихановская. В письме также отмечается, что белорусский народ настроен на диалог с властью и в этих целях создал "диалоговую площадку - Координационный совет". Послание было отравлено напрямую в государственный секретариат Ватикана, а также лично передано апостольскому нунцию в Литве членом международной команды Тихановской - Денисом Кучинским. В сентябре стало известно, что митрополита Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта, ему было отказано во въезде в страну из Польши.

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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

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