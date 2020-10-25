Беларусь: на 11 воскресных протестах были задержаны 4282 человека

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями вторника, 27 октября (время московское).
25 октября истек срок ультиматума белорусской оппозиции властям, в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.
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На протестных акциях в Беларуси 26 октября был задержан 581 человек, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны. При этом 486 случаев задержания пришлись на Минск. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 человека.
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Известному белорусскому блогеру Эдуарду Пальчису, который должен был быть освобожден после 30 суток административного ареста, предъявлено обвинение по уголовному делу. Пока неизвестно, о каком деле идет речь. Журналисты Tut.by не исключают, что это связано с протестными акциями.
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Telegram-канал HEXTA пишет со ссылкой на очевидцев об исчезновении двух врачей Минской областной больницы Анны Сущинской и Анны Карась, которые вышли на акцию в поддержку задержанных коллег из РНПЦ "Кардиология". Сущинскую и Карась "похитили неизвестные" возле здания больницы, где проходила акция.
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что всеобщая забастовка в стране не состоялась. "И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся", - приводит слова Головченко БелТА.
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60 известных белорусских и зарубежных экономистов объявили о своей готовности разработать план экономического развития Беларуси, сообщает белорусский оппозиционный "Координационный совет". В открытом письме, под которым подписались, в частности, Алесь Алехнович, Павел Данейко и Сергей Чалый, представлены принципы реформирования экономики. Экономисты заявили о готовности "спользовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси".
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За 11 воскресных акций протеста в Беларуси были задержаны 4282 человека. Это следует из подсчетов портала Tut.by, сделанных на основе данных правозащитного центра "Весна" и МВД Беларуси. С 16 августа журналисты насчитали 11 протестных маршей. Информация о задержанных после 9 августа неполная, но журналисты отметили известные "Весне" случаи штрафов и административного ареста.
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В Гомеле прошел суд над сотрудниками офиса мобильного оператора МТС, которые накануне провели акцию протеста, пишет Tut.by. Двое молодых людей получили 15 суток ареста, третий - 10 суток. Суд над двумя девушками, также участвовавшими в акции, состоится через два дня.
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Инициатива Belarus Solidarity Foundation для помощи белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий, собрала пожертвования на сумму более 2,2 млн евро. На странице инициативы в Facebook пожертвования сделали почти 37,9 тысяч человек.
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В камере в Жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, введен 10-дневный карантин. Из-за этого 26 октября адвокат Людмила Козак не смогла встретиться с подзащитной. "Как минимум до понедельника 2 ноября защита не сможет увидеть Марию и продолжить работу над ее делом", - сообщается в официальном Twitter Виктора Бабарико.
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2711 белорусских врачей и медработников подписали открытое письмо Александру Лукашенко с требованиями освободить политзаключенных, расследовать преступления его режима и провести честные выборы президента. "Мы возмущены невероятной жестокостью представителей силовых структур республики Беларусь в отношении мирных граждан и считаем абсолютно недопустимым бесчеловечное обращение с задержанными и препятствование получению ими своевременной и адекватной медицинской помощи", - говорится в письме. Поставить свою подпись под документом могут все работники системы здравоохранения Беларуси.
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Портал Onliner опубликовал видео с задержаниями у главного корпуса БГУ.
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Известный белорусский активист Дмитрий Дашкевич, задержанный в Минске 25 октября, получил 15 суток ареста. Дашкевича обвинили в участии в несанкционированном пикете на улице Романовская Слобода.
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В Минске на акции протеста вышли работники телекоммуникационной компании А1, студенты Лингвогуманитарного колледжа и Белорусского государственного технического университета (БГТУ). У гимназии №50 проходит акция в поддержку учителей этого заведения, которые ранее в видеообращении выступили против лжи в СМИ и преследований за инакомыслие.
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В белорусском городе Барановичи 25 октября была задержана руководитель интернет-проектов "Ельцин центра", гражданка РФ Марина Петрушко. Она приехала в Барановичи навестить свою мать, сообщается в профиле центра в Facebook. Организация считает задержание "очевидным недоразумением", так как Петрушко "не участвовала ни в каких политических акциях". Петрушко находится в ИВС, обвинение до сих пор не предъявлено, хотя по белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов, говорится далее в сообщении. Исполнительный директор "Ельцин центра" Александр Дроздов подписал ходатайство в суд с просьбой прекратить производство по административному делу.
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Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил, что Беларусь "начинает сталкиваться с террористическими угрозами". "Эта оставшаяся масса радикализировалась", - сказал он о протестующих. Вместе с тем Лукашенко считает, что "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться", поэтому "никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", "пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить".
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Жители Минска выстроились в "цепи солидарности" на Каменной горке и в районе Шабанов. Фото опубликовал Telegram-канал HEXTA.
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На акцию солидарности вышли также студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).
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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что утром в Московское РУВД были доставлены 11 участников акции протеста медсотрудников. Их не задерживали, а доставили в РУВД для разбирательства, отметила Ганусевич. По ее словам, "в отношении врачей начат административный процесс за участие в несанкционированных мероприятиях".
Медики были отпущены из РУВД с протоколами по административной статье о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".
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В Минске проходят отдельные акции протеста. В частности, на акцию солидарности собрались около 100 учащихся лицея № 2, жители жилого комплекса "Лазурит", студенты Белорусского государственного университета (БГУ).
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Утром на станции метро "Грушевка" в Минске силовики похитили 9 сотрудников Республиканского научно-практического центра "Кардиология", стоявших в "цепи солидарности". Плановые операции были временно приостановлены. Задержанных отпускали из Московского РУВД в три этапа, на выходе их встречали аплодисментами, пишет портал Tut.by.
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Сотрудники Гродненского областного театра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергей Куриленко - присоединились к всеобщей забастовке, сообщает Telegram-канал "Страна для жизни". Мушперту и Куриленко предложили написать заявление по собственному желанию, но специалисты отказались. В театре отменены все репетиции и спектакли.
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