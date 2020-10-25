Беларусь: на 11 воскресных протестах были задержаны 4282 человека

25 октября истек срок ультиматума белорусской оппозиции властям, в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

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На протестных акциях в Беларуси 26 октября был задержан 581 человек, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны. При этом 486 случаев задержания пришлись на Минск. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 человека.

Блогер Эдуард Пальчис стал фигурантом уголовного дела

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Известному белорусскому блогеру Эдуарду Пальчису, который должен был быть освобожден после 30 суток административного ареста, предъявлено обвинение по уголовному делу. Пока неизвестно, о каком деле идет речь. Журналисты Tut.by не исключают, что это связано с протестными акциями.

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Telegram-канал HEXTA пишет со ссылкой на очевидцев об исчезновении двух врачей Минской областной больницы Анны Сущинской и Анны Карась, которые вышли на акцию в поддержку задержанных коллег из РНПЦ "Кардиология". Сущинскую и Карась "похитили неизвестные" возле здания больницы, где проходила акция.

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что всеобщая забастовка в стране не состоялась. "И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся", - приводит слова Головченко БелТА.

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60 известных белорусских и зарубежных экономистов объявили о своей готовности разработать план экономического развития Беларуси, сообщает белорусский оппозиционный "Координационный совет". В открытом письме, под которым подписались, в частности, Алесь Алехнович, Павел Данейко и Сергей Чалый, представлены принципы реформирования экономики. Экономисты заявили о готовности "спользовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси".

На воскресных акциях с середины августа были задержаны более 4200 человек

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За 11 воскресных акций протеста в Беларуси были задержаны 4282 человека. Это следует из подсчетов портала Tut.by, сделанных на основе данных правозащитного центра "Весна" и МВД Беларуси. С 16 августа журналисты насчитали 11 протестных маршей. Информация о задержанных после 9 августа неполная, но журналисты отметили известные "Весне" случаи штрафов и административного ареста.

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В Гомеле прошел суд над сотрудниками офиса мобильного оператора МТС, которые накануне провели акцию протеста, пишет Tut.by. Двое молодых людей получили 15 суток ареста, третий - 10 суток. Суд над двумя девушками, также участвовавшими в акции, состоится через два дня.

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Инициатива Belarus Solidarity Foundation для помощи белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий, собрала пожертвования на сумму более 2,2 млн евро. На странице инициативы в Facebook пожертвования сделали почти 37,9 тысяч человек.

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В камере в Жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, введен 10-дневный карантин. Из-за этого 26 октября адвокат Людмила Козак не смогла встретиться с подзащитной. "Как минимум до понедельника 2 ноября защита не сможет увидеть Марию и продолжить работу над ее делом", - сообщается в официальном Twitter Виктора Бабарико.

Более 2700 медиков Беларуси подписали открытое письмо Лукашенко

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2711 белорусских врачей и медработников подписали открытое письмо Александру Лукашенко с требованиями освободить политзаключенных, расследовать преступления его режима и провести честные выборы президента. "Мы возмущены невероятной жестокостью представителей силовых структур республики Беларусь в отношении мирных граждан и считаем абсолютно недопустимым бесчеловечное обращение с задержанными и препятствование получению ими своевременной и адекватной медицинской помощи", - говорится в письме. Поставить свою подпись под документом могут все работники системы здравоохранения Беларуси.

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Портал Onliner опубликовал видео с задержаниями у главного корпуса БГУ.

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Известный белорусский активист Дмитрий Дашкевич, задержанный в Минске 25 октября, получил 15 суток ареста. Дашкевича обвинили в участии в несанкционированном пикете на улице Романовская Слобода.

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В Минске на акции протеста вышли работники телекоммуникационной компании А1, студенты Лингвогуманитарного колледжа и Белорусского государственного технического университета (БГТУ). У гимназии №50 проходит акция в поддержку учителей этого заведения, которые ранее в видеообращении выступили против лжи в СМИ и преследований за инакомыслие.

В Беларуси задержана сотрудник "Ельцин центра"

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В белорусском городе Барановичи 25 октября была задержана руководитель интернет-проектов "Ельцин центра", гражданка РФ Марина Петрушко. Она приехала в Барановичи навестить свою мать, сообщается в профиле центра в Facebook. Организация считает задержание "очевидным недоразумением", так как Петрушко "не участвовала ни в каких политических акциях". Петрушко находится в ИВС, обвинение до сих пор не предъявлено, хотя по белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов, говорится далее в сообщении. Исполнительный директор "Ельцин центра" Александр Дроздов подписал ходатайство в суд с просьбой прекратить производство по административному делу.

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Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил, что Беларусь "начинает сталкиваться с террористическими угрозами". "Эта оставшаяся масса радикализировалась", - сказал он о протестующих. Вместе с тем Лукашенко считает, что "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться", поэтому "никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", "пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить".

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Жители Минска выстроились в "цепи солидарности" на Каменной горке и в районе Шабанов. Фото опубликовал Telegram-канал HEXTA.

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На акцию солидарности вышли также студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

На 11 протестовавших медиков составили протоколы по административной статье

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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что утром в Московское РУВД были доставлены 11 участников акции протеста медсотрудников. Их не задерживали, а доставили в РУВД для разбирательства, отметила Ганусевич. По ее словам, "в отношении врачей начат административный процесс за участие в несанкционированных мероприятиях".

Медики были отпущены из РУВД с протоколами по административной статье о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".

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В Минске проходят отдельные акции протеста. В частности, на акцию солидарности собрались около 100 учащихся лицея № 2, жители жилого комплекса "Лазурит", студенты Белорусского государственного университета (БГУ).

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Утром на станции метро "Грушевка" в Минске силовики похитили 9 сотрудников Республиканского научно-практического центра "Кардиология", стоявших в "цепи солидарности". Плановые операции были временно приостановлены. Задержанных отпускали из Московского РУВД в три этапа, на выходе их встречали аплодисментами, пишет портал Tut.by.

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Сотрудники Гродненского областного театра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергей Куриленко - присоединились к всеобщей забастовке, сообщает Telegram-канал "Страна для жизни". Мушперту и Куриленко предложили написать заявление по собственному желанию, но специалисты отказались. В театре отменены все репетиции и спектакли.

Хроника событий 26 октября >>>

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения У Александра Лукашенко день рождения "Саша, задувай свечи, мы загадали желание". Многие плакаты участников творчески "обыгрывали" тему дня рождения правителя, которому 30 августа исполнилось 66 лет.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения "Марш мира и независимости" в Минске Лукашенко уже 26 лет возглавляет Беларусь. На акциях протеста 30 августа по всей стране тысячи белорусов вновь требовали его отставки. Фото с акции в Минске.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Протесты продолжаются в стране с 9 августа 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. В тот же вечер начались массовые протесты против официальных результатов голосования. Фото с акции в Минске 30 августа.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Белорусы требуют ухода Лукашенко Протестующие не признают официальные результаты выборов президента и добиваются проведения новых с участием всех кандидатов, которые не были допущены к президентской гонке.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Заочная дискуссия протестующих с Лукашенко Участники акции протеста обыграли слова Лукашенко о новых выборах президента. Выступая 17 августа на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), на требование оппозиции он заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Лукашенко на публике не появился 30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Полиция и внутренние войска перекрыли улицы Минска В середине дня стало известно о перемещениях по городу бронетехники. Она направилась к Дворцу независимости.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Лукашенко принесли "подарки" к Дворцу независимости Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Акции протеста прошли во многих городах Беларуси По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения "Деду с автоматом не доверим мирный атом!" Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения На акции были задержания По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения Протест сохраняет мирный характер Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска. Автор: Ольга Тихомирова

