 Беларусь: на 11 воскресных протестах были задержаны 4282 человека | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.10.2020

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Беларусь

Беларусь: на 11 воскресных протестах были задержаны 4282 человека

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями вторника, 27 октября (время московское).

Задержания на протесте 26 октября

Задержания на протесте 26 октября

25 октября истек срок ультиматума белорусской оппозиции властям, в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

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На протестных акциях в Беларуси 26 октября был задержан 581 человек, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны. При этом 486 случаев задержания пришлись на Минск. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 434 человека.

Блогер Эдуард Пальчис стал фигурантом уголовного дела

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Известному белорусскому блогеру Эдуарду Пальчису, который должен был быть освобожден после 30 суток административного ареста, предъявлено обвинение по уголовному делу. Пока неизвестно, о каком деле идет речь. Журналисты Tut.by не исключают, что это связано с протестными акциями.

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Telegram-канал HEXTA пишет со ссылкой на очевидцев об исчезновении двух врачей Минской областной больницы Анны Сущинской и Анны Карась, которые вышли на акцию в поддержку задержанных коллег из РНПЦ "Кардиология". Сущинскую и Карась "похитили неизвестные" возле здания больницы, где проходила акция. 

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что всеобщая забастовка в стране не состоялась. "И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся", - приводит слова Головченко БелТА.

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60 известных белорусских и зарубежных экономистов объявили о своей готовности разработать план экономического развития Беларуси, сообщает белорусский оппозиционный "Координационный совет". В открытом письме, под которым подписались, в частности, Алесь Алехнович, Павел Данейко и Сергей Чалый, представлены принципы реформирования экономики. Экономисты заявили о готовности "спользовать свои знания и опыт для консультирования новой демократически избранной власти в Беларуси".

На воскресных акциях с середины августа были задержаны более 4200 человек 

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За 11 воскресных акций протеста в Беларуси были задержаны 4282 человека. Это следует из подсчетов портала Tut.by, сделанных на основе данных правозащитного центра "Весна" и МВД Беларуси. С 16 августа журналисты насчитали 11 протестных маршей. Информация о задержанных после 9 августа неполная, но журналисты отметили известные "Весне" случаи штрафов и административного ареста. 

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В Гомеле прошел суд над сотрудниками офиса мобильного оператора МТС, которые накануне провели акцию протеста, пишет Tut.by. Двое молодых людей получили 15 суток ареста, третий - 10 суток. Суд над двумя девушками, также участвовавшими в акции, состоится через два дня.

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Инициатива Belarus Solidarity Foundation для помощи белорусам, пострадавшим и лишившимся работы из-за политических репрессий, собрала пожертвования на сумму более 2,2 млн евро. На странице инициативы в Facebook пожертвования сделали почти 37,9 тысяч человек.

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В камере в Жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, введен 10-дневный карантин. Из-за этого 26 октября адвокат Людмила Козак не смогла встретиться с подзащитной. "Как минимум до понедельника 2 ноября защита не сможет увидеть Марию и продолжить работу над ее делом", - сообщается в официальном Twitter Виктора Бабарико.

Более 2700 медиков Беларуси подписали открытое письмо Лукашенко

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2711 белорусских врачей и медработников подписали открытое письмо Александру Лукашенко с требованиями освободить политзаключенных, расследовать преступления его режима и провести честные выборы президента. "Мы возмущены невероятной жестокостью представителей силовых структур республики Беларусь в отношении мирных граждан и считаем абсолютно недопустимым бесчеловечное обращение с задержанными и препятствование получению ими своевременной и адекватной медицинской помощи", - говорится в письме. Поставить свою подпись под документом могут все работники системы здравоохранения Беларуси.

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Портал Onliner опубликовал видео с задержаниями у главного корпуса БГУ.

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Известный белорусский активист Дмитрий Дашкевич, задержанный в Минске 25 октября, получил 15 суток ареста. Дашкевича обвинили в участии в несанкционированном пикете на улице Романовская Слобода. 

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В Минске на акции протеста вышли работники телекоммуникационной компании А1, студенты Лингвогуманитарного колледжа и Белорусского государственного технического университета (БГТУ). У гимназии №50 проходит акция в поддержку учителей этого заведения, которые ранее в видеообращении выступили против лжи в СМИ и преследований за инакомыслие.   

В Беларуси задержана сотрудник "Ельцин центра"

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В белорусском городе Барановичи 25 октября была задержана руководитель интернет-проектов "Ельцин центра", гражданка РФ Марина Петрушко. Она приехала в Барановичи навестить свою мать, сообщается в профиле центра в Facebook. Организация считает задержание "очевидным недоразумением", так как Петрушко "не участвовала ни в каких политических акциях". Петрушко находится в ИВС, обвинение до сих пор не предъявлено, хотя по белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов, говорится далее в сообщении. Исполнительный директор "Ельцин центра" Александр Дроздов подписал ходатайство в суд с просьбой прекратить производство по административному делу.   

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Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил, что Беларусь "начинает сталкиваться с террористическими угрозами". "Эта оставшаяся масса радикализировалась", - сказал он о протестующих. Вместе с тем Лукашенко считает, что "сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться", поэтому "никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих", "пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить". 

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Жители Минска выстроились в "цепи солидарности" на Каменной горке и в районе Шабанов. Фото опубликовал Telegram-канал HEXTA. 

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На акцию солидарности вышли также студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

На 11 протестовавших медиков составили протоколы по административной статье

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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что утром в Московское РУВД были доставлены 11 участников акции протеста медсотрудников. Их не задерживали, а доставили в РУВД для разбирательства, отметила Ганусевич. По ее словам, "в отношении врачей начат административный процесс за участие в несанкционированных мероприятиях".

Медики были отпущены из РУВД с протоколами по административной статье о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". 

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В Минске проходят отдельные акции протеста. В частности, на акцию солидарности собрались около 100 учащихся лицея № 2, жители жилого комплекса "Лазурит", студенты Белорусского государственного университета (БГУ).

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Утром на станции метро "Грушевка" в Минске силовики похитили 9 сотрудников Республиканского научно-практического центра "Кардиология", стоявших в "цепи солидарности". Плановые операции были временно приостановлены. Задержанных отпускали из Московского РУВД в три этапа, на выходе их встречали аплодисментами, пишет портал Tut.by.

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Сотрудники Гродненского областного театра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергей Куриленко - присоединились к всеобщей забастовке, сообщает Telegram-канал "Страна для жизни". Мушперту и Куриленко предложили написать заявление по собственному желанию, но специалисты отказались. В театре отменены все репетиции и спектакли.

Хроника событий 26 октября >>>

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    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

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    Протестующие не признают официальные результаты выборов президента и добиваются проведения новых с участием всех кандидатов, которые не были допущены к президентской гонке.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко на публике не появился

    30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.

  • Belarus Minsk Protest Demonstration (picture-alliance/AP Photo)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Полиция и внутренние войска перекрыли улицы Минска

    В середине дня стало известно о перемещениях по городу бронетехники. Она направилась к Дворцу независимости.

  • Belarus Protestmarsch vor dem Präsidentenpalast in Minsk (DW/A. Boguslawskaja)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко принесли "подарки" к Дворцу независимости

    Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Акции протеста прошли во многих городах Беларуси

    По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Деду с автоматом не доверим мирный атом!"

    Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протест сохраняет мирный характер

    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


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