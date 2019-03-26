Беларусь и Россия: чем грозит долговая кабала

Россия готова предоставить Беларуси кредит на погашение прежних долгов. Карикатурист Сергей Елкин сомневается в чистосердечности такого подарка ко Дню единения народов двух стран.
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