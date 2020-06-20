Беларусь: журналистам присудили штраф и арест за освещение акции солидарности

Районный центр в Брестской области с населением около 14 тысяч человек редко вызывает интерес у журналистов общенациональных изданий. Из-за отсутствия крупных предприятий многие жители Ганцевичского района заняты в аграрной сфере, либо выезжают на заработки в другие регионы Беларуси и за границу.

Как рассказала молодая мама Светлана, размеренная жизнь в Ганцевичах сказывается на политической активности местных жителей. "На моей памяти, здесь не было ни митингов, ни каких-то других массовых мероприятий, если только их не организовывали власти", - отмечает Светлана.

Город, где Лукашенко еще не видели

Даже президент Беларуси Александр Лукашенко за 26 лет своего нахождения на этом посту ни разу не посетил Ганцевичи, о чем люди в райцентре упоминают не без сарказма. "А что ему у нас делать? Ни ледовых дворцов, ни больших заводов здесь не понастроили, а какие были и те позакрывались", - улыбаясь говорит одна из местных пенсионерок.

Быть может, по этой причине в ходе нынешней избирательной кампании для жителей Ганцевичей настоящим событием стали и сбор подписей за альтернативных кандидатов в президенты страны, и акции солидарности с тем, кто уже был задержан или пострадал в период подготовки к выборам.

Трансляция, которая не понравилась милиции

Вечером 20 июня группа неравнодушных жителей вышла в центр Ганцевичей на мирную акцию, которая завершилась жестким задержанием около десяти человек. Свидетелями этих событий стали не только очевидцы, находившиеся в это время на площади, но и многочисленные пользователи интернета, благодаря онлайн-трансляции происходящего в социальных сетях.

Свидетели задержания журналистов перед зданием суда в Ганцевичах

Вели ее корреспонденты местного независимого издания "Ганцевичский час" Сергей Багров и Александр Позняк. Непосредственно во время трансляции были задержаны и сами журналисты, в отношении которых сотрудники правоохранительных органов применили физическую силу и доставили отделение милиции.

Главный редактор "Ганцевичского часа" Петр Гузаевский сообщил, что поздним вечером после задержания и в течение следующих суток добивался освобождения задержанных журналистов, однако эти попытки оказались безуспешными. "Корреспондентов обвинили в неповиновении действиям милиции, однако Закон о СМИ дает право журналистам находиться там, где проходят общественные мероприятия и передавать оттуда информацию", - заявил Петр Гузаевский.

По его словам, родственники задержанных, собравшиеся возле отделения милиции, стали свидетелями разговора, из которого следовало, что главной причиной задержания журналистов стала именно онлайн-трансляция акции солидарности.

"Били по ребрам и лицу, надели наручники"

До утра 22 июня журналисты и другие задержанные оставались под стражей, после чего стало известно, что процесс над корреспондентами Сергеем Багровым и Александром Позняком будет проходить в другом городе - в Барановичах. Люди, собравшиеся у здания суда в Ганцевичах, высказывали мнение, что сделано это умышленно, чтобы у свидетелей не было возможности дать свои показания по поводу субботних событий.

По словам прибывшего для участия в процессе заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Олега Агеева, случай в Ганцевичах выбивается из общей массы и так усилившихся репрессий в отношении представителей СМИ. "Такое брутальное задержание, попытка не дать журналисту выполнить свою работу, а людям узнать о том, что реально происходит – это недопустимо", - убежден представитель БАЖ.

Александр Позняк

Пока адвокаты задержанных знакомились с материалами дела (сделать это раньше им не позволили), приехавшим поддержать журналистов удалось пообщаться с Александром Позняком, у которого была заметна гематома под глазом. Корреспондент "Ганцевичского часа" сообщил, что был избит при задержании: его повалили на газон, били по ребрам и лицу, после чего надели наручники. Только день спустя после задержания Александру принесли в камеру пустой протокол, однако подписывать его журналист отказался.

Его коллега Сергей Багров не понимает, зачем так жестко задерживали людей, которые вели себя мирно и через какое-то время просто бы разошлись. По его мнению, милиция сама создала небывалый резонанс этой истории.

Журналистам – штраф и арест

Заседания в суде в Барановичах растянулись до девяти часов вечера 22 июня, при этом было отклонено ходатайство объединить дела обоих журналистов в одно производство. В качестве свидетелей выступали как обычные жители Ганцевичей, так и милиционеры, включая начальника местного РОВД, лично руководившего процессом задержания.

Здание суда в Барановичах

В итоге Александр Позняк признан виновным по двум административным статьям -"Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий" и "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - за что был оштрафован в сумме на 810 белорусских рублей (более чем 300 евро).

По аналогичному обвинению журналист Сергей Багров был осужден на 15 суток административного ареста.

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