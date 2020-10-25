 Беларусь: в Минске проходят отдельные акции протеста | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.10.2020

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Беларусь

Беларусь: в Минске проходят отдельные акции протеста

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями вторника, 27 октября (время московское).

Протесты в Минске 26 октября

Протесты в Минске 26 октября

25 октября истек срок ультиматума белорусской оппозиции властям, в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

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Жители Минска выстроились в "цепи солидарности" на Каменной горке и в районе Шабанов. Фото опубликовал Telegram-канал HEXTA. 

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На акцию солидарности вышли также студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

На 11 протестовавших медиков составили протоколы по административной статье

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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что утром в Московское РУВД были доставлены 11 участников акции протеста медсотрудников. Их не задерживали, а доставили в РУВД для разбирательства, отметила Ганусевич. По ее словам, "в отношении врачей начат административный процесс за участие в несанкционированных мероприятиях".

Ранее стало известно, что 11 медиков были отпущены из РУВД с протоколами по административной статье о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". 

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В Минске проходят отдельные акции протеста. В частности, на акцию солидарности собрались около 100 учащихся лицея № 2, жители жилого комплекса "Лазурит", студенты Белорусского государственного университета (БГУ).

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Утром на станции метро "Грушевка" в Минске силовики похитили 9 сотрудников Республиканского научно-практического центра "Кардиология", стоявших в "цепи солидарности". Плановые операции были временно приостановлены. Задержанных отпускали из Московского РУВД в три этапа, на выходе их встречали аплодисментами, пишет портал Tut.by.

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Сотрудники Гродненского областного театра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергей Куриленко - присоединился к всеобщей забастовке, сообщает Telegram-канал "Страна для жизни". Мушперту и Куриленко предложили написать заявление по собственному желанию, но специалисты отказались. В театре отменены все репетиции и спектакли.

Хроника событий 26 октября >>>

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    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

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    30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.

  • Belarus Minsk Protest Demonstration (picture-alliance/AP Photo)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Полиция и внутренние войска перекрыли улицы Минска

    В середине дня стало известно о перемещениях по городу бронетехники. Она направилась к Дворцу независимости.

  • Belarus Protestmarsch vor dem Präsidentenpalast in Minsk (DW/A. Boguslawskaja)

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Лукашенко принесли "подарки" к Дворцу независимости

    Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Акции протеста прошли во многих городах Беларуси

    По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    "Деду с автоматом не доверим мирный атом!"

    Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    На акции были задержания

    По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.

  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

    Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения

    Протест сохраняет мирный характер

    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


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