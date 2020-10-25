Беларусь: в Минске проходят отдельные акции протеста

25 октября истек срок ультиматума белорусской оппозиции властям, в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.
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Жители Минска выстроились в "цепи солидарности" на Каменной горке и в районе Шабанов. Фото опубликовал Telegram-канал HEXTA.
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На акцию солидарности вышли также студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).
На 11 протестовавших медиков составили протоколы по административной статье
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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что утром в Московское РУВД были доставлены 11 участников акции протеста медсотрудников. Их не задерживали, а доставили в РУВД для разбирательства, отметила Ганусевич. По ее словам, "в отношении врачей начат административный процесс за участие в несанкционированных мероприятиях".
Ранее стало известно, что 11 медиков были отпущены из РУВД с протоколами по административной статье о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".
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В Минске проходят отдельные акции протеста. В частности, на акцию солидарности собрались около 100 учащихся лицея № 2, жители жилого комплекса "Лазурит", студенты Белорусского государственного университета (БГУ).
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Утром на станции метро "Грушевка" в Минске силовики похитили 9 сотрудников Республиканского научно-практического центра "Кардиология", стоявших в "цепи солидарности". Плановые операции были временно приостановлены. Задержанных отпускали из Московского РУВД в три этапа, на выходе их встречали аплодисментами, пишет портал Tut.by.
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Сотрудники Гродненского областного театра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергей Куриленко - присоединился к всеобщей забастовке, сообщает Telegram-канал "Страна для жизни". Мушперту и Куриленко предложили написать заявление по собственному желанию, но специалисты отказались. В театре отменены все репетиции и спектакли.
Хроника событий 26 октября >>>
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Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения
У Александра Лукашенко день рождения
"Саша, задувай свечи, мы загадали желание". Многие плакаты участников творчески "обыгрывали" тему дня рождения правителя, которому 30 августа исполнилось 66 лет.
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Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения
"Марш мира и независимости" в Минске
Лукашенко уже 26 лет возглавляет Беларусь. На акциях протеста 30 августа по всей стране тысячи белорусов вновь требовали его отставки. Фото с акции в Минске.
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Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения
Протесты продолжаются в стране с 9 августа
9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, Лукашенко победил, набрав 80,1 процента голосов. В тот же вечер начались массовые протесты против официальных результатов голосования. Фото с акции в Минске 30 августа.
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Белорусы требуют ухода Лукашенко
Протестующие не признают официальные результаты выборов президента и добиваются проведения новых с участием всех кандидатов, которые не были допущены к президентской гонке.
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Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения
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Участники акции протеста обыграли слова Лукашенко о новых выборах президента. Выступая 17 августа на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), на требование оппозиции он заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
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Лукашенко на публике не появился
30 августа Лукашенко так и не появился на публике. Известно, что его по телефону поздравил президент РФ Владимир Путин. По сообщению белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко "обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и "общую ситуацию в Беларуси", договорились встретиться в ближайшее время.
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Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения
Полиция и внутренние войска перекрыли улицы Минска
В середине дня стало известно о перемещениях по городу бронетехники. Она направилась к Дворцу независимости.
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Лукашенко принесли "подарки" к Дворцу независимости
Протестующие дошли до Дворца независимости. Они требовали переговоров с властями. Кроме того участники сложили у кордона "подарки" для именинника: игрушечные автозаки, черный гроб с цветами и большого картонного таракана с усами. После акции коммунальные службы погрузили все подарки в грузовик и увезли в неизвестном направлении.
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Как белорусы поздравили Лукашенко с днем рождения
Акции протеста прошли во многих городах Беларуси
По разным оценкам, только в Минске митинговали более ста тысяч человек.
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"Деду с автоматом не доверим мирный атом!"
Пресс-секретарь Лукашенко 30 августа в ответ на запрос РИА "Новости" о том, где он находится, прислала его фотографию с автоматом в руках на фоне Дворца независимости. Ряд СМИ выразили сомнение в актуальности этого снимка. При этом неделю назад после массовой акции протеста Лукашенко прибыл к своей резиденции с автоматом.
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На акции были задержания
По официальным данным МВД на 18 часов, только в Минске задержаны 140 человек.
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Протест сохраняет мирный характер
Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.
Автор: Ольга Тихомирова