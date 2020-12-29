Беларусь: более 110 участников протестов встретят Новый год под арестом

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", как минимум для 112 человек в Беларуси Новый год пройдет в условиях административного ареста. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правозащитников в четверг, 31 декабря. Среди арестованных - 18 женщин и 94 мужчины. На сайте "Весны" подчеркивается, что эти данные могут быть неполными.

Общее число граждан, против которых в период избирательной кампании и после выборов в Беларуси были возбуждены уголовные дела, превысило 900 человек. "Весне" известны фамилии лишь 634 фигурантов. Ранее в правозащитном центре сообщали, что в декабре на акциях протеста были задержаны не менее 750 человек.

Лукашенко: У ВНС не будет полномочий для изменения конституции страны



Тем временем Александр Лукашенко заявил, что у Всебелорусского народного собрания (ВНС) не будет полномочий для изменения конституции страны, а главой государства останется президент. "Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже говорят, на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет", - приводит слова правителя страны государственное агентство БелТА.

Лукашенко 8 декабря предложил передать ряд обязанностей главы государства ВНС и сделать его конституционным органом. "Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание", - заявил он. Александр Лукашенко правит республикой свыше 26 лет. После президентских выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о его победе с результатом более 80 процентов, в стране начались массовые акции протеста, которые не прекратились до конца 2020 года. Участники демонстраций итоги этих выборов не признают.

Смотрите также: