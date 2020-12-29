Беларусь: более 110 участников протестов встретят Новый год под арестом

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", как минимум для 112 человек в Беларуси Новый год пройдет в условиях административного ареста. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правозащитников в четверг, 31 декабря. Среди арестованных - 18 женщин и 94 мужчины. На сайте "Весны" подчеркивается, что эти данные могут быть неполными.
Общее число граждан, против которых в период избирательной кампании и после выборов в Беларуси были возбуждены уголовные дела, превысило 900 человек. "Весне" известны фамилии лишь 634 фигурантов. Ранее в правозащитном центре сообщали, что в декабре на акциях протеста были задержаны не менее 750 человек.
Лукашенко: У ВНС не будет полномочий для изменения конституции страны
Тем временем Александр Лукашенко заявил, что у Всебелорусского народного собрания (ВНС) не будет полномочий для изменения конституции страны, а главой государства останется президент. "Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже говорят, на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет", - приводит слова правителя страны государственное агентство БелТА.
Лукашенко 8 декабря предложил передать ряд обязанностей главы государства ВНС и сделать его конституционным органом. "Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание", - заявил он. Александр Лукашенко правит республикой свыше 26 лет. После президентских выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о его победе с результатом более 80 процентов, в стране начались массовые акции протеста, которые не прекратились до конца 2020 года. Участники демонстраций итоги этих выборов не признают.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Послание для Лукашенко
Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Бело-красно-белый флаг как символ протестов
С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Как используют главный символ протеста в Беларуси
Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Мирная революция в каждом дворе
Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Минские "диджеи перемен"
В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Одежда на балконе - с политическим подтекстом
Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Названия СМИ - на мусорных баках
На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Надписи на стенах - популярная форма протеста
Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Коллективные граффити
Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Политическая борьба на уровне символов
Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.
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Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко
Протесты в Беларуси не кончаются
Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.
Автор: Наталья Позднякова