Беларусь аннулировала аккредитацию иностранных журналистов

Аккредитации корреспондентов иностранных изданий аннулированы в Беларуси. Они не смогут освещать анонсированные на выходные акции протеста. О новых правилах аккредитации 2 октября сообщил МИД страны.
Власти Беларуси прибегают ко всем "мыслимым уловкам", чтобы попытаться помещать "освещению происходящего в стране". Уверенность в этом в пятницу, 2 октября, выразила главный редактор медиакомпании Deutsche Welle (DW) Мануэла Каспер-Клэридж (Manuela Kasper-Claridge). Ее комментарий последовал в связи с решением министерства иностранных дел Беларуси провести переаккредитацию журналистов иностранных средств массовой информации по новым правилам.
Действие выданных ранее аккредитаций зарубежных репортеров прекращается 2 октября, говорилось, в частности, в соответствующем постановлении Совета министров.
"Это абсурдное предложение, что аккредитация у каждого журналиста, работающего в иностранной медиаорганизации, сначала должна быть отозвана, а затем переиздана в соответствии с новым положением", - уверена Каспер-Клэридж. "Любой, кто уважает свободу прессы, сделал бы возможным продление действующей аккредитации", - добавила она.
Главред DW убеждена, что подобная практика белорусских властей является "абсолютно постыдной и должна быть немедленно прекращена". "Система (выдачи. - Ред.) аккредитаций должна быть справедливой и прозрачной", - подчеркнула она.
С понедельника, 5 октября, в новом составе начнет работу комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ при белорусском МИД. Власти Беларуси утверждают, что полноценное функционирование комиссии было невозможно из-за эпидемиологической ситуации в стране. Теперь прием заявок будет открыт онлайн.
В заявлении белорусского внешнеполитического ведомства также подчеркивается, что "важнейшей целевой установкой" властей "является информационный суверенитет Республики Беларусь".
Подать заявку на новую аккредитацию сотрудники иностранных изданий смогут с 5 октября. Рассмотрение занимает от 5 до 20 дней для временной аккредитации и от 30 дней до 2 месяцев - для постоянной. Легально осуществлять профессиональную деятельность на акциях протеста, запланированных на предстоящие выходные, согласно правилам МИД Беларуси, журналисты иностранных СМИ не смогут.
В конце августа иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов начали массово лишать аккредитации министерства иностранных дел. В частности, были аннулированы аккредитации журналистов немецкого общественно-правового телеканала ARD Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина.
Аналогичное постановление коснулось и сотрудников медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). Речь шла, в частности, о журналистах Белорусской службы Олеге Груздиловиче, Алесе Дащинском, Владимире Гридине и Александре Дынько.
В списке тех, у кого были аннулированы аккредитации, также значились: Василий Федосенко и Владимир Костин (Reuters), Сергей Гапон и Александр Грабенкин (AFP), а также Геннадий Шарипкин (RFi).
Протесты в Беларуси продолжаются после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. На них неоднократно задерживались представители СМИ. В Минске 29 августа на короткое время был задержан корреспондент DW Павлюк Быковский. До этого, 27 августа, в столице задержали корреспондентку DW Александру Богуславскую, когда она вела репортаж для DW с акции протеста. Журналисты были аккредитованы МИД Беларуси.
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