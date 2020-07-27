Без секрета всему свету: немцы обсуждают зарплату

Личная жизнь, отношение к религии, политические взгляды - темы, на которые немцы без особой охоты общаются с малознакомыми им людьми. Ну а о заработной плате в Германии лучше не расспрашивать даже друзей, а уж тем более коллег - все равно правды не добьетесь! "Только рыбы молчаливее", "Последний секрет", "Тема-табу" - такие заголовки к статьям о зарплате еще до недавнего времени нередко встречались на страницах немецких СМИ. Молодое поколение сотрудников и в этой сфере вносит свои коррективы.

Сопоставить свою зарплату с чужой

Они диктуют свои условия работодателям, видят в начальнике прежде всего наставника, стремятся к балансу между работой и личной жизнью, при этом не боятся нагрузок и ответственности… Но главная черта миллениалов - активное пользование новыми медиа и интернетом. "В том, что поколение Y по-другому обращается с личными данными, нет ничего нового. В социальных сетях открыто обсуждают даже самые интимные вопросы. Так почему же не поговорить о зарплате? - комментирует ситуацию Ханс-Карл фон Хюльзен (Hans-Carl von Hülsen), эксперт по вопросам оплаты труда в консалтинговой компании Kienbaum.

Главная причина финансовых откровений - не праздное любопытство, а стремление добиться прозрачности и справедливости в оплате труда. У кого есть доступ к информации, тот может сравнивать цифры и вряд ли согласится на меньшую сумму за ту же работу.

Зарплата познается в сравнении: о деньгах говорят!

О востребованности информации о зарплате свидетельствует и популярность таких онлайн-ресурсов, как, например, Gehaltsreporter.de, Gehaltsvergleich.com или Lohnspiegel.de. Здесь можно не только найти списки самых высокооплачиваемых специальностей, но и сопоставить свою зарплату с зарплатой коллеги, занимающего ту же должность, но в другой компании.

Впрочем, не только у молодого поколения сотрудников меняется отношение к разглашению сведений о зарплате. Международное исследование, проведенное онлайн-биржей труда Monster.de, показало, что, неожиданно для многих, немцы гораздо охотнее американцев говорят о зарплате. В частности, 64 процентов жителей Германии (и лишь 25 процентов жителей США) без проблем согласились бы посвятить собеседника в эту тайну тайн. "Прозрачность данных об оплате труда - актуальная тема и в Германии. Сегодня работники более открыто обсуждают свою зарплату со знакомыми и коллегами, но вот успех на переговорах о зарплате с начальством многим дается с трудом", - отмечается в пресс-релизе Monster.de, посвященном результатам исследования.

Открытость с оговоркой

В Германии работодатель не может запретить открыто обсуждать с коллегами зарплату, даже если в рабочих договорах некоторых компаний до сих пор прописывают обязанность не оглашать данные о размере зарплаты. Более того, в 2017 году в Германии вступил в силу закон о прозрачности заработной платы, нацеленный на устранение возможного неравенства при оплате труда мужчин и женщин. На предприятиях со штатом более 200 сотрудников работник имеет право спросить начальника, сколько получают коллеги, выполняющие ту же или равноценную работу.

И все же не стоит слишком поддаваться стремлению к открытости и прозрачности. Обсуждение зарплаты в коллективе может негативно сказаться на рабочей атмосфере, привести к возникновению зависти, враждебности и недовольства среди коллег. Сравнивать зарплату еще приемлемо на старте, когда начальные суммы для той или иной позиции примерно одинаковые. "Затем многое зависит от отрасли и должности, в которой вы работаете, возраста и жизненной ситуации", - подчеркивает бизнес-консультант Ханс-Карл фон Хюльзен. В целом, эксперты портала Karriere.de советуют давать информацию о размере вознаграждения за труд только тем, кому вы действительно доверяете. Расспрашивая коллег об их зарплате, следует объяснить им причину вашего любопытства. А если вы хотите использовать полученные данные в переговорах с начальством, то делайте это только с разрешения коллег, которые вам их сообщили.

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