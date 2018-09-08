 Без надежды на обмен: история украинца Панова, ставшего ″заложником Кремля″ | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Без надежды на обмен: история украинца Панова, ставшего "заложником Кремля"

Евгений Панов, осужденный в аннексированном Крыму по делу "украинских диверсантов", не будет просить Путина о своем помиловании и не надеется на обмен. История украинца, ставшего "узником Кремля".

При въезде на полуостров

В тюрьмах России и аннексированного ею Крыма, сейчас, кроме Олега Сенцова, находятся 70 украинцев, которых украиснкая власть называет "политическими заключенными Кремля". Один из них Евгений Панов, украинский водитель-электромеханик из Энергодара. В 2014 году он ушел добровольцем в Донбасс, а по возвращении домой возил бойцам украинской армии продукты и снаряжение на линию соприкосновения в качестве волонтера.

За что и где задержали Панова

В августе 2016 года Панов был задержан российскими силовиками при въезде в аннексированный Крым. Его родственники утверждают, что к нему обратился человек с просьбой вывезти украинскую семью с полуострова на материковую Украину. Евгений согласился, но это оказалось ловушкой: в зоне, прилегающей к административной границе, его уже ждали сотрудники ФСБ России.

Евгения Панова и еще нескольких украинских граждан, в частности строителей Андрея Захтея и Редвана Сулейманова, обвинили в причастности к "диверсионно-разведывательной группе", которая якобы имела задачу организовать теракты в Крыму по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. Официальный Киев отвергает российские обвинения в адрес украинцев и называет это "провокацией" спецслужб РФ.

Панов о крымском суде: "Виновен в том, что я украинец"

В июле 2018 суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО) №1 в Симферополе. Через его адвоката Дмитрия Динзе DW удалось передать Евгению Панову вопросы. Отвечая на них, украинец пишет, что удерживают его в двухместной камере с ужасными условиями "стандартной советской тюрьмы". По его словам, в СИЗО, где он находится, есть много украинцев, однако ни с кем он не имеет возможность контактировать. Свой недавний судебный процесс Евгений Панов характеризует так: "Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновен в том, что я украинец, и этим все сказано".

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Одного из фигурантов дела "украинских диверсантов" Редвана Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Он уже отбыл наказание. Захтей подписал досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Евгений Панов же отказался идти на любые сделки со следствием и после этого неоднократно заявлял о пытках и оказываемом на него давлении. "Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и "покаялся", - пишет Панов. Его защита обжаловала приговор суда, однако каким он будет, окончательно пока не известно. "Приговор будет оправдательным, если им будет дана такая команда. У меня таких надежд нет", - отмечает Панов.

Обмен заложниками маловероятен

Евгений Панов входит в список "политических заключенных Кремля", который стал основой межгосударственного иска Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. В иске подробно описаны дела украинцев, находящихся тюрьмах РФ и аннексированного Крыма. Однако правозащитники отмечают, что на быстрое рассмотрение этого иска надеяться не стоит и советуют украинской власти более настойчиво договариваться с Кремлем об обмене заложниками.

Контекст

Приговор зампредседателю меджлиса крымских татар Ильми Умерову - не единственный, вынесенный властями аннексированного Крыма в отношении активистов. DW - о самых резонансных делах. (27.09.2017)

В РФ по обвинению в шпионаже был арестован украинский журналист Роман Сущенко. Что думают об этом его коллеги и знакомые, считают ли они обвинения обоснованными, выясняла DW. (03.10.2016)

Украинец Евгений Панов обвинялся Федеральной службой безопасности РФ в подготовке "диверсий" в аннексированном Россией Крыму. Он не признает свою вину, адвокаты подсудимого готовятся подать апелляцию. (13.07.2018)

Украина подала в ЕСПЧ иск о нарушении прав "узников Кремля". Учитывая критическое состояние здоровья некоторых заключенных, Киев просит безотлагательно приступить к рассмотрению иска. (13.08.2018)

Панов считает включение своей фамилии в обменные списки вполне вероятным, однако не надеется, что это станет реальностью в ближайшее время. "Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и это все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", - написал Евгений Панов, отвечая на вопрос DW о вероятности российско-украинского обмена.

При этом он заявил, что не будет просить помилования у президента России Владимира Путина. "Нет. У него не буду", - отметил в своем письме Панов. Для освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму, российская власть требует, чтобы осужденные лично президента РФ Владимира Путина помиловать их. В частности, недавно комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России ответила адвокату украинского режиссера Олега Сенцова, который 118-й день голодает в российской колонии, что осужденный должен сам обратиться с просьбой о помиловании к президенту Путину.

Смотрите также:

  • Павел Гриб

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Павел Гриб

    20-летний Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда он отправился на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Позднее стало известно, что молодой человек пребывает в следственном изоляторе в городе Краснодаре по обвинению в терроризме. Его адвокат заявила, что Павла похитили сотрудники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Олег Сенцов

    Украинского режиссера задержали в Симферополе весной 2014 года, обвинив в создании террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский военный суд в Ростове приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь" в Заполярье, Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в РФ.

  • Александр Кольченко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Кольченко

    27-летний Александр, житель аннексированного Крыма, также проходит по "делу Сенцова". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе, обвинив в участии в террористической организации и подготовке терактов в Крыму. Северо-Кавказский суд в Ростове приговорил его к 10 годам заключения. Свою вину, как и Олег Сенцов, он не признал. Заключение Александр Кольченко отбывает в колонии на Урале.

  • Олексій Чирній

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Алексей Чирний

    Преподаватель истории, крымчанин Алексей Чирний - еще один фигурант дела "крымских террористов". Его задержали в мае 2014 года в Симферополе и подвергли пыткам, выбивая показания против Олега Сенцова. Чирний - единственный, кто пошел на сделку со следствием. Северо-Кавказский военный суд приговорил его к семи годам заключения. Чирний отбывает заключение в колонии в Шахтах Ростовской области РФ.

  • Сергей Литвинов

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Сергей Литвинов

    34-летнего жителя Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года и обвинили в участии в "карательных операциях" батальона "Днепр", в частности, в массовых убийствах и изнасилованиях. Позднее обвинения были сняты и заменены обвинением в разбое. Суд в Ростовской области приговорил Литвинова к 8 с половиной годам заключения. Литвинов содержится в колонии строгого режима в Магадане.

  • Николай Карпюк

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Николай Карпюк

    53-летний Николай Карпюк - житель Ровенской области, задержан в марте 2014 года. Обвинен в убийстве российских военных в Чечне в 1994-1995 годов. Дал признательные показания на себя и других участников дела, позднее отказался от них, заявив, что они были даны под пытками. Приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Десять лет он будет сидеть в тюрьме, а затем его отправят в колонию строгого режима.

  • Станислав Клых

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Станислав Клых

    Клыха задержали в августе 2014 года в РФ по тем же обвинениям, что и Николая Карпюка. По данным защиты, доказательств пребывания Клыха в Чечне нет. За время следствия подвергался пыткам и воздействию психотропных веществ. Приговорен к 20 годам заключения, сначала в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. В настоящее время находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.

  • Владимир Балух

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Владимир Балух

    Проживающего в аннексированном Крыму Владимира Балуха, вывесившего на своем доме флаг Украины и табличку "Улица героев Небесной сотни", приговорили к трем годам и трем месяцам колонии-поселения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. По новому делу о нападении на начальника ИВС он приговорен к пяти годам колонии. 19 марта 2018 года Балух в знак протеста объявил голодовку.

  • Роман Сущенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Роман Сущенко

    Корреспондента украинского информагентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время поездки к брату. 4 июня 2018 года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже и сборе секретной информации о работе российских военных и Росгвардии. Процесс проходил в закрытом режиме.

  • Александр Костенко

    "Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

    Александр Костенко

    После аннексии Крыма бывшего украинского милиционера из Симферополя Александра Костенко обвинили в причинении вреда бойцу "Беркута" во время массовых протестов в Киеве в феврале 2014 года. Киевский районный суд Симферополя приговорил его к 4 годам и двум месяцам лишения свободы, после апелляции срок снизили до 3 лет 11 месяцев. Костенко отбывает наказание в исправительной колонии Кирово-Чепецка.

    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


Смотреть видео 02:26
Now live
02:26 мин

Кто такие "узники Кремля"?

Контекст

"Список Сенцова": украинские политзаключенные в России

В Ростове-на Дону 23 июля начался судебный процесс по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в терроризме. О некоторых других гражданах Украины, приговоренных в России к тюремным срокам, - в фотогалерее DW. (23.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто такие "узники Кремля"?  

Олег Сенцов: 100 дней голодовки  

"Своих не бросаем": Путин не держит слово?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Офшорная ловушка "Крымского титана"  

Что надо знать о выборах и протестах 9 сентября в России  

РПЦ грозит Константинополю расколом из-за автокефалии для Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно