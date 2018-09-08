Без надежды на обмен: история украинца Панова, ставшего "заложником Кремля"

В тюрьмах России и аннексированного ею Крыма, сейчас, кроме Олега Сенцова, находятся 70 украинцев, которых украиснкая власть называет "политическими заключенными Кремля". Один из них Евгений Панов, украинский водитель-электромеханик из Энергодара. В 2014 году он ушел добровольцем в Донбасс, а по возвращении домой возил бойцам украинской армии продукты и снаряжение на линию соприкосновения в качестве волонтера.

За что и где задержали Панова

В августе 2016 года Панов был задержан российскими силовиками при въезде в аннексированный Крым. Его родственники утверждают, что к нему обратился человек с просьбой вывезти украинскую семью с полуострова на материковую Украину. Евгений согласился, но это оказалось ловушкой: в зоне, прилегающей к административной границе, его уже ждали сотрудники ФСБ России.

Евгения Панова и еще нескольких украинских граждан, в частности строителей Андрея Захтея и Редвана Сулейманова, обвинили в причастности к "диверсионно-разведывательной группе", которая якобы имела задачу организовать теракты в Крыму по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины. Официальный Киев отвергает российские обвинения в адрес украинцев и называет это "провокацией" спецслужб РФ.

Панов о крымском суде: "Виновен в том, что я украинец"

В июле 2018 суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО) №1 в Симферополе. Через его адвоката Дмитрия Динзе DW удалось передать Евгению Панову вопросы. Отвечая на них, украинец пишет, что удерживают его в двухместной камере с ужасными условиями "стандартной советской тюрьмы". По его словам, в СИЗО, где он находится, есть много украинцев, однако ни с кем он не имеет возможность контактировать. Свой недавний судебный процесс Евгений Панов характеризует так: "Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновен в том, что я украинец, и этим все сказано".

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

Одного из фигурантов дела "украинских диверсантов" Редвана Сулейманова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Он уже отбыл наказание. Захтей подписал досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Евгений Панов же отказался идти на любые сделки со следствием и после этого неоднократно заявлял о пытках и оказываемом на него давлении. "Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и "покаялся", - пишет Панов. Его защита обжаловала приговор суда, однако каким он будет, окончательно пока не известно. "Приговор будет оправдательным, если им будет дана такая команда. У меня таких надежд нет", - отмечает Панов.

Обмен заложниками маловероятен

Евгений Панов входит в список "политических заключенных Кремля", который стал основой межгосударственного иска Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. В иске подробно описаны дела украинцев, находящихся тюрьмах РФ и аннексированного Крыма. Однако правозащитники отмечают, что на быстрое рассмотрение этого иска надеяться не стоит и советуют украинской власти более настойчиво договариваться с Кремлем об обмене заложниками.

Панов считает включение своей фамилии в обменные списки вполне вероятным, однако не надеется, что это станет реальностью в ближайшее время. "Сам факт обмена считаю почти нереальным. Очень слабая надежда. Им свои граждане не нужны, и это все видят. Они для них не имеют никакой ценности, чтобы ими дорожить и вернуть их домой", - написал Евгений Панов, отвечая на вопрос DW о вероятности российско-украинского обмена.

При этом он заявил, что не будет просить помилования у президента России Владимира Путина. "Нет. У него не буду", - отметил в своем письме Панов. Для освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в России и аннексированном Крыму, российская власть требует, чтобы осужденные лично президента РФ Владимира Путина помиловать их. В частности, недавно комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России ответила адвокату украинского режиссера Олега Сенцова, который 118-й день голодает в российской колонии, что осужденный должен сам обратиться с просьбой о помиловании к президенту Путину.

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