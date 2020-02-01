 Безымянное баварское поле стало новым центром ЕС после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.02.2020

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Германия

Безымянное баварское поле стало новым центром ЕС после "Брекзита"

Новый центр Евросоюза после изменения границ остался в Германии, но сдвинулся восточнее. Жители близлежащей деревни заранее поставили на этом месте столб.

Центр Евросоюза после Брекзита на безымянном поле в Баварии

Центр Евросоюза после Брекзита на безымянном поле в Баварии

После выхода Великобритании из Евросоюза с 1 февраля, географический центр ЕС переместился на юго-восток. По расчетам французского национального картографического института, теперь это безымянное поле в Баварии. Центр Евросоюза ранее был в деревне Вестернгрунд, там же в Баварии, в 56 километрах на северо-запад.

Деревня Гадхайм, в которой проживает 80 человек, недалеко от города Вюрцбург в муниципалитете Файтсхёххайм в ожидании туристов подготовилась заранее, даже до референдума в Великобритании. В точке, указанной картографами поставили столб. Глава муниципалитела Юрген Гетц говорит, что у него перемещение центра ЕС на подведомственную территорию вызывает противоречивые чувства: с одной стороны, это гордость, а с другой - грусть от того, что Великобритания покидает союз.

В Германии географический центр ЕС оказался в мае 2004 года, когда союз принял в свой состав 10 стран, преимущественно Восточной Европы. С вступлением Румынии и Болгарии в 2007 году, а затем Хорватии в 2013 году, центр перемещался все дальше на восток.   

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После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW.  

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