Безработица в Украине

На 1 января 2019 года уровень безработицы составил 1,3 процента.
Рост безработицы происходит в сельской местности.
В Киеве на заседании кабмина задержали главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и его зама. Украинские бизнесмены надеются, что громкое задержание не просто пиар, а начало реальной борьбы с коррупцией в стране.
За 20 лет независимости Украины ценности рыночной экономики не стали определяющими для ее граждан, считают социологи. По их данным, попытки реформ порождают у населения чувство экономической и социальной нестабильности.