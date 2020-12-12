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Безработица в Украине

На 1 января 2019 года уровень безработицы составил 1,3 процента.

Рост безработицы происходит в сельской местности.

Schriftzug The World Bank am Gebäude der Weltbank

Пандемия COVID-19: Всемирный банк выделит Украине 300 млн долларов 12.12.2020

Пандемия грозит Украине ростом безработицы до 23 процентов, предупредил Всемирный банк. Займ поможет Киеву укрепить меры социальной помощи и уберечь около 1 млн украинцев от перехода черты бедности.
20.06.2018 June 20, 2018 - Luhansk, Ukraine - Soldiers of the Ukrainian army on the front line during the Joint Forces Operation in Donbass area, Luhansk region, Ukraine, on June 2018. During the last few months, active military actions resumed in Luhansk region. Regardless of the cease-fire regime, its violation is constantly occurring from the separatists side, resulting in casualties both among the military and the civilian population of Ukraine. Luhansk Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180620_zaa_n230_1182 Copyright: xOleksandrxRupetax

Дома, как в Донбассе на передовой. Рассказы тех, кто вернулся с войны 20.06.2020

Кризис, вызванный коронавирусом, усугубил проблемы украинцев, воевавших в Донбассе и вернувшихся домой. В чем они нуждаются сейчас? DW собрала несколько историй.

Ukrainian passport and money over white © Alexandr Blinov #36720756

Каковы последствия массовой трудовой эмиграции украинцев? 07.05.2019

По разным оценкам, порядка 10% трудоспособных украинцев уехали на заработки за рубеж, главным образом в Польшу. В этом больше пользы, чем вреда, считают некоторые европейские эксперты.
Jobmesse für Kriegsveteranen in Kiew, die am Freitag, 25. Mai statt fand. Autorin Anastasia Magazova.

Жизнь после войны: как ищут работу служившие в Донбассе 29.05.2018

Трудоустройство - одна из проблем на пути адаптации к мирной жизни среди ветеранов боевых действий в Донбассе. Какую работу они ищут и что им предлагают? Репортаж DW с фестиваля вакансий в Киеве.
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Германии срочно требуются иностранные работники 04.01.2018

Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров. Без трудовых мигрантов, в том числе из России и Украины, проблему не решить.
Zahlreiche Menschen flanieren am 23.08.2014, dem Vorabend des Unabhängigkeitstages, durch die Innenstadt von Kiew (Ukraine) auf den gesperrten Straßen rund um den Maidan-Platz. Am 24. August 2014 feiern die Ukrainer den Nationalfeiertag, mit dem die Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991 gefeiert wird. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Борьба с безработицей на Украине: поможет ли пример ФРГ? 25.06.2015

На Украине по немецкому образцу создают Нацагентство занятости. Эта структура заработает до конца года и станет первым шагом в борьбе с безработицей, обещает министр соцполитики.

С какими трудностями сталкиваются иностранные инвесторы на Украине (25.03.2015) 25.03.2015

В Киеве на заседании кабмина задержали главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и его зама. Украинские бизнесмены надеются, что громкое задержание не просто пиар, а начало реальной борьбы с коррупцией в стране.
Zettel an der Eingangstür eines Geschäfts in Donezk, Ostukraine, mit dem Hinweis: Bezahlen darf man auch in russischen Rubeln und US-Dollar (Aus akutem Geldmangel wollen Separatisten Multiwährungssystem einführen). Autor: Inna Kuprijanova, DW, 12.03.2015.

Донецк: тихая паника после войны 13.03.2015

Продовольственный кризис, безденежье, безработица. В самопровозглашенной ДНР нарастают экономические проблемы. При этом хрупкое перемирие усиливает неуверенность в завтрашнем дне.
***ACHTUNG SPERRFRIST BIS 31.1.14*** ATTENTION EDITORS ONLINE EMBARGO TILL 31.12.2014 00:01 CET German Chancellor Angela Merkel poses after recording her New Year's speech in the Chancellery in Berlin, December 30, 2014. REUTERS/Maurizio Gambarini/Pool (GERMANY - Tags: POLITICS) TEMPLATE OUT

Меркель: Ключ к разрешению украинского кризиса - в европейском единстве 30.12.2014

На фоне украинского кризиса Европа полна решимости сообща защищать свои ценности и миропорядок, заявила канцлер ФРГ в новогоднем обращении.
Ukrainian rescue workers take a break during the search for mine explosion victims in the eastern Ukrainian city of Donetsk, 19 November 2007. Latest reports said that 72 miners were killed while 28 are still trapped in the 1,078m deep Zasyad'ko coal mine after a methane gas explosion early 18 November. EPA/PHOTOMIG +++(c) dpa - Report+++

Шахтерам Донбасса сепаратизм принес только безработицу 10.10.2014

Большинство шахт на захваченных пророссийскими боевиками территориях востока Украины не работают. В отсутствие рынков сбыта, инфраструктуры и госдотаций угольная отрасль обречена на вымирание.
Bundespräsident Joachim Gauck (r) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (l, CDU) gehen am 03.10.2014 beim Tag der Deutschen Einheit in Hannover (Niedersachsen) über den Platz vor der Marktkirche auf Zuschauer zu. Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit werden im Jahr 2014 in der niedersächsischen Landeshauptstadt ausgerichtet. Foto: Ole Spata/dpa

Ангела Меркель: За 25 лет Германия добилась огромного прогресса 03.10.2014

Канцлер отметила, что почти каждый молодой немец на востоке ФРГ считает, что воссоединение принесло ему пользу, и призвала не сдаваться перед глобальными проблемами, помня о достижениях.
Bildunterschrift:WUPPERTAL, GERMANY - MARCH 02: Unemployed people wait in front of the Unemployment agency Wuppertal on March 2, 2009 in Wuppertal, Germany. A recent report by the European Commission is predicting job losses in 2009 for Germany of 500,000 and 3.5 million across the European Union due to the ongoing global economic slowdown. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images)

Украинский кризис пока не повлиял на ситуацию на рынке труда в Германии 28.08.2014

Несмотря на сезонный рост безработицы, на рынке труда ФРГ сохраняются хорошие показатели, говорят эксперты.
Menschen gehen am 24.01.2012 in Hannover an einem Schild der «Agentur für Arbeit» vorbei. Am 03.01.2012 präsentiert die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die Arbeitsmarktzahlen für den Monat Dezember. Foto: Julian Stratenschulte

Кризис на Украине не повлияет на устойчивость рынка труда в Германии 09.08.2014

Глава Федерального агентства по труду уверен, что проблемы с возможной безработицей в Германии помогут решить государственные программы неполной занятости.
A general view of NSC Olympiyskiy stadium reconstruction in Kiev, Ukraine, 04 June 2009 where the matches of EURO 2012 are to be held. The stadium also will be the site of the competition?s final game providing construction work is completed on time, UEFA officials have said. EPA/SERGEY DOLZHENKO +++(c) dpa - Report+++ pixel

Достойный труд остается на Украине целью с далекой перспективой 04.10.2011

Украинские профсоюзы, правительство и работодатели пытались найти общий язык по проблеме достойного труда в стране в ходе международной конференции "Достойный труд: глобальная цель и ее реализация на Украине".
Few hours after the opening of the Slovak - Ukraine border crossing on December 11 in Velke Slemence, dozens of people from east Slovakia used for cheaper shopping in Ukraine. Border crossing was closed for more the a month due to the swine flu epidemic in Ukraine. (CTK Photo/Peter Lazar)

Украинцы хотят работать в рыночных условиях, но не доверяют реформам властей 18.08.2011

За 20 лет независимости Украины ценности рыночной экономики не стали определяющими для ее граждан, считают социологи. По их данным, попытки реформ порождают у населения чувство экономической и социальной нестабильности.
Ein Pensionaer, der im Dienstbotenheim Oeschberg in Koppigen bei Bern in der Schweiz lebt, haelt am 9. Mai 2003 seinen Gehstock in den Haenden. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat sich fuer drei Nullrunden bei den Renten in Deutschland ausgesprochen. Rentenerhoehungen sind in den kommenden Jahren nicht mehr finanzierbar, sagte DIHK-Hauptgeschaeftsfuehrer Martin Wansleben der Tageszeitung Die Welt zum Montag, 13. Okt. 2003. (AP Photo/Keystone, Gaetan Bally)

Пенсионная реформа на Украине: дожить бы до пенсии 10.12.2010

Украинское правительство должно внести на утверждение парламента проект закона о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Оппозиция и профсоюзы жалуются на кулуарный характер документа.
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