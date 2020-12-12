Безработица в Украине

С какими трудностями сталкиваются иностранные инвесторы на Украине (25.03.2015)

В Киеве на заседании кабмина задержали главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и его зама. Украинские бизнесмены надеются, что громкое задержание не просто пиар, а начало реальной борьбы с коррупцией в стране.