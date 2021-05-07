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Безработица в Европе

В странах Евросоюза насчитывается около 18 млн безработных.

Самый высокий уровень безработицы в Евросоюзе в Греции.

Ursula von der Leyen (l), Präsidentin der Europäischen Kommission, und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, warten auf den Beginn einer Zeremonie zur Übergabe der Schlüssel der Stadt Porto im Rathaus. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen auf einem informellen Sozialgipfel mit Verbänden und Gewerkschaften beraten, wie die 2017 vereinbarte Stärkung sozialer Rechte umgesetzt werden kann. Am Rande der Beratungen wird es auch um die Corona-Pandemie und außenpolitische Themen gehen. +++ dpa-Bildfunk +++

На саммите ЕС назвали конкретные социальные цели на десятилетие 07.05.2021

К 2030 году в Европейском Союзе необходимо достичь уровня занятости в 78 процентов, ежегодно направлять более половины взрослых на повышение квалификации и снизить число живущих на грани бедности на 15 млн человек.
20/06/2020 Symbolbild Wirtschaft DW, Viktor Tschrezky

Коронавирус в Испании: пострадала вся экономика, но особенно туризм 04.12.2020

Предприятия закрываются, уровень безработицы растет. Негативные социально-экономические последствия пандемии ощущаются в Испании больше, чем в других странах. Чем ей поможет ЕС?
Miniaturfiguren auf Euroscheinen, Symbolfoto Grundeinkommen | Verwendung weltweit

Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром? 26.11.2020

Будет ли в Евросоюзе введен безусловный базовый доход? Как относятся к нему европейцы? В каких странах он уже существует и в каком размере? DW собрала несколько примеров.
18.08.2020, Berlin: Jürgen Schupp (l-r), Senior Research Fellow des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin, Susann Fiedler, Leiterin Erforschung von Gemeinschaftsgütern am Max-Planck-Institut, Janine Busch, Projektleiterin Pilotprojekt «Mein Grundeinkommen», und Michael Bohmeyer, Initiator des Vereins «Mein Grundeinkommen», stehen nach einer gemeinsamen Pressekonferenz von DIW und Verein «Mein Grundeinkommen» zum Start einer Langzeitstudie zum Grundeinkommen neben dem Logo des Projekts. Finanziert wird die Studie von rund 140.000 privaten Spenderinnen und Spendern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

1200 евро в подарок. Кто и как может их получить в Германии 18.08.2020

Исследователи в ФРГ хотят выяснить, меняются ли люди к лучшему, если им дарить по 1200 евро в месяц без дополнительных условий 3 года подряд. С этой целью они проводят эксперимент.
ARCHIV - 01.03.2019, Niedersachen, Wolfsburg: Ein Volkswagen-Mitarbeiter schraubt im Karosseriebau im VW Werk an einer Karosserie. (zu dpa «Kurzarbeit für rund 80 000 VW-Beschäftigte in Deutschland») Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Европе обвал экономики из-за пандемии коронавируса 30.04.2020

В первом квартале текущего года экономика в странах еврозоны сократилась на 3,8 процента. Это самый сильный обвал за все время наблюдений с 1995 года. В то же время безработица растет.

Börsenmakler, Hände auf den Kopf gelegt, vor grossem Bildschirm mit sich wegen Börsenkrach rotfärbenden Aktienkursen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ущерб от коронавируса может составить 2,7 трлн долларов 07.03.2020

Аналитики Bloomberg представили 4 сценария влияния вируса SARS-CoV-2 на мировую экономику. При глобальной пандемии еврозона, США и Япония могут столкнуться с рецессией.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Frau hält am 11.02.2011 einen Fünf-Euro-Schein vor das Logo der Agentur für Arbeit in Köln (Nordrhein-Westfalen). Der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende soll Anfang kommenden Jahres von 382 auf 391 Euro steigen. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa DGB: Hartz-IV-Empfänger haben trotz Anhebung faktisch weniger vom 30.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/O. Berg

Иностранцы получили в Германии за год почти 13 млрд евро соцпомощи 27.12.2019

По сравнению с 2007 годом выплаты пособий безработным иностранцам возросли в Германии более чем вдвое, сообщает немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung.
15.05.2015 Belgien: Statue Europa der belgischen Künstlerin May Claerhout vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

Страны ЕС и Европарламент согласовали новый бюджет 19.11.2019

Больше денег на борьбу с изменением климата и безработицей, меньше помощи - кандидату в члены ЕС Турции. Представители Германии называют новый бюджет ЕС "хорошим компромиссом".
ILLUSTRATION - Zwei Miniaturfiguren, die Arbeiter darstellen sollen, stehen am Montag (20.06.2011) in Schwerin neben einer griechischen Euromünze. Die Länder mit der Euro-Währung bewegen sich in kleinen Schritten auf eine Rettung Griechenlands vor der Pleite zu. Private Gläubiger wie Banken könnten auf freiwilliger Basis eingebunden werden. Foto: Jens Büttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордно низкого уровня 01.07.2019

Безработица в еврозоне продолжает снижаться. В мае она достигла самого низкого показателя с 2008 года. Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.
Ukrainian passport and money over white © Alexandr Blinov #36720756

Каковы последствия массовой трудовой эмиграции украинцев? 07.05.2019

По разным оценкам, порядка 10% трудоспособных украинцев уехали на заработки за рубеж, главным образом в Польшу. В этом больше пользы, чем вреда, считают некоторые европейские эксперты.
ILLUSTRATION - Zwei Miniaturfiguren, die Arbeiter darstellen sollen, stehen am Montag (20.06.2011) in Schwerin neben einer griechischen Euromünze. Die Länder mit der Euro-Währung bewegen sich in kleinen Schritten auf eine Rettung Griechenlands vor der Pleite zu. Private Gläubiger wie Banken könnten auf freiwilliger Basis eingebunden werden. Foto: Jens Büttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в еврозоне упал до десятилетнего минимума 09.01.2019

Eurostat зафиксировал самый низкий уровень безработицы в ФРГ, Нидерландах и Чехии. Безработными в еврозоне являются 13 млн человек.
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Безработица в еврозоне достигла рекордно низкого уровня 01.10.2018

Самый низкий уровень безработицы в Германии, Чехии и Польше, самый высокий - в Греции и Испании, заявляет Евростат.

Как стать самым популярным блогером в 105 лет? - "Европа в фокусе" (14.05.2018) 14.05.2018

Также в передаче: как работает организованная травля в Венгрии. Куда ведет "путешествие надежды" в Италии. Кто подарил новый памятник Карлу Марксу в Германии.
ARCHIV - Menschen stehen am Dienstag (01.02.2011) Schlange im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - das jobcenter in Gelsenkirchen. Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge - rund 930 000 Menschen sind länger als ein Jahr arbeitslos. Die Zahl steht für einen sozialen Misstand in Deutschland, der unabhängig vom Konjunkturhoch seit Jahren hartnäckig besteht. Droht die Lage mit den Flüchtlingen nun statt besser noch schlimmer zu werden? Foto: Julian Stratenschulte dpa/lnw (Zu dpa Flüchtlinge und Arbeitslose - wie Regierung Jobcenter wappnen will) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Безработица в еврозоне достигла восьмилетнего минимума 30.11.2017

Согласно отчету Евростата, количество безработных в еврозоне достигло в октябре наименьшего показателя с января 2009 года. Инфляция в 19 странах ЕС выросла на 1,4% по сравнению с прошлым годом.
15.08.2017 Ein Obdachloser sammelt am 15.08.2017 in Berlin im Bezirk Mitte an der Friedrichstraße Pfandflaschen. Diese trägt er in vollen Tüten aus Plastik. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

Уровень социального неравенства в ЕС снижается 16.11.2017

Социальной справедливости в Европе становится больше, но сохраняется разница между северными и южными странами, говорится в новом исследовании Фонда Бертельсмана.
ARCHIV - Arbeitslose stehen am 02.12.2011 in Madrid in einer langen Schlange vor einem Jobcenter in der spanischen Hauptstadt.Am 14.11.2016 wird eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zum Arbeitsmarkt in der EU vorgestellt. Foto: Juanjo Martin/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Безработица в еврозоне - на самом низком уровне с 2009 года 31.07.2017

В июне доля безработных среди населения 19 стран Еврогруппы составила 9,1 процента. Наиболее низкий показатель - в Германии (3,8 процента), самый высокий - в Греции (21,7 процента).
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