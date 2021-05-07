Безработица в Европе

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В странах Евросоюза насчитывается около 18 млн безработных.
Самый высокий уровень безработицы в Евросоюзе в Греции.
К 2030 году в Европейском Союзе необходимо достичь уровня занятости в 78 процентов, ежегодно направлять более половины взрослых на повышение квалификации и снизить число живущих на грани бедности на 15 млн человек.
Предприятия закрываются, уровень безработицы растет. Негативные социально-экономические последствия пандемии ощущаются в Испании больше, чем в других странах. Чем ей поможет ЕС?
Будет ли в Евросоюзе введен безусловный базовый доход? Как относятся к нему европейцы? В каких странах он уже существует и в каком размере? DW собрала несколько примеров.
Исследователи в ФРГ хотят выяснить, меняются ли люди к лучшему, если им дарить по 1200 евро в месяц без дополнительных условий 3 года подряд. С этой целью они проводят эксперимент.
В первом квартале текущего года экономика в странах еврозоны сократилась на 3,8 процента. Это самый сильный обвал за все время наблюдений с 1995 года. В то же время безработица растет.
Аналитики Bloomberg представили 4 сценария влияния вируса SARS-CoV-2 на мировую экономику. При глобальной пандемии еврозона, США и Япония могут столкнуться с рецессией.
По сравнению с 2007 годом выплаты пособий безработным иностранцам возросли в Германии более чем вдвое, сообщает немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung.
Больше денег на борьбу с изменением климата и безработицей, меньше помощи - кандидату в члены ЕС Турции. Представители Германии называют новый бюджет ЕС "хорошим компромиссом".
Безработица в еврозоне продолжает снижаться. В мае она достигла самого низкого показателя с 2008 года. Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.
По разным оценкам, порядка 10% трудоспособных украинцев уехали на заработки за рубеж, главным образом в Польшу. В этом больше пользы, чем вреда, считают некоторые европейские эксперты.
Eurostat зафиксировал самый низкий уровень безработицы в ФРГ, Нидерландах и Чехии. Безработными в еврозоне являются 13 млн человек.
Самый низкий уровень безработицы в Германии, Чехии и Польше, самый высокий - в Греции и Испании, заявляет Евростат.
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Согласно отчету Евростата, количество безработных в еврозоне достигло в октябре наименьшего показателя с января 2009 года. Инфляция в 19 странах ЕС выросла на 1,4% по сравнению с прошлым годом.
Социальной справедливости в Европе становится больше, но сохраняется разница между северными и южными странами, говорится в новом исследовании Фонда Бертельсмана.
В июне доля безработных среди населения 19 стран Еврогруппы составила 9,1 процента. Наиболее низкий показатель - в Германии (3,8 процента), самый высокий - в Греции (21,7 процента).
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