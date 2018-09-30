Безработица в еврозоне достигла рекордно низкого уровня

Безработица в еврозоне опустилась до 8,1 процента, это самый низкий показатель почти за десять лет - с ноября 2008 года. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает Евростат. В июле этого года показатель был 8,2 процента, в августе прошлого года - 9 процентов.
Уровень безработицы в Евросоюзе - 6,8 процента, в августе прошлого года он составлял 7,5 процента.
По состоянию на август этого года самая низкая безработица в Чехии - 2,5 процента, а также в Германии и Польше (по 3,4 процента). Самый высокий уровень безработицы в этом месяце был зафиксирован в Греции (19, 1 процента) и в Испании (15,2 процента).
Среди молодежи, по данным Евростата, безработными в Евросоюзе считались 3,315 млн человек, из них в еврозоне - 2,367 млн. Здесь Евростат учитывал людей младше 25 лет.
По сравнению с августом прошлого года число безработных молодых людей в ЕС снизилось на 431 тысячу, в еврозоне - на 275 тысяч человек.
Смотритетакже:
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Доход зависит от региона
Средняя зарплата квалифицированных специалистов (то есть специалистов с высшим образованием) в Германии - около 58 тысяч евро брутто в год. Самые высокие доходы у жителей федеральной земли Гессен - более 63 тысяч до вычета налогов. Наиболее низкие зарплаты на востоке страны: в Мекленбурге - Передней Померании, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Лидеры рейтинга
В рейтинге, опубликованном порталом StepStone в 2018 году, врачи оказались на первом месте. Надо сказать, уже не в первый раз. Средняя годовая зарплата немецких докторов - 84 233 евро до вычета налогов. Самые высокие доходы у профильных специалистов и главврачей, которые зарабатывают более ста тысяч в год.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Деньги к деньгам
За большой зарплатой работникам финансовой сферы стоит отправляться в Гессен, а именно во Франкфурт-на-Майне. В среднем банкирам, страховщикам и финансистам здесь платят более 66 тысяч евро в год. Самые высокие доходы у сотрудников, задействованных в сфере кэш-менеджемента - специалистов по оптимизации услуг для корпоративных клиентов.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Сколько платят инженерам
Высокие зарплаты у инженеров, задействованных в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, - более 68 тысяч евро в год. Чуть меньше зарабатывают инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях и энергетике: они получают от 64 до 66 тысяч евро брутто.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Работники IT-сектора
Айтишники зарабатывают в немецких компаниях в среднем 64 тысячи евро брутто в год. Их зарплата сильно зависит от высшего образования: без диплома можно рассчитывать только на 58 тысяч. Мужчины-работники IT-сектора получают в год на шесть тысяч больше своих коллег женского пола. Наиболее перспективный регион - Гессен.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Юристы - на пятом месте
Специалисты с юридическим образованием находятся на пятом месте в топе самых высокооплачиваемых профессий Германии. В среднем они зарабатывают 63 тысячи в год. Юристы, трудящиеся на предприятиях, могут рассчитывать на более высокую зарплату - более 74 тысяч брутто.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Топ самых высокооплачиваемых профессий
Замыкают десятку самых высокооплачиваемых профессий в Германии страховые агенты, финансисты, торговые работники, маркетологи и специалисты в области естественных наук. К наиболее перспективным направлениям, которые сейчас стоит выбирать абитуриентам, эксперты отнесли медицину, юриспруденцию, экономическую инженерию и прикладную информатику в экономике.
-
Кто в Германии зарабатывает больше всех
Опыт имеет значение
На величину зарплаты влияет не только полученное образование и регион, но и опыт работы. Еще один важный фактор - количество сотрудников в компании. В крупных немецких концернах можно рассчитывать на более высокий заработок.
Автор: Ксения Сафронова
-
Где самый длинный отпуск?
Хорошего понемногу
На последнем месте рейтинга, составленного консалтинговой компанией Mercer, оказалась Канада. Именно в этой стране самый короткий отпуск в мире: всего 10 дней в году. Еще 9 дней - нерабочие, так как на них приходятся официальные праздники. Из более 40 стран мира, охваченных в исследовании Mercer, только одна страна кроме Канады имеет столь маленькие показатели…
-
Где самый длинный отпуск?
Длинные выходные
… и это Китай. Здесь также предусмотрено минимальное количество дней для отпуска - 10. Однако у жителей этой страны на два официальных праздничных дня больше, чем в Канаде. Отсюда и предпоследнее место в рейтинге. В Китае есть святое правило: если праздник выпадает на выходные, то он переносится на понедельник.
-
Где самый длинный отпуск?
Страна без отпуска
Вернее, США - единственная страна на Западе, в которой отпуск не гарантирован законом. Так что, если вы хотите добиться успеха в США, будьте готовы ко всему - работодатель сам диктует правила. В среднем, американским трудящимся выделяют около 15 дней отпуска в год. Также в их распоряжении 10 фиксированных праздничных дней.
-
Где самый длинный отпуск?
Праздновать круглый год
Ни одна другая страна не имеет столько государственных праздников, как Индия. День независимости, Рождество, день рождения Махатмы Ганди - это лишь некоторые из 16 установленных законом праздников, во время которых не надо ходить на работу. Плюс ко всему этому 12 дней отпуска.
-
Где самый длинный отпуск?
Щедрые немецкие работодатели
Хотя немецкий закон предусматривает как минимум 20 дней оплачиваемого отпуска, работодатели делают "поощрение": в среднем трудящиеся в Германии получают около 27 дней, чтобы хорошо отдохнуть. К этому добавляем от 8 до 11 праздничных дней в зависимости от федеральной земли.
-
Где самый длинный отпуск?
33 дня отдыха
Три недели оплачиваемого отпуска и 12 праздников - именно столько отведено законом Южной Африки для заслуженного отдыха. Однако далеко не все оставляют свое рабочее место в праздничные дни: торговые центры, туристические агентства и рестораны остаются открытыми.
-
Где самый длинный отпуск?
Отдых по-британски
"Когда б весь год веселый праздник длился, скучней работы стали б развлеченья", - писал Уильям Шекспир. От этой "опасности" со 28 гарантированными днями отпуска жители Великобритании далеки. Если добавить к этой цифре всего 8 государственных праздников, у британцев накапливается в общей сложности 36 дней отдыха помимо выходных.
-
Где самый длинный отпуск?
Серебряные призеры
30 дней оплачиваемого отпуска - это минимум, на который имеют право финские трудящиеся. Также в Финляндии есть 10 праздничных дней. Мало того, в июле некоторые предприятия могут быть полностью закрыты, потому что клиенты в это время тоже в отпуске. Вместе с Францией и Россией эта североевропейская страна разделяет второе место в отпускном рейтинге.
-
Где самый длинный отпуск?
Бразилия и Литва в лидерах
По данным консалтинговой компании Mercer, именно эти две страны делят первое место по количеству отпускных дней. Это 41 день в год. В Бразилии к 30 дням отпуска следует прибавить 11 государственных праздников. В Литве у трудящихся 13 праздничных дней и не менее 28 дней отпуска, который по желанию может быть предоставлен по частям.
Автор: Анастасия Комарова