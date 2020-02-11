 Безос выделит 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2020

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Мир

Безос выделит 10 млрд долларов на борьбу с изменением климата

Основатель компании Amazon объявил о создании многомиллиардного климатического фонда и начале выделения грантов. "Мы можем спасти Землю", - заявил он.

Джефф Безос

Джефф Безос

Основатель компании Amazon Джефф Безос, занимающий сейчас первую строчку в списке богатейших людей мира по версии издания Forbes, объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата. Он заявил об этом в понедельник, 17 февраля, в социальной сети Instagram, где также сообщил о создании экологического фонда под названием Bezos Earth Fund.

Контекст

Ученые впервые зафиксировали в Антарктике температуру, превышающую 20 градусов по Цельсию. Однако они не стали связывать это явление с глобальным потеплением на планете. (14.02.2020)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман вольно или невольно отправил Джеффу Безосу вредоносный видеоролик, с помощью которого телефон миллиардера был взломан. (22.01.2020)

Целью фонда станет финансирование "ученых, активистов, неправительственных организаций", а также поддержка "любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу". "Мы можем спасти Землю", - подчеркнул глава Amazon, уточнив, что летом его фонд начнет выделение грантов.

Скандал вокруг Безоса

В январе вокруг Безоса разразился скандал после публикации The Guardian, обвинившей наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в том, что тот отправил главе Amazon вредоносный видеофайл, при помощи которого его телефон был взломан.

Это произошло в мае 2018 года. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации. Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.

The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бен Сальмана.

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Контекст

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