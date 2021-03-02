Безопасность БелАЭС: эксперты оценили выполнение рекомендаций ЕС

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет о выполнении Беларусью рекомендаций по итогам стресс-тестов на Белорусской АЭС (БелАЭС). Документ опубликовала Еврокомиссия в четверг, 4 марта. Его приняли поздно вечером накануне.
Прогресс в выполнении рекомендаций европейских экспертов на БелАЭС
"На основании предоставленной информации и посещения объекта в предварительном отчете делается вывод, что были приняты меры касательно всех рекомендаций команды экспертов по приоритетным вопросам и был достигнут прогресс в выполнении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов", - говорится в заявлении председателя ENSREG Марты Жяковой.
Она отметила "отличное" сотрудничество со стороны Беларуси, в частности, Госатомнадзора. При этом Жякова предостерегла от использования стресс-теста и отчета как "обоснования или разрешения" на эксплуатацию АЭС, как безопасного объекта, на долгосрочную работу БелАЭС либо же на увеличение срока ее эксплуатации. В ENSREG подчеркнули, что полная ответственность за безопасность АЭС лежит на ее операторе и на контролирующем его национальном регуляторе (Госатомнадзор).
Что такое стресс-тесты АЭС, проводимые экспертами ENSREG
Отчет приняли по итогам миссии на БелАЭС 9-10 февраля экспертов по ядерной безопасности из стран ЕС, Украины и Швейцарии. ENSREG планировала сделать только один отчет, но из-за пандемии коронавируса разделила свои рекомендации на две части. Нынешняя миссия была посвящена только семи наиболее приоритетным из них. Вторую фазу экспертной оценки планируют на весну или лето 2021 года, в зависимости от ситуации с COVID-19. После этого подготовят окончательный отчет о выполнении всех рекомендаций.
Жякова ожидает, что Госатомнадзор и оператор БелАЭС рассмотрят выводы европейских экспертов, а также выполнят остальные рекомендации и дополнительные меры, определенные ими.
БелАЭС была запущена 7 ноября 2020 года
Как известно, в состав ENSREG входят представители регуляторов ядерной безопасности из всех государств-членов ЕС, а также чиновники Еврокомиссии. После аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 году ENSREG разработала стресс-тесты. Их целью является улучшение безопасности атомных электростанций, чтобы аварии, подобные произошедшей на Фукусиме-1, не повторились. Этим стресс-тестам подвергли все АЭС в ЕС, Украине и Швейцарии. Беларусь тоже согласилась принять участие.
Какие рекомендации европейских экспертов выполнили на БелАЭС
По всем семи приоритетным вопросам "были приняты адекватные меры", говорится в отчете. Впрочем, почти по всем рекомендациям у ENSREG остались уточнения и пожелания.
Первая рекомендация касалась устойчивости к землетрясениям. В ENSREG настаивали на изменении того, как проводится оценка сейсмических рисков и расчеты запаса сейсмостойкости АЭС. Госатомнадзор проводит пересмотр этой методологии и планирует завершить его в марте. ENSREG посчитает эту рекомендацию выполненной, если регулятор проведет пересмотр надлежащим образом.
Еще две рекомендации касались отказа систем безопасности БелАЭС. В частности, речь шла об установке запасного насоса для системы теплоотвода. На АЭС в Островце не захотели делать это, вместо этого предложили использовать мобильный насос пожарной машины. Европейские эксперты согласились с таким решением, но подчеркнули, что мобильный насос должен быть доступен в любое время, даже во время землетрясения или чрезвычайных погодных условий. Вторая рекомендация касалась подключения дизельного генератора для запасного питания систем безопасности. Здесь ENSREG довольна выполненной работой.
Остальные четыре приоритетных рекомендации касались менеджмента происшествий и аварий. Например, речь идет возможности пребывания персонала в помещениях главного и аварийного щитов управления во время аварий и отключения электричества. Эту рекомендацию выполнили, хотя европейские эксперты советуют увеличить возможность пребывания персонала до 72 часов. Еще одна рекомендация относится к средствам сброса чрезмерного давления в системе охлаждения реактора. ENSREG положительно оценила выполнение всех этих четырех рекомендаций, но указала на дополнительные меры повышения безопасности.
В отчете подчеркивается, что остальные рекомендации не менее важны. Семь приоритетных вопросов были выделены для того, чтобы на них отреагировали до введения электростанции в коммерческую эксплуатацию, которая была запланирована на март. ENSREG призвала белорусскую сторону продолжить своевременное выполнение всех рекомендаций "для обеспечения и улучшения безопасности БелАЭС".
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Автор: Владимир Дорохов