Бездомные животные: как им живется во времена пандемии?

В Германии приюты для бездомных животных были закрыты из-за карантина. Сейчас они снова открылись для посетителей. Изменилось ли отношение людей к животным из-за коронавируса? Репортаж DW из приюта.
Природоохранные организации Германии сообщают через СМИ о трудностях, с которыми во время пандемии столкнулись приюты для животных, лишившихся своих хозяев. Собаки, кошки и прочие четвероногие вынуждены были большую часть времени проводить в клетках, уменьшились и объемы добровольных пожертвований. Корреспондент DW побывал в кельнском приюте для домашних животных имени Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) и поговорил с одним из его руководителей, а также с несколькими добровольными помощниками.
Посетители в масках и на необходимом расстоянии
Количество посетителей ограничено. Перемещаться внутри можно только в сопровождении сотрудников. У входа стоит женщина в защитной маске в ожидании своей очереди: "Я постоянно приношу сюда корм для кошек, поэтому мне разрешают их гладить и проводить с ними некоторое время. Кошки хорошо снимают стресс, у меня всегда после встречи с ними улучшается настроение", - рассказывает 60-летняя Регине. Женщина три с лишним недели не могла попасть к своим любимцам, потому что приют был закрыт для посетителей, а теперь она снова может навестить кошек. Узнают ли они ее в защитной маске?
За Региной подошла очередь Марселя. Сегодня после долгого перерыва он наконец-то сможет пойти на прогулку с собакой, которую он хотел бы забрать из приюта домой. Но сначала им надо присмотреться друг к другу. Прогулка проходит в сопровождении сотрудницы приюта, которая дает советы и оценивает то, как складываются взаимоотношения собаки с ее будущим хозяином. "Я пришел в приют за несколько дней до начала эпидемии и карантина, чтобы выбрать собаку, которая будет жить в моей семье. Нам удалось лишь два раза погулять с ней, а потом приют закрылся. Я был удивлен, что после трех недель разлуки собака меня узнала и радостно завиляла хвостом!" - делится радостью Марсель. Он убежден, что его выбор правильный и что он сможет стать достойным хозяином собаки, потерявшей дом.
В кельнском приюте для домашних животных - чуть более 300 питомцев. За ними круглосуточно ухаживают 30 человек - штатных сотрудников, коллег на полставки, а также добровольных помощников. "Однако в период пандемии нам пришлось отказаться от добровольных помощников и закрыть приют для посетителей, чтобы уменьшить риск заражения штатных сотрудников, ведь если вирус проникнет в наш небольшой коллектив, то у нас возникнут большие проблемы по уходу за животными", - подчеркивает в интервью DW одна из руководительниц приюта Эльке Занс (Elke Sans). Однако, по ее словам, внештатные сотрудники не остались без дела: они шили для сотрудников защитные маски, осуществляли бесконтактную доставку кормов, приносили животных, оказавшихся на улице без хозяев.
"Во время строгого карантина прекратился поиск новых хозяев для животных, потому что желающие их забрать не могли попасть на территорию приюта. Теперь, когда мы постепенно входим в привычный режим, стало больше организационной, бюрократической работы. Идет переписка с людьми, долгие разговоры по телефону, назначаются визиты по строго расписанному графику, чтобы на территории приюта было только несколько человек. Мы следим за тем, чтобы были предприняты все меры предосторожности: дезинфекция, защитные маски, соблюдение предписанной дистанции. Все это отнимает много времени и сил", - подчеркивает Эльке Занс.
Что изменилось из-за пандемии?
Практически не стало денежных взносов, которые приют получал от посетителей - по 10, 20 евро от каждого. Но животные ни в коем случае не голодают, им, если надо, оказывается медицинская помощь. "К нам приводят новых животных. Кому-то стало страшно иметь кошку в доме, потому что они прочитали где-то, что кошки могут быть переносчиками инфекции. У других возникли финансовые проблемы - содержать домашних животных стало дорого. Кто-то оказался в больнице - и некому присмотреть за собакой. Надеемся, что это - временно", - подчеркивает Эльке Занс, которая работает в приюте уже более 17 лет.
В то же время, по словам Эльке, стало больше людей, желающих забрать животных из приюта. Аргумент таков: сейчас, когда мы работает на удалении и свободное время проводим дома, мы можем больше внимания уделять новому члену семьи. "Мы тщательно изучаем каждый конкретный случай, чтобы избежать так называемого "рождественского эффекта", когда люди дарят животных своим детям, а после праздников осознают, что некому заниматься воспитанием четвероногого друга", - отмечает сотрудница приюта.
Раньше желающие забрать животных домой могли их предварительно навещать в приюте, гулять и присматриваться к ним, изучать их характер. А во время карантина такой возможности не было. Сейчас возобновились прогулки с собаками – с четким соблюдением всех карантинных мер. "Наша работа стала еще более регламентированной, чем раньше. Все происходит по ежедневно разработанным планам - в зависимости от того, сколько сотрудников вышло на работу. Нам болеть во время пандемии совсем нельзя", - говорит Эльке Занс. По ее словам, настроение у собак - не очень радостное, потому что во время пандемии и самоизоляции они меньше бывают на прогулках и большую часть времени проводят в клетках. Грусти и тоски в их глазах стало гораздо больше, чем раньше. Сотрудники приюта надеются, что жизнь их подопечных и всего коллектива скоро войдет в привычное русло.
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