 Бездомные животные: как им живется во времена пандемии? | Германия | DW | 04.05.2020

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Германия

Бездомные животные: как им живется во времена пандемии?

В Германии приюты для бездомных животных были закрыты из-за карантина. Сейчас они снова открылись для посетителей. Изменилось ли отношение людей к животным из-за коронавируса? Репортаж DW из приюта.

Бездомная собака в приюте

Природоохранные организации Германии сообщают через СМИ о трудностях, с которыми во время пандемии столкнулись приюты для животных, лишившихся своих хозяев. Собаки, кошки и прочие четвероногие вынуждены были большую часть времени проводить в клетках, уменьшились и объемы добровольных пожертвований. Корреспондент DW побывал в кельнском приюте для домашних животных имени Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) и поговорил с одним из его руководителей, а также с несколькими добровольными помощниками.

Посетители в масках и на необходимом расстоянии

Количество посетителей ограничено. Перемещаться внутри можно только в сопровождении сотрудников. У входа стоит женщина в защитной маске в ожидании своей очереди: "Я постоянно приношу сюда корм для кошек, поэтому мне разрешают их гладить и проводить с ними некоторое время. Кошки хорошо снимают стресс, у меня всегда после встречи с ними улучшается настроение", - рассказывает 60-летняя Регине. Женщина три с лишним недели не могла попасть к своим любимцам, потому что приют был закрыт для посетителей, а теперь она снова может навестить кошек. Узнают ли они ее в защитной маске?

За Региной подошла очередь Марселя. Сегодня после долгого перерыва он наконец-то сможет пойти на прогулку с собакой, которую он хотел бы забрать из приюта домой. Но сначала им надо присмотреться друг к другу. Прогулка проходит в сопровождении сотрудницы приюта, которая дает советы и оценивает то, как складываются взаимоотношения собаки с ее будущим хозяином. "Я пришел в приют за несколько дней до начала эпидемии и карантина, чтобы выбрать собаку, которая будет жить в моей семье. Нам удалось лишь два раза погулять с ней, а потом приют закрылся. Я был удивлен, что после трех недель разлуки собака меня узнала и радостно завиляла хвостом!" - делится радостью Марсель.  Он убежден, что его выбор правильный и что он сможет стать достойным хозяином собаки, потерявшей дом.

  • Кот

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Серый кот по кличке Руди попал в приют сорвсем недавно - уже во время пандемии.

  • собака

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    У этой собаки по кличке Рокки скоро появится новый хозяин. Сейчас идет оформление документов.

  • кошка

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Эту кошку зовут Китти.

  • Собака

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Пес по кличке Альфред ждет, когда с ней пойдут гулять в близлежащий парк...

  • кролики

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Кролики Лилли и Вернер подружились в приюте.

  • Собака

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Старый пес по кличке Бруно был найден на улице в сентябре прошлого года.

  • коза

    Обитатели приюта для животных в Кельне

    Козу в приюте оставили артисты цирка.

    Автор: Виктор Вайц


В кельнском приюте для домашних животных - чуть более 300 питомцев. За ними круглосуточно ухаживают 30 человек - штатных сотрудников, коллег на полставки, а также добровольных помощников. "Однако в период пандемии нам пришлось отказаться от добровольных помощников и закрыть приют для посетителей, чтобы уменьшить риск заражения штатных сотрудников, ведь если вирус проникнет в наш небольшой коллектив, то у нас возникнут большие проблемы по уходу за животными", - подчеркивает в интервью DW одна из руководительниц приюта Эльке Занс (Elke Sans). Однако, по ее словам, внештатные сотрудники не остались без дела: они шили для сотрудников защитные маски, осуществляли бесконтактную доставку кормов, приносили животных, оказавшихся на улице без хозяев.

Эльке Занс - сотрудница приюта для животных в Кельне

Эльке Занс - сотрудница приюта для животных в Кельне

"Во время строгого карантина прекратился поиск новых хозяев для животных, потому что желающие их забрать не могли попасть на территорию приюта. Теперь, когда мы постепенно входим в привычный режим, стало больше организационной, бюрократической работы. Идет переписка с людьми, долгие разговоры по телефону, назначаются визиты по строго расписанному графику, чтобы на территории приюта было только несколько человек. Мы следим за тем, чтобы были предприняты все меры предосторожности: дезинфекция, защитные маски, соблюдение предписанной дистанции. Все это отнимает много времени и сил", - подчеркивает Эльке Занс.

Что изменилось из-за пандемии?

Практически не стало денежных взносов, которые приют получал от посетителей - по 10, 20 евро от каждого. Но животные ни в коем случае не голодают, им, если надо, оказывается медицинская помощь. "К нам приводят новых животных. Кому-то стало страшно иметь кошку в доме, потому что они прочитали где-то, что кошки могут быть переносчиками инфекции. У других возникли финансовые проблемы - содержать домашних животных стало дорого. Кто-то оказался в больнице - и некому присмотреть за собакой. Надеемся, что это - временно", - подчеркивает Эльке Занс, которая работает в приюте уже более 17 лет.

Люси

Этой собаке повезло больше, чем другим. Она давно и навсегда поселилась дома у автора этой статьи.

В то же время, по словам Эльке, стало больше людей, желающих забрать животных из приюта. Аргумент таков: сейчас, когда мы работает на удалении и свободное время проводим дома, мы можем больше внимания уделять новому члену семьи. "Мы тщательно изучаем каждый конкретный случай, чтобы избежать так называемого "рождественского эффекта", когда люди дарят животных своим детям, а после праздников осознают, что некому заниматься воспитанием четвероногого друга", - отмечает сотрудница приюта.

Раньше желающие забрать животных домой могли их предварительно навещать в приюте, гулять и присматриваться к ним, изучать их характер. А во время карантина такой возможности не было. Сейчас возобновились прогулки с собаками – с четким соблюдением всех карантинных мер. "Наша работа стала еще более регламентированной, чем раньше. Все происходит по ежедневно разработанным планам - в зависимости от того, сколько сотрудников вышло на работу. Нам болеть во время пандемии совсем нельзя", - говорит Эльке Занс. По ее словам, настроение у собак - не очень радостное, потому что во время пандемии и самоизоляции они меньше бывают на прогулках и большую часть времени проводят в клетках. Грусти и тоски в их глазах стало гораздо больше, чем раньше. Сотрудники приюта надеются, что жизнь их подопечных и всего коллектива скоро войдет в привычное русло.

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    Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц


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