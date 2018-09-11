Баухаус добрался до России

Выставка в "Гараже" - московский этап глобального культурно-исследовательского проекта"Bauhaus Imaginista", приуроченного к 100-летию легендарной школы из Германии. Посетители узнают о связи Баухауса с СССР, о том, какой след оставил Баухаус в советской и современной России. В центре внимания будет деятельность учеников и преподавателей знаменитой немецкой школы в Москве.

Экспозиция порадует разнообразием тематических материалов. Письма, фотографии, личные записи, коллажи, вырезки, манифесты, схемы, планы и архитектурные наброски, - все они отображают связь архитекторов Баухауса и СССР. Материалы выставки демонстрируют особенности жизни и творчества приверженцев школы Баухауса на этапе миграции.

В проведении московской выставки будут задействованы специалисты в сфере геополитики, социальной и художественной истории, которые дадут собственное толкование архивов и материалов, связанных с социалистическими взглядами героев выставки, их жизнью и работой в СССР.

Помощь в подготовке и проведении выставки "bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты" оказали Гёте-Институт, "Объединение Баухауса Берлина, Дессау и Веймара" и Дом культур мира (Берлин).

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