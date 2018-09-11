 Баухаус добрался до России | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.09.2018

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Культура и стиль жизни

Баухаус добрался до России

В московском Музее современного искусства "Гараж" 12 сентября открывается выставка, посвященная деятельности преподавателей и учеников Баухауса в Москве.

Модель здания, спроектированного основателем Баухауса Вальтером Гропиусом

Модель здания, спроектированного основателем Баухауса Вальтером Гропиусом

Выставка в "Гараже" - московский этап глобального культурно-исследовательского проекта"Bauhaus Imaginista", приуроченного к 100-летию легендарной школы из Германии. Посетители узнают о связи Баухауса с СССР, о том, какой след оставил Баухаус в советской и современной России. В центре внимания будет деятельность учеников и преподавателей знаменитой немецкой школы в Москве.

Экспозиция порадует разнообразием тематических материалов. Письма, фотографии, личные записи, коллажи, вырезки, манифесты, схемы, планы и архитектурные наброски, - все они отображают связь архитекторов Баухауса и СССР. Материалы выставки демонстрируют особенности жизни и творчества приверженцев школы Баухауса на этапе миграции.

В проведении московской выставки будут задействованы специалисты в сфере геополитики, социальной и художественной истории, которые дадут собственное толкование архивов и материалов, связанных с социалистическими взглядами героев выставки, их жизнью и работой в СССР.

Помощь в подготовке и проведении выставки "bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты" оказали Гёте-Институт, "Объединение Баухауса Берлина, Дессау и Веймара" и Дом культур мира (Берлин).

Смотрите также:

История Баухауса в фотографиях

  • Вальтер Гропиус

    Вокруг света по следам Баухауса

    У истоков функционализма

    Bauhaus - это Высшая школа строительства и художественного конструирования (Hochschule für Bau und Gestaltung), основанная 12 апреля 1919 года в Веймаре в результате объединения Саксонско-Веймарских Высшей школы изобразительных искусств и Школы прикладного искусства. Возглавил Баухаус (на русском принято и другое написание: Баухауз) немецкий архитектор Вальтер Гропиус (на снимке).

  • Столярная мастерская

    Вокруг света по следам Баухауса

    Ремесло и искусство

    Школа создавалась с уникальной для своего времени целью - объединить ремесла и искусства. В Баухаусе преподавали архитектуру и живопись, столярное, ткацкое и гончарное дело, использовали фотографию. Новаторство пионеров Баухауса состояло в решительном намерении переломить многовековую традицию и убрать из дизайна избыточное украшательство, научить людей ценить простоту и минимализм.

  • Преподаватели Баухауса

    Вокруг света по следам Баухауса

    Интернациональный авангард

    В Баухаусе преподавали известные художники, скульпторы, дизайнеры, представители мирового художественного авангарда: Лионель Фейнингер и Пауль Клее, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь, Лотар Шрейер и Оскар Шлеммер, Герхард Маркс и Адольф Мейер, Йоганнес Иттен и Йозеф Альберс. Преподавателей и учеников объединяли левые взгляды и космополитизм.

  • Баухауз в Дессау

    Вокруг света по следам Баухауса

    Дизайн для массового производства

    В 1919 году был опубликован "Манифест" - программа художественного движения, сформировавшегося в стенах школы. "Манифест" провозглашал принцип равенства изящных и прикладных искусств, декларировал как цель повышение качества и эстетики промышленных изделий, которые должны быть утилитарными, удобными, красивыми и доступными по цене. Архитектура провозглашалась ведущим направлением в дизайне.

  • Шахматы Йозефа Хартвига

    Вокруг света по следам Баухауса

    Утилитарно и красиво

    Функция определяет форм, - в этом суть идей Баухауса. Вальтер Гропиус говорил: "Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым". Типовые строения строгих геометрических форм, лампа-шар и мебель из трубок, - все это иконы дизайна XX века. Шахматы Йозефа Хартвига выделяют визуально иерархию отдельных фигур.

  • Костюмы для Балета триад

    Вокруг света по следам Баухауса

    Легендарные вечеринки

    Ученики и преподаватели Баухауса любили и умели веселиться. Костюмированные вечеринки повышали публичную известность школы и способствовали развитию креативности. Из импровизированных постановок рождались полноценные спектакли с музыкой и танцами. Широкую известность приобрели балеты для фигур с механическим управлением. На снимке: костюмы для "Балета триад".

  • Баухауз в Дессау

    Вокруг света по следам Баухауса

    Нацисты закрыли школу

    В 1925 году власти Веймара перестали субсидировать авангардную школу, и она переехала в Дессау, в новое здание, построенное по проекту Гропиуса. В 1931 году школа переехала в Берлин, где в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, ее закрыли. Баухаус существовал всего 14 лет, но за это короткое время определил новые стандарты в искусстве.

  • Белый город в Тель-Авиве

    Вокруг света по следам Баухауса

    Баухаус в Тель-Авиве

    Идеи Баухауса стали очень популярными и распространились по всему миру. Эмигрировавшие в Палестину выпускники школы строили в интернациональном стиле в Тель-Авиве. Свыше 4000 таких зданий до сих пор стоят в центре города. Это самая самая большая концентрация такой архитектуры в мире. В 2003 году "Белый город" Тель-Авива был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

  • Открытка с изображением Вхутемаса

    Вокруг света по следам Баухауса

    Баухаус в СССР

    Баухаус работал и в Советском Союзе. В Москву переехал бывший директор школы Ханнес Майер с учениками (в общей сложности, около сорока человек). Но работать в СССР было сложно, и по политическим причинам очень многие проекты авангардной немецкой школы так и не были реализованы. Но заветы Баухауса легко прочитываются и в советском конструктивизме, и даже в минимализме хрущевской архитектуры.

  • Столы и стулья в стиле Баухауз

    Вокруг света по следам Баухауса

    Стул Василия Кандинского

    Минимализм дизайна комфортной, легко комбинируемой и недорогой мебели изобрели не в IKEA. Идеи Баухауса давно уже давно стали классикой модерна и вдохновляют дизайнеров во всем мире. Знаменитый стул "Василий" из холста и полых металлических трубок Марсель Брёйер создал в 1925 году и посвятил его художнику Василию Кандинскому, назвав в его честь.

    Автор: Элла Володина


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Вокруг света по следам Баухауса

Масштабы влияния этой легендарной школы на архитектуру и дизайн XX века огромны. (27.12.2017)  

Ссылки в интернете

Информация о выставке на сайте Музея современного искусства "Гараж"

Информация о выставке на сайте Гёте-Института

Аудио- и видеофайлы по теме

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