Бастрыкин взял под контроль "дело керченских подростков"

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело в отношении подростков в Керчи, которых подозревают в подготовке терактов. Соответствующее сообщение появилось вечером во вторник, 18 февраля, на сайте СК. Уголовное дело было возбуждено органами Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в аннексированном Крыму по 205 статье УК РФ "Террористический акт".

Следствие считает, что задержанные 18 февраля подростки 2003 и 2004 года рождения "разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий". Кроме того, следствие утверждает, что они "администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые "группы смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям". При обыске в их квартирах были обнаружены "самодельные взрывные устройства с поражающими элементами".

Согласно опубликованному ранее заявлению ФСБ, молодые люди являются "сторонниками экстремистской идеологии" и последователями Владислава Рослякова - учащегося Керченского политехнического колледжа, который в октябре 2018 года устроил в своем учебном заведении взрыв и открыл стрельбу из помпового ружья, после чего покончил с собой. В результате, кроме него самого, погибли 20 человек, в их числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа, еще более 40 человек получили ранения.

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