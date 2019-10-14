 Басманный суд избрал меры пресечения новым фигурантам ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 16.10.2019

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Россия

Басманный суд избрал меры пресечения новым фигурантам "московского дела"

Владимир Емельянов и Егор Лесных заключены под стражу до 14 декабря, Максим Мартинцов арестован на аналогичный срок.

Сотрудники Росгвардии держат мужчину с рюкзаком

Задержание на акции протеста в Москве, 27 июля 2019 года

Басманный суд Москвы в среду, 16 октября, избрал меры пресечения очередным фигурантам "московского дела". Так, судья Наталья Дударь распорядилась поместить Владимира Емельянова под стражу на 2 месяца, до 14 декабря. Аналогичное решение судья Валентина Левашова приняла в отношении Егора Лесных. Эта же судья рассматривала дело Максима Мартинцова и постановила арестовать молодого человека до 14 декабря.

Следственный комитет (СК) РФ 14 октября сообщил о задержании четверых участников протестной акции 27 июля в рамках расследования уголовного дела о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении представителей власти. Речь идет о Егоре Лесных, Максиме Мартинцове, Владимире Емельянове и Андрее Баршае. На следующий день стало известно о задержании по этому же делу Александра Мыльникова.

Контекст

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Следователи считают, что Емельянов "силой удерживал" сотрудника Росгвардии, тем самым "препятствуя выполнению служебных обязанностей",  Мартинцов и Лесных "повалили на тротуар" другого росгвардейца, а Баршай толкнул еще одного силовика. Как Емельянов, так и Мартинцов отказались признать вину.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

Акции протеста в Москве продолжались с июля. Их участники изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты. Позднее к их требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими. Только на двух протестных акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело".

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:14

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"Московское дело": причины и следствия протестов

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