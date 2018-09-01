 Барнье призвал к политическому решению по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 01.09.2018

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Европа

Барнье призвал к политическому решению по "Брекзиту"

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" высказался в поддержку таможенного союза между Великобританией и Евросоюзом. Переговоры необходимо завершить до середины ноября, считает Мишель Барнье.

Мишель Барнье (фото из архива)

Мишель Барнье

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье призвал принимать политические решения по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом Барнье заявил в субботу, 1 сентября, в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). По его словам, переговоры по "Брекзиту" необходимо завершить до середины ноября.

Барнье призвал европейские компании ускорить подготовку к выходу Великобритании из состава Евросоюза. Производство ряда товаров требует их транспортировки между Великобританией и остальными странами ЕС. При этом таможенные формальности способны существенно затруднить процесс производства, отметил Барнье.

Контекст

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Глава делегации ЕС высказался в поддержку таможенного союза между Великобританией и Евросоюзом. Подобный шаг "упростил бы многое", считает Барнье. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в марте заявила о намерении проводить независимую экономическую политику и не вступать в таможенные альянсы с ЕС после "Брекзита". По мнению Мэй, это позволит Британии заключить собственные торговые соглашения с КНР и Индией.

Переходный период после "Брекзита"

Великобритания официально выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 года. После этого между Лондоном и Брюсселем на протяжении 21 месяца будет действовать переходный период, во время которого Великобритании и ЕС предстоит договориться о будущем партнерстве.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила Евросоюза, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания

Контекст

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Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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