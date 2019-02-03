Барби в инвалидном кресле и другие новинки мира игрушек

Новинки из мира игрушек

В этот тренд вписываются и игры для людей с особенностями здоровья. В настольной игре Feel and Race немецкой фирмы HABA - простые правила, игровое поле с углублениями, чтобы фигуры не падали, а форма фишек позволяет их легче удержать в руке и к тому же распознать на ощупь разницу между ними. Это разработка для тех, кто испытывает проблемы с мелкой моторикой, концентрацией внимания или со зрением.