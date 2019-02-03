Барби в инвалидном кресле и другие новинки мира игрушек

В немецком Нюрнберге проходит самая крупная в мире ярмарка-выставка игрушек и игр. В этом году в фокусе - экологичность и толерантность.
Почему врач заглядывает в горло, что происходит в операционной? Узнать об этом можно на приеме у врача, который лечит игрушки. (28.10.2019)
В этих игрушечных домиках прошлых веков сохранились многие вещи, давно исчезнувшие из повседневной жизни, интерьеров и домов. (01.01.2020)
Специалисты Музея игрушек Нюрнберга хотят, чтобы несравненная Барби оставалась красавицей еще долгие годы, и разрабатывают способы ее реставрации и эффективного хранения. (07.03.2017)
Ничто женское им было не чуждо! Главное - не забывать о том, что радость должна быть умеренной. Неожиданную сторону монастырской жизни показывает выставка в Баварии. (06.07.2018)
Настольные спортивные игры - отличная альтернатива компьютерным играм. Они расширяют кругозор и круг общения. В кельнской "людотеке на колесах" - игры из разных стран. (09.12.2015)